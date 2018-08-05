به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت امور استان‌های سازمان صدا و سیما، عباس فاطمی رییس مرکز سیمای استان‌ها در صداوسیما در حکمی، حسن ملکی را به عنوان قائم‌مقام این مرکز منصوب کرد.

در حکم سید عباس فاطمی خطاب به ملکی آمده است: نظر به تعهد، دانش و تجارب ارزنده مدیریتی و اجرایی جنابعالی در حوزه رسانه و شبکه‌های مختلف سیما، به موجب این حکم به سمت «قائم‌مقام رییس مرکز سیمای استان‌ها» منصوب می‌شوید. از جنابعالی انتظار می‌رود با بهره‌گیری از دانش و تجربه‌های ارزشمند سازمانی و مدیریت جهادی به هدایت واحدهای مختلف مرکز در چارچوب وظایف و مأموریت‌های ابلاغی معاون محترم امور استان‌ها مبادرت ورزیده و با استفاده از خرد جمعی خُبرگان و کارشناسان مؤمن و توانا، در راستای اولویت‌های مد نظر گام بردارید.

در ادامه این حکم با اشاره به اولویت‌های کاری قائم‌مقام مرکز سیمای استان‌ها آمده است: هدفمندسازی فعالیت‌های جاری در راستای اجرا و تداوم راهبرد شبکه‌محوری، طراحی و اجرای مؤلفه‌های آینده‌پژوهی و شیوه‌های نوین برای مانایی و پویایی سیمای استان‌ها، راهبری شبکه‌ها برای برنامه‌سازی در راستای مطالبات معاون محترم امور استان‌ها از جمله حفظ مخاطبان فعلی و جذب مخاطبان جدید، پژوهش محوری، ارتقای رنگ و گرافیک و غنای بصری، توجه ویژه به مخاطبان خردسال، کودک، نوجوان، جوانان و خانواده با محوریت سبک زندگی ایرانی - اسلامی، بایسته‌های رخدادهای استانی و مناسبت‌ها، نقش‌آفرینی موثر در مدیریت و مهندسی پیام، بر پایه حاکمیت دین، اخلاق، امید و آگاهی، برجسته‌سازی گفتمان انقلاب اسلامی بر پایه اندیشه‌ها و دیدگاه‌های حضرت امام خمینی(ره) و رهبر حکیم انقلاب اسلامی و شعار سال، افزایش هماهنگی، تعامل، مبادلات برنامه‌ای و تولیدات مشترک با معاونت‌های سازمان به خصوص سیما، هماهنگی و تعامل مؤثر با شبکه «شما»، برنامه‌ریزی هوشمندانه برای توزیع تولیدات تأثیرگذار و جذاب در فضای مجازی، مشارکت فعال در تشکیل شورای راهبردی سیمای استان‌ها، شوراها و جلسات مرتبط در داخل مرکز، درون سازمان و بیرون سازمان، کشف و شناسایی و بهره‌گیری هنرمندانه از ظرفیت‌های هنری، فرهنگی و رسانه‌ای استان‌ها با تأکید بر جبهۀ فرهنگی مردمی نیروهای انقلاب و فراهم آوردن زمینه افزایش مشارکت نخبگان و صاحب‌نظران در شوراهای تخصصی مرکز، بازطراحی جدول پخش برنامه‌ها با توجه به جدول پخش موازی شبکه‌ها و ایجاد شبکه‌های مجازی، تخصصی، معارفی، کودک و نوجوان و خانواده و اتخاذ تدابیر لازم برای ساماندهی مجریان و گزارشگران سیما، از جمله این اولویت‌ها به شمار می‌روند.

فاطمی در پایان ضمن آرزوی توفیقات روزافزون الهی برای قائم‌مقام جدید مرکز سیمای استان‌ها، از همه مدیران مرکز سیمای استان‌ها، معاونان سیمای مراکز استان‌ها، مدیران ستاد معاونت و مدیر شبکه شما خواست همکاری لازم را با وی داشته باشند.

حسن ملکی پیش از این مدیریت شبکه چهار، قائم‌مقامی شبکه جام جم، مسئول امور مجریان سیما، دبیر ستاد انتخابات معاونت سیما، و تهیه کنندگی برنامه های مختلف رادیویی و تلویزیونی را بر عهده داشته است.