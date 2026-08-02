حجتالاسلام محمد جواد قائمی در گفتوگو با خبرنگار مهر، به مناسبت سالروز شهادت آیتالله شیخ فضلالله نوری، با اشاره به جایگاه علمی و سیاسی این فقیه برجسته اظهار کرد: امام خمینی (ره) از شیخ شهید به عنوان نماد جریانی یاد کردند که در برابر انحراف نهضت مشروطه ایستاد و از همین رو با صراحت از شخصیت و اندیشه او دفاع کردند.
وی افزود: شیخ فضلالله نوری در آغاز از حامیان نهضت مشروطه بود، اما با مشاهده نفوذ جریانهای غربگرا و فاصله گرفتن این حرکت از مبانی دینی، با شجاعت از «مشروطه مشروعه» دفاع کرد و بر ضرورت حاکمیت شریعت در نظام سیاسی تأکید داشت.
مدیر حوزه علمیه خواهران مازندران با بیان اینکه نگرش حکومتی به فقه، مهمترین ویژگی اندیشه شیخ شهید بود، تصریح کرد: وی با تکیه بر مبانی فقهی، نسبت به سلطهپذیری در برابر بیگانگان هشدار داد و از نخستین اندیشمندانی بود که مبانی فقه حکومتی را در دوران معاصر تبیین کرد.
قائمی، استکبارستیزی ساختاری، تأکید بر حکمرانی مبتنی بر شریعت و نگاه نقادانه به تمدن غرب را از مهمترین مؤلفههای فکری شیخ فضلالله نوری برشمرد و گفت: این اندیشهها همچنان برای جامعه اسلامی در مسیر تمدنسازی و حفظ استقلال فکری و فرهنگی، الهامبخش و راهگشا است.
وی خاطرنشان کرد: بازخوانی اندیشههای شیخ شهید، زمینه تقویت بصیرت اجتماعی و جلوگیری از خطاهای محاسباتی در مواجهه با جریانهای نفوذ و سلطه را فراهم میکند و سالروز شهادت این عالم مجاهد فرصت مناسبی برای تبیین این آموزهها است.
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