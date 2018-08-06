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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۴:۳۳

«تهران ۲۰» از رشد مفسدان اقتصادی می گوید

«تهران ۲۰» از رشد مفسدان اقتصادی می گوید

برنامه «تهران ۲۰» دوشنبه ۱۵ مردادماه به بررسی افزایش نقدینگی در جامعه و تبعات اقتصادی حاصل از آن می پردازد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه پنج سیما، امیر خجسته نماینده مجلس شورای اسلامی و قدرت الله اماموردی استاد دانشگاه و محقق با حضور در استودیوی برنامه «تهران ۲۰» درباره افزایش نقدینگی در جامعه به گفتگو می نشیند.

محورهای گفتگو در این برنامه افزایش نقدینگی و رشد مفسدان اقتصادی و آسیب های وارده بر اقتصاد خانوارها از جانب مفسدان اقتصادی و... خواهد بود.

برنامه اجتماعی «تهران ۲۰» شنبه، دوشنبه و چهارشنبه شب‌های هر هفته ساعت ۲۰ با اجرای بهروز تشکر و تهیه کنندگی مصطفی پور حامدی روی آنتن می‌رود.

کد مطلب 4367425
عطیه موذن

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