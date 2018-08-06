به گزارش خبرگزاری مهر، در ادامه مسابقات بین المللی نظامی قزاقستان رقابت رزم در شب تیم‌های پهپاد ارتش جمهوری اسلامی ایران و اربابان آتش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برگزار شد.

در این بخش از مسابقات تیم پهپاد ارتش ماموریت پرواز در شب، شناسایی سه هدف و ارائه مختصات به واحد توپخانه جهت انهدام اهداف را با موفقیت و در زمان مقرر به انجام رساند.

همچنین تیم ادوات سپاه در این بخش مراحل هدایت نفربر در شب و گذر از موانع، استقرار و تیراندازی سه تیر با خمپاره انداز و آرپی جی ۷ و تیراندازی با تیر بار پی‌کا و اسلحه کلاشنیکف را با موفقیت به انجام رساند و به مرحله بعدی مسابقات راه یافت.