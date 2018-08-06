به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، از جمله انتظارات بدیهی تمام کسبوکارها از تبلیغات در اینستاگرام، بهتر دیده شدن، جذب مخاطبان هدف و دریافت سرنخهای تجاری است اما در میان شیوههای رایج تبلیغاتی کدام یک هوشمندانه، دقیق و مقرونبهصرفهتر است؟
با نفوذ اینستاگرام در میان کاربران ایرانی فرصتهای باور نکردنی برای کسبوکارها فراهم آمد که بتوانند با مخاطبان هدف خود ارتباط برقرار کنند اما همچنان که برندها و کسبوکارهای مختلف به این شبکه وارد میشوند، فید رقابتیتر و ایستادگی سختتر شده است. استراتژی قوی بازاریابی و بکارگیری هوشمندانه از روشهای متنوع تبلیغ در اینستاگرام صاحبان برخی از برندها را بر سایرین برتری داده است.
دغدغه تمام کسبوکارها دسترسی به گروه مورد هدف، جذب و تبدیل کردن این گروه به مشتری است. خوشبختانه با پروموشن اینستاگرام این دغدغه کاملاً رفع شده است و سایر شیوههای تبلیغاتی که اجرا و نتایج کمپینها را در هالهای از اما و اگرها میبرد، از بین رفته است.
تبلیغات اسپانسر اینستاگرام چیست؟
فیسبوک بهعنوان کمپانی مادر اینستاگرام، سیستم تبلیغاتی را برای کسبوکارها فراهم کرده است که از طریق دسترسی به این داشبورد میتوانند کمیپنهای تبلیغاتی را اجرا و مدیریت کنند. استفاده از اطلاعات طبقهبندی شده کاربران اینستاگرام و انتخاب تارگت صحیح برای اجرای کمیپنهای تبلیغاتی، امتیاز بینظیری را به کسبوکارها داده است.
در این شیوه، کاربران براساس ویژگیهایی مختلفی نظیر:
۱- موقعیت جغرافیایی، ۲- سن و جنسیت، ۳- زبان، ۴-جمعیت شناسی( وضعیت تاهل، شغل، تحصیلات، مالی و....)، ۵- علایق و رفتارها و ۶- ارتباطات قابل انتخاب هستند.
از سویی دیگر انتخاب دقیق تارگت براساس هدفگذاری آن کمپین قابل انتخاب است. اساساً پنج تارگت در اسپانسر اینستاگرام قابل انتخاب است.
تعداد کسانی که یک عکس یا یک فیلم تبلیغاتی را بین پستهای خود میبینند (Reach)
ترافیک (هزینه برای هر کلیک به وب سایت یا به اپ استور)
نصب اپلیکیشن
میزان لایک یا کامنت روی پستها
نمایش ویدیو بصورت کامل
پس از ایجاد کمیپن تبلیغاتی، کاربران مورد هدف بدون آنکه صفحه شما را فالوو کرده باشند، پیام و تبلیغات شما را در صفحه home یا استوری خود میبینند.
آیا تبلیغات اسپانسر اینستاگرام مناسب کسبوکار من است؟
این نوع تبلیغات برای برندها و کسبوکارهای که به دنبال برندینگ، افزایش مشارکت و سود میباشند به مانند یک خیابان فریبنده، جلب توجه میکند. چنانچه هدف شما از تبلیغ در اینستاگرام افزایش یک شبه فالوور است، این روش مناسب شما نیست اما اگر به دنبال ارتباطی سریع و دقیق با گروه مخاطبان هدف هستید، اسپانسر اینستاگرام قطعاً رضایت شما را جلب میکند.
اخیراً در یک بررسی توسط اینستاگرام متوجه شدهاند که ۶۰ درصد از کاربران اینستاگرام درباره محصولات و خدمات در اینستاگرام اگاهی مییابند و ۷۵ درصد از آنها کارهایی مانند بازدید از سایتها، جستجو و یا پیشنهاد یک محصول به یک دوست را پس از دیدن پست اینستاگرام، انجام میدهند. اما در این میان ارتباط با کاربرانی که دقیقاً آن محصول و خدمات را میخواهند و احتمالاً در آینده به آن نیاز پیدا میکنند، امریست که پیش از راهاندازی سیستم اسپانسر اینستاگرام غیرممکن بود.
بنابراین اسپانسر اینستاگرام برای کسبوکارهایی که پلن جذب مشتری در میان مدت و دراز مدت دارند در حکم یک «باید» تبلیغاتی است. از طرفی دیگر انتشار سایر محتواهای تبلیغاتی با اهدافی نظیر افزایش نرخ مشارکت، گفتگو و مشاهده در فضای اینستاگرام از طریق تبلیغات اسپانسر اینستاگرام به دقت قابل انجام است.
چطور میتوانم اسپانسر اینستاگرام را سفارش دهم؟
اگر صفحه اینستاگرام شما در حالت بیزنس باشد احتمالاً دکمه آبی رنگ promote در پایین هر پست را دیدهاید. با کلیک بر این دکمه باید مراحل ایجاد یک کمیپن اسپانسر اینستاگرام را طی کنید. اما مشکل اصلی کاربران ایرانی، عدم اجازه اینستاگرام به دلیل تحریم است!
در این حالت به دلیل عدم امکان انتخاب گروه هدف ایرانی، واریز هزینه و استفاده از داشبورد فیسبوک بسیاری از کسبوکارها را در استفاده از اسپانسر اینستاگرام ناتوان ساخته است.
ویدیجی مارکتینگ برای رفع این مساله با در اختیار داشتن دیتابیسی قوی و استفاده از برخی امکانات داشبورد فیسبوک میتوانند علاوه بر انتخاب دقیق مخاطبان ایرانی مورد هدف و تعیین تارگت مناسب برای هر کمپین، خدمات مشاوره، اجرا، مدیریت و تحلیل و ارزیابی کمپینهای تبلیغاتی اسپانسر اینستاگرام را ارائه میدهد.
ویدیجی مارکتینگ پارتنر رسمی گوگل و مجری تبلیغات در اینستاگرام با هدف مشاوره در زمینههای تبلیغات اسپانسر اینستاگرام، سئو و تبلیغات در گوگل به تجارتهای الکترونیک و سنتی بوجود آمده است. برای دریافت مشاوره رایگان و اطلاعات بیشتر درباره تعرفه تبلیغات اسپانسر اینستاگرام به وب سایت وی دیجی مارکتینگ مراجعه کنید.
Vdigimarketing Google Partner
نظر شما