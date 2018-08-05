هک دستگاه های رای گیری آمریکا توسط بچه های ۸ ساله

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، ایسی لاپوفسکی که در این کنفرانس هکری در لاس وگاس آمریکا شرکت کرده، می گوید دستگاه های یادشده تابدان حد آسیب پذیر هستند که حتی بچه های ۸ ساله می توانند به آنها نفوذ کرده و اطلاعاتی را به سرقت ببرند.

این آسیب پذیری محدود به دستگاه های یادشده نیست و هکرها می توانند به کپی اطلاعات موجود در وب سایت هایی که نتایج رای گیری را ذخیره می کنند نیز دسترسی یابند.

قرار است به منظور نمایش ضعف دستگاه های یادشده و سیستم رای گیری در ایالات متحده رقابتی در کنفرانس امنیتی دفکان بین بچه های ۸ تا ۱۶ ساله برگزار شود و به برگزیده این رقابت جایزه ۲۵۰۰ دلاری اعطا شود. ۵۰۰ دلار از این جایزه توسط کمیته ملی دموکرات ها وابسته به حزب دموکرات آمریکا اعطا می شود.

کارشناسان امنیتی پیش از این هم در مورد احتمال هک شدن سیستم های رای گیری در انتخابات امریکا هشدار داده و گفته بودند همین امر ممکن است به دستکاری آرا بر ضد هیلاری کلینتون نامزد دموکرات ها منجر شده باشد.