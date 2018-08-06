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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۸:۴۷

در ادامه مسابقات نظامی قزاقستان؛

مسابقات رزم در شب تیم‌های پهپاد ارتش و اربابان آتش سپاه برگزار شد

مسابقات رزم در شب تیم‌های پهپاد ارتش و اربابان آتش سپاه برگزار شد

رقابت رزم در شب تیم‌های پهپاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و اربابان آتش سپاه پاسداران در مسابقات بین‌المللی قزاقستان برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات بین المللی نظامی قزاقستان رقابت رزم در شب تیم‌های پهپاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و اربابان آتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این بخش از مسابقات تیم پهپاد ارتش ماموریت پرواز در شب، شناسایی سه هدف و ارائه مختصات به واحد توپخانه جهت انهدام اهداف را با موفقیت و در زمان مقرر به انجام رساند.

همچنین تیم ادوات سپاه در این بخش مراحل هدایت نفربر در شب و گذر از موانع، استقرار و تیراندازی سه تیر با خمپاره انداز و آرپی جی ۷ و تیراندازی با تیر بار پی‌کا و اسلحه کلاشنیکف را با موفقیت به انجام رساند و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت.

کد مطلب 4366880

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