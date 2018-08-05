ایوب اصغرخانی با اشاره به نتیجه دیدار دو تیم استقلال و ذوب آهن گفت: عملکرد آبی پوشان در هفته دوم به مراتب نسبت به هفته اول بهتر بود تا این امیدواری پیش بیاید که این تیم هفته به هفته بهتر خواهد شد. نتیجه بازی پیکان و سایپا نشان داد پیکان هم تیم خوبی بوده و توقف این تیم هفته گذشته توسط تیم جوان شده استقلال نتیجه بدی نبوده است.

وی افزود: مهم روند تیم است که اتفاقات نشان می‌دهد این روند رو به جلو می باشد و این موضوع باعث امیدواری است. شفر بازیکنان جوان و آینده داری را به خدمت گرفته و برای آن که این بازیکنان با شرایط تیم بزرگ استقلال هماهنگ شوند چند هفته‌ای زمان نیاز است. این تیم از گذشته تا به حال هیچ گاه از فرصت دادن به جوانان ضرر نکرده و من یقین دارم همین جوانان به زودی تبدیل به بازیکنان بزرگی در ترکیب تیم ما خواهند شد.

پیشکسوت آبی‌ها در ادامه گفت: وریا در این بازی خیلی چیزها را ثابت کرد. او نشان داد حضور در جام جهانی واقعا حقش بوده. وریا بهترین بازیکن سمت راست ایران است و در این فصل هم می تواند بهترین بازیکن استقلال باشد. او دو گل زد تا نشان دهد حرفهای زیادی برای گفتن دارد.

اصغرخانی در خصوص دیدار هفته سوم استقلال مقابل تراکتورسازی خاطرنشان ساخت: تراکتور مثل استقلال یکی از مدعیان این فصل خواهد بود. آنها بازیکنان اسم و رسم دار زیادی را به خدمت گرفتند و تقابل بازیکنان نامدار و باتجربه این تیم با بازیکنان جوان استقلال می تواند اتفاق جالبی را در هفته سوم رقم بزند. نتیجه این بازی را واقعا نمی توان پیش بینی کرد اما امیدوارم این دیدار یک بازی جذاب و تماشاگر پسند باشد و تیمی که شایستگی بیشتری دارد به حقش برسد.