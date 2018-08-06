به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت»، در دوازدهمین جشنواره بین المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» که به عنوان رویداد معتبر سینمای مستند ایران و آسیا شناخته می شود، یک جایزه ویژه به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی تدارک دیده شده که طی آن تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ ۱۵۰ میلیون ریال به بهترین فیلم جشنواره «سینماحقیقت» با این موضوع اهدا می‌شود.

طراحی بخش ویژه مستندهای برگزیده‌ی انقلاب اسلامی و نمایش باکیفیت بهترین آثار مستند با این موضوع، بویژه آثار ارزشمندی که در مقطع پیروزی انقلاب ضبط و ثبت شدند، یکی دیگر از برنامه‌های دوازدهمین جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» به منظور پاسداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی است.

تقدیر از دو مستندساز و فیلمبردار پیشکسوت سینما که حضور چشمگیری در ثبت واقعه انقلاب اسلامی داشتند نیز از دیگر برنامه‌های ویژه این دوره از جشنواره است.

بخش «جایزه شهید آوینی» که مختص نمایش فیلم‌های مستند حوزه مقاومت، انقلاب اسلامی و دفاع مقدس است نیز مثل سال‌های گذشته، در جشنواره «سینماحقیقت» دائر خواهد بود. در این بخش به سه اثر برگزیده تندیس طلایی، نقره‌ای و برنزی شهید آوینی اهدا خواهد شد.

آخرین فرصت برای شرکت در جشنواره «سینماحقیقت»، روز ۳۱ شهریورماه ۱۳۹۷ اعلام شده است که متقاضیان می‌بایست با مراجعه به وب‌سایت جشنواره نسبت به ثبت‌نام اقدام کنند.

دوازدهمین دوره جشنواره بین‌المللی «سینماحقیقت» با شعار «حقیقت بهترین راهنماست» که از فرمایشات حضرت علی (ع) است، طی روزهای ۱۸ تا ۲۵ آذرماه ۱۳۹۷ به دبیری سیدمحمدمهدی طباطبایی‌نژاد، در شهر تهران برگزار خواهد شد.