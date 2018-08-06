محمد رضا بایرامی دبیر جایزه جلال آل احمد شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان، محمد رضا بایرامی که در سال ۹۵ با کتاب «لم یزرع» برنده جایزه جلال شده بود، از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به عنوان دبیر علمی یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد انتخاب شد.

بر پایه این گزارش، به زودی اعضای هیات علمی یازدهمین جایزه ادبی جلال آل احمد که از سوی معاونت امور فرهنگی پیشنهاد می‌شوند تعیین شده و حکم انتصاب خود را از وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت خواهند کرد.

گفتنی است از سال ۱۳۹۳ و در پی تصمیم کارگروه ویژه جشنواره‌های معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، برگزاری جایزه ادبی جلال آل احمد، جشنواره بین‌المللی شعر فجر و جایزه ادبی پروین اعتصامی به بنیاد شعر و ادبیات داستانی ایرانیان واگذار شده است.

متن حکم این نویسنده برای این سمت به این شرح است:

جناب آقای محمدرضا بایرامی

نظر به پیشنهاد معاونت امور فرهنگی و با توجه به سوابق و تجارب ارزنده جناب‌عالی در عرصه ادبیات داستانی و به موجب این حکم به عنوان دبیر علمی یازدهمین دوره جایزه ادبی جلال آل احمد منصوب می‌شوید.

امید است بر اساس وظایف مندرج در آیین‌نامه جایزه، اقدام لازم را معمول نمایید.

مزید توفیق شما را از خداوند متعال مسئلت دارم.

سید عباس صالحی

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی

یادآوری می‌شود محمدرضا بایرامی سال ۱۳۴۴ در روستای لاطران در دامنه کوه سبلان استان اردبیل به دنیا آمد.

در اواخر دورۀ دبستان خانواده‌اش روستا را ترک می‌کنند و به تهران می‌آیند. هنوز خاطرات کودکی در ذهنش وجود دارد و موجدِ آثار ارزشمندی از او شده است. برخی از داستان‌های او سرگذشت‌نامه‌اند که در قالبی متفاوت و داستانی روایت شده‌اند که از جمله آنها سرگذشت شهید احمد کاظمی است.

آثار بایرامی داستان نویس در زمینه کودکان و ادبیات جنگ تا به حال از ده‌ها مرجع موفق به دریافت جایزه شده است. بایرامی جایزۀ کبرای آبی از سوئیس برای کتاب «کوه مرا صدازد» و جایزه جلال آل احمد و کتاب سال جمهوری اسلامی برای «لم یزرع» را در کارنامه خود دارد.

وی همچنین داور جوایز متعددی همچون هشتمین جایزه ادبی جلال آل احمد و قلم زرین بوده است.

از بایرامی بیش از ۵۰ اثر به چاپ رسیده که هفت روز آخر، کوه مرا صدازد، پل معلق، گرگ‌ها از برف‌ها مهمترین آنهاست.