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۱۱ مرداد ۱۳۹۷، ۱۲:۳۲

قضاوت داوران ایرانی در آسیا

قضاوت داوران ایرانی در آسیا

کنفدراسیون فوتبال آسیا از قضاوت داوران ایرانی در رقابت‌های قهرمانی زیر ۱۹ سال آسیا در اندونزی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسابقات قهرمانی فوتبال زیر ۱۹ سال ۲۰۱۸ – آسیا از ۱۸ آگوست لغایت ۴ نوامبر (۱۶ مهر تا ۱۳ آبان) در جاکارتای اندونزی برگزار می شود که موعود بنیادی فر به عنوان داور وسط و علی میرزابیگی به عنوان کمک داور در این رقابتها حضور دارند.

بنیادی فر در هفته نخست رقابتهای لیگ برتر قضاوت بین دو تیم استقلال و پیکان را بر عهده داشت که در این بازی سه اشتباه بزرگ و فاحش داشت. وی دو بازیکن از دو تیم را بعد از خطاهای سنگینی که مستحق اخراج مستقیم بودند را با کارت زرد جریمه کرد که یکی از همین کارتهای زرد را هم به اشتباه به بازیکن دیگری داد. 

کد مطلب 4363914

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