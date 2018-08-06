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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۷:۱۴

خریدهای جدید استقلال برای تراکتور به خط شدند

خریدهای جدید استقلال برای تراکتور به خط شدند

وینفرد شفر سرمربی آلمانی آبی پوشان برای دیدار با تراکتورسازی تدابیر ویژه‌ای دارد و برای این منظور روی خریدهای جدید تیمش هم حساب باز کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، استقلال در یکی از دیدارهای حساس هفته سوم از تراکتورسازی تبریز پذیرایی می کند. سرمربی استقلال می داند در همین دو هفته اول به اندازه کافی امتیاز از دست داده و اگر روند امتیاز از دست دادن این تیم ادامه پیدا کند در ادامه فصل دچار مشکل خواهد شد و بر همین اساس از همه داشته هایش برای کسب اولین پیروزی در فصل جاری استفاده خواهد کرد.

آبی ها خریدهای جدیدی هم انجام داده اند که در بین آنها دو بازیکن خارجی هم دیده می شوند. طارق، نیومایر و تبریزی بازیکنانی هستند که بعد از شروع فصل به جمع آبی پوشان اضافه شدند که از این تعداد همام طارق هافبک عراقی آبی ها هنوز در تمرینات این تیم حضور پیدا نکرده است. نیومایر از قبل و تبریزی هم از دیروز با آبی ها استارت زدند و این دو برای حضور در ترکیب این تیم مقابل تراکتورسازی مشکلی ندارند.

وینفرد شفر که برای به دست آوردن نخستین پیروزی در لیگ هجدهم بی‌قراری می‌کند در این بازی همه داشته‌هایش را رو خواهد کرد و بر همین اساس احتمال این که مرتضی تبریزی و مارک نیومایر خریدهای جدید این تیم هم مورد استفاده قرار گرفته و حتی در ترکیب ثابت قرار بگیرند زیاد است. 

شاگردان شفر در هفته سوم رقابتهای لیگ برتر میزبان تراکتورسازی تبریز هستند که این دیدار از ساعت ۲۰:۳۰ روز جمعه ۱۹ مرداد در ورزشگاه آزادی برگزار می شود. 

کد مطلب 4366957

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