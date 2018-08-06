به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام عباس محمد حسنی رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش به همراه حجت الاسلام قاضی رئیس اداره عقیدتی سیاسی نهاجا و دیگر مسئولین به مناسبت فرارسیدن سالروز شهادت سرلشکر خلبان شهید عباس بابایی با فرزندان این شهید والامقام دیدار کرد.

نماینده ولی فقیه در ارتش در این دیدار گفت: سال‌ها قبل اولین باری بود که کتاب «پرواز تا بی نهایت» شهید بابایی را خواندم، به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و به گریه افتادم.

وی ادامه داد: پس از خواندن این کتاب متاثر شدم، نخست برای اینکه چرا چنین انسان های والامقامی را از دست دادیم و دوم برای اینکه چقدر ما با چنین انسان‌های به خدا رسیده فاصله داریم.

حجت الاسلام محمد حسنی خطاب به فرزندان شهید بابایی با بیان اینکه داشتن پدری چون شهیدبابایی خود افتخاری بزرگ است، تصریح کرد: ما خود را مرهون زحمات شهید بابایی و همسر ایشان خانم حکمت می‌دانیم چرا که از دست دادن همسر جوانی چون شهید بابایی و تربیت و بزرگ کردن فرزند در نبود آن بزرگوار کار بسیار سختی بود اما خانم حکمت این مسئولیت را به خوبی انجام داد.

وی خاطرنشان کرد: شهید بابایی الگوی اخلاق، نظامی‌گری و یک فرمانده ولایت مدار بود و تفکر ایشان چه در عرصه های نظامی و چه در عرصه های اخلاقی و مدیریتی مسیر تازه ای را در فرهنگ ارتش و نیروهای مسلح باز کرد.

رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ادامه داد: بخش اعظمی از دفاع مقدس مرهون مردان و زنان مقاومی همچون شهید بابایی و همسر مکرم ایشان است و باید خاطرات این الگوهای ماندگار برای نسل جوان بازگو شود.

حجت الاسلام محمد حسنی در پایان تاکید کرد: شهید بابایی یکی از پرنورترین ستاره های آسمان شهیدان ایران است.