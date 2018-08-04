پرسه «آدلی نرمال» در جادوجمبلستان

به گزارش خبرنگار مهر، داستان‌ این مجموعه حول محور کاراکترهای خیالی می‌گذرد که اغلب جادوگر هستند. با این تفاوت که شخصیت‌ها، تعریف کلیشه‌ای ما از جادوگرها را می‌شکنند و تصویر جدیدی را از آنها ارائه می‌کنند. آنها دیگر کاراکترهایی نیستند که صرفاً روی جارو پرواز ‌کنند یا کلاه مشکی بزرگ به سر داشته باشند.

«آدلی نرمال» ماجرای دختر بچه‌ای با ظاهری کاملاً متفاوت و ویژه است. مادرش جادوگری از یک سرزمین خیالی و پدرش آدمی بسیار معمولی از اهالی زمین است. آدلی در حقیقت حاصل ازدواج این دو نفر است که ویژگی‌هایی شبیه آدم‌های معمولی دارد و در عین‌حال غیرمعمولی و متفاوت نیز جلوه می‌کند. این موضوع باعث شده که او به راحتی نتواند با گروه همسالان و همکلاسی‌هایش ارتباط برقرار کند.

در طی داستان، اتفاقاتی رخ می‌دهد که آدلی بتواند به سرزمین خیالی جادوجمبلستان سفر کند. سرزمینی که رخ دادن هر اتفاقی در آن امکان‌پذیر است. در جلد دوم، آدلی با ماجراهای عجیب و غریبی مثل دسترسی به خاطرات مادرش زمانی که او را باردار بوده مواجه می‌شود و فرصت پیدا می‌کند لحظاتی را در آن روزگار سپری ‌کند.

«آدلی نرمال» توسط اتیس فرامپتن در قالب کمیک استریپ نوشته و تصویرسازی و ترجمه‌ی آن را مینا قنواتی بر عهده داشته است. ژانر کمیک استریپ در نیمه دوم قرن ۱۹ در مطبوعات متولد شد. بعد از سال ۱۹۳۸ با انتشار کمیک استریپ «سوپرمن» توسط انتشارات دیتفتیک کامیکس عملاً به شکل یک سند درآمد و سپس قهرمان‌های دیگری خلق شدند.

مخاطب این مجموعه گروه سنی هشت سال به بالاست و «کتاب‌های زرافه» هم این اثررا با رعایت قانون حق انحصاری نشر و خرید کپی‌رایت از ناشر آن» ایمیج کامیکس» به چاپ رسانده است.