پایان رسیدگی به پرونده های حادثه خیابان پاسداران

حجت الاسلام موسی غضنفرآبادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به این سوال که رسیدگی به پرونده های اخلالگران بازار اقتصادی چگونه است، گفت: در رابطه با اخلالگران ارز نمی توان دقیق گفت اما قولی که به مردم می دهیم این است که مردم مطمئن باشند که فرزندان این‌ملت با قاطعیت تمام و در راستای تاکیدات رئیس قوه سرعت دقت و نهایت اقتدار را به خرج داده و رسیدگی را انجام می دهیم و هیچ دغدغه ای جز اینکه این پرونده را با سرعت و قاطعیت رسیدگی شود، نداریم.

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده های حادثه خیابان پاسداران گفت:کار این پرونده خیلی نمانده است و ظرف امروز یا فردا به اتمام می‌رسد.

رئیس دادگاه انقلاب در خصوص آخرین وضعیت پرونده مشایی توضیح داد: پرونده مشایی هنوز تعیین وقت نشده و دادگاه در حال مطالعه آن است.

غضنفر آبادی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جاسوسی فعالان محیط زیستی نیز گفت: پرونده این افراد هنوز به دادگاه ارسال نشده است.