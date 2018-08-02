«شیخ فضل الله نوری» بزرگ مرد تاریخ دموکراسی ایران بود

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهم مردادماه مصادف است با سالروز شهادت «آیت الله شیخ فضل الله نوری» که به دست مشروطه خواهان در تهران اعدام شد. ماجرای زندگی پر فراز و نشیب این عالم روحانی به شیوه های مختلفی روایت شده و هرکدام از یک دیدگاه به جریانات فکری او پرداخته اند.

در این میان اما بسیاری «شیخ فضل الله نوری» را بزرگ مرد تاریخ دموکراسی ایران می دانند. بزرگمردی که به گفته رئیس تبلیغات اسلامی قروه اقدامات و خدمات او علاوه بر اینکه در تاریخ ثبت شده بلکه سبب یک جوشش عِرق ملی در وجود هر ایرانی می گردد.

«حجت الاسلام علی محسن منتشلو» در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اینکه عده ای فکر می کردند که «شیخ فضل الله نوری» مخالف مشروطه بوده، افزود: شیخ نه تنها حامی و طرفدار استبداد نبود، بلکه از موافقین جنبش و در پیشبرد آن هم نقشی اساسی ایفا کرد. اما آنچه سبب رویارویی و مخالفت شیخ با مشروطیت شد، تغییر جهتی بود که توسط مشروطه‌خواهان در اهداف جنبش پدید آمد.

به گفته وی «شیخ فضل الله نوری» قائل به تدوین قوانین اسلامی بود و اعتقاد داشت که قوانین باید بر اساس دستورات و مبانی دین اسلام تدوین و تصویب گردند و چون انحراف مشروطه خواهان را در برخی جهات همچون تقلید از اروپاییان در نوشتن قانون و داشتن قانونی همسان قوانین کشورهای غربی دید، فریاد مشروطه باید مشروعه باشد را سر داد.

«منتشلو» با اشاره به بصیرت بالای شیخ در زمان خود و همچنین فدا شدن امثال او در طول تاریخ برای بالا ماندن پرچم این مرز و بوم، گفت: امروز با نگاه به تاریخ ایران به ویژه تاریخ معاصر، احساس مسئولیت بزرگی به انسان دست می دهد که در این زمینه لازم است افراد برای تعالی کشور در تمام زمینه ها به ویژه فرهنگی تلاش کنند.

وی با اشاره به وقایع تاریخی روز های پایانی زندگی «شیخ فضل الله نوری»، تصریح کرد: پیشنهادهای مختلفی به شیخ رسید تا به جایی پناهنده شود و حتی برای او پیام فرستاده شد که با وزیر مختار روس و انگلیس گفت و گو و جای مناسبی در سفارتخانه برای او فراهم شده است.

در مقابل تمامی این پیام ها به گفته «منتشلو» واکنش شیخ جالب بود و تنها «لاحول و لاقوه الاّ بالله» می گفت و همچنین در برابر پیشنهاد اینکه اجازه داده شود پرچم کشور بی طرفی همانند هلند بر بام خانه اش نصب شود تا در امان بماند، گفته بود: باید پرچم ما را روی سفارتخانه بیگانه نصب کنند. چطور ممکن است که صاحب شریعت به من که از مبلغین احکام هستم اجازه فرماید، پناهنده به خارج از شریعت شوم.

نکته دیگری که «منتشلو» به آن اشاره دارد پاسخ شیخ در برابر تمامی پیشنهادات برای محافظت از او بود. «شیخ فضل الله نوری» صراحتاً بیان کرد که آیا رواست من پس از هفتاد سال که محاسنم را برای اسلام سفید کرده‌ام حالا بیایم و زیر پرچم بیگانه بروم.

رئیس تبلیغات اسلامی قروه در ادامه یادآور شد: تاریخ درسی برای عبرت و آماده شدن در مقابل فتنه های آینده است و باید ملت ایران و خواص جامعه از درس های تاریخ همچون جریان «شیخ فضل الله نوری» نکته ها بیاموزند و بدان عمل کنند.