به گزارش خبرگزاری مهر، «مفاتیح ‌الحیاة» کتابی حدیثی رفتاری، اثر آیت‌الله عبدالله جوادی‌آملی که به جلد دوم و مکمل «مفاتیح ‌الجنانـ شهره شده ‌است و تأکید آن بیشتر بر روایاتی است که به رفتارهای فرهنگی ـ اجتماعی و حوزه اخلاق و حقوق اجتماعی مربوط می‌شود.

این کتاب توسط گروهی از نویسندگان حوزه علمیه قم تحت نظارت آیت‌الله جوادی‌آملی به نگارش درآمده است. موضوعات این کتاب در ۵ بخش موضوعی تقسیم‌بندی شده و بیش از ۶ هزار حدیث در آن به کار رفته است.

کتاب از فصل‌های متعددی تشکیل شده و در هر فصل احادیث معتبری در خصوص موضوعات آن فصل ارائه شده است. مسافرت، امکانات زندگی، نظافت و بهداشت، لباس و پوشش، خواب و بیداری، صله رحم، درآمد و مسائل اقتصادی، نگهداری حیوان، درختکاری و ... از جمله بخش‌های این کتاب مفید و کاربردی و خواندنی است.

«مفاتیح الحیاة» ۵ بخش و یک خاتمه دارد:

بخش اول، تعامل انسان با خود است. برخی فصل‌های این بخش: تفکر، یادگیری، حفظ تن، نظافت، خوردن، لباس، آراستگی، مسکن، مسافرت، خواب، تفریح، ورزش و ... است. بر اساس بخش اول این کتاب تعامل انسان با خود مورد توجه قرار گرفته است. در این بخش به آبادانی زمین توسط انسان اشاره شده است. همچنین به اهمیت تفکر و تدبر در بیان امامان شیعه پرداخته شده است. برای نمونه؛ عبادت واقعی، تفکر در کار خداوند دانسته شده است. در ادامه به بحث اجتناب از تکلف و دشواری اشاره شده است که بر اساس آن روایاتی نقل می‌شود که متکلفان مورد بی‌مهری پیامبر اسلام (ص) قرار می‌گیرند و به ‌سختی نکوهش می‌شوند.

بخش دوم، تعامل انسان با همنوعان است که شامل فصل‌های خویشاوندان، مسلمانان، بیگانگان، مستضعفان، دشمنان، شهروندان و ... است.

بخش سوم، تعامل مردم و نظام اسلامی است که شامل: نظام سیاسی، نظام اجتماعی، شهرداری، امور اقتصادی و ... است.

بخش چهارم، تعامل انسان با حیوان است که شامل نگهداری حیوان، بهره‌گیری از حیوان، حقوق حیوان و ... است.

بخش پنجم، تعامل انسان با محیط زیست است که شامل محیط زیست، خاک، درختکاری، فضای سبز، باد و باران، دریاها، راه‌ها، مواد سوختی، گردشگری و ... است.

بخش خاتمه، شامل کارها در روزهای ماه قمری، سنت‌ها و ... است.

در بخشی از این کتاب ذیل عنوان «زینت و آراستگی» می‌خوانیم: امام صادق (ع) می‌فرماید: عطر مردان پربو و کمرنگ ولی عطر زنان کم بو و پررنگ باشد. امام رضا (ع) می‌فرماید: خوب است که مرد هر روز از عطر و بوی خوش بهره گیرد و اگر نتوانست، یک روز در میان و اگر نتوانست هر جمعه.

امام باقر(ع): سزاوار نیست زنان آراستن خود را برای همسرانشان تعطیل کنند، هرچند به آویختن گردنبندی باشد. رسول خدا (ص) از به دست کردن انگشتر روی و آهن و از نقش حیوان بر نگین انگشتر نهی فرمود و می‌فرمود: انگشتر عقیق به دست کنید زیرا تا بر دست شماست، غم نمی‌بینید.

همچنین در بخشی از سرفصل «آداب نوشیدن» می‌خوانیم: رسول خدا (ص) می‌فرماید: دستتان را بشویید آنگاه در آنها آب بنوشید؛ چرا که هیچ ظرفی پاکیزه‌تر از دست نیست. رسول خدا (ص) می‌فرماید: از سر مشک (ظروفی مانند پارچ) آب ننوشید. کسی که در ظرف طلا و نقره غذا می‌خورد و یا نوشیدنی می‌آشامد، در شکم خود آتش دوزخ را غرغره می‌کند. آب را از سمت دستگیره آن ننوشید چرا که محل جمع شدن آلودگی است. امام کاظم (ع) می‌فرماید: از جای شکسته ظرف آب ننوشید چرا که قرارگاه شیطان است؛ آشامیدن آب را با بسم‌الله آغاز کنید و با الحمدالله پایان دهید.