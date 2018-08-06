تصحیح رقم اعلام شده درباره خروج ارز از کشور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان میراث فرهنگی، در خبر مربوط به حضور رئیس سازمان میراث فرهنگی در برنامه تلویزیونی در حاشیه، آمار خروج ارز به‌وسیله گردشگران اشتباهی رخ داده بود که ضمن پوزش از خوانندگان و مقام محترم ریاست سازمان میراث‌فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری به‌شرح زیر اصلاح می‌شود.

مونسان در پاسخ به سؤالی درخصوص خروج یک‌میلیارد و ۲۰۰‌میلیون یورو ارز مسافرتی در سه ماهه نخست امسال گفت: «متأسفانه در این حوزه عددهای متفاوتی از سوی آدم‌های مختلف ارائه می‌شود. بعضی اوقات می‌گویند ۹ میلیون گردشگر در سال یعنی ۹ میلیارد یورو خروج ارز. خوب است این توضیح را بدهم که از ۹میلیون گردشگر خروجی ۲میلیون تا ۲میلیون و ۲۰۰هزار نفر فقط مربوط به دو سه روز اربعین است. نزدیک ۵۰درصد گردشگران زیارتی هستند که اصلاً خروج ارز هزار یورویی یا هزار دلاری نداریم. متأسفانه این ۹میلیون نفر را ضرب‌در هزار دلار می کنند عدد ۹میلیارد دلار ارز مسافرتی خروجی در کشور را اعلام می کنند که این اعداد درست نیست. این یک‌میلیارد هم همین‌طور. بانک مرکزی آخرین عددی را که خاطرم هست اعلام کرده است ۲۴۰ میلیون یورو است نمیدانم این اعداد وحشتناک از کجا آمده است. حتماً تکذیب می‌کنم. حتماً خطاست. اعلام کردیم خوب است بانک مرکزی ارزهایی را که داده است اعلام کند به چه مقاصدی داده شده است. اتفاقاً من درخواستم این بود که همین شفاف‌سازی‌ها انجام شود تا از هر گوشه ای یک عددی اعلام نشود. ما از ۹میلیارد و ۱۰میلیارد دلار در سال داریم. متاسفانه این چیزها هست، اما الان عرض کردم خدمت شما که این عددها وجود ندارد. بسیار بسیار عددهایش پایین‌تر است. به همین دلیل من عرض کردم که بانک مرکزی خوب است اعلام کند تا مردم در جریان قرار گیرند. اما آخرین عددی که خاطرم هست ۲۴۲میلیون یورو بود که بانک مرکزی اعلام کرده است.»

در خبر قبلی که این سازمان منتشر و امروز آن را اصلاح کرد آمده بود که مونسان گفته است: در آمارها گفته می‌شود سالانه یک‌میلیارد و ۲۰۰میلیون یورو ارز از کشور به‌وسیله گردشگران خروجی، خارج می‌شود درحالی‌که این عدد درست نیست و بر اساس آنچه بانک مرکزی اعلام کرده، در سال گذشته ۲۴۲میلیون یورو ارز به‌وسیله گردشگران خارج شده است.