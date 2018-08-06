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۱۵ مرداد ۱۳۹۷، ۱۵:۰۸

معاون وزیر ارتباطات:

رشد ۱۰ برابری تحولات ارتباطی/توسعه زیرساختها برای اقتصاد دیجیتالی

رشد ۱۰ برابری تحولات ارتباطی/توسعه زیرساختها برای اقتصاد دیجیتالی

معاون وزیر ارتباطات با اشاره به سرعت رشد ۱۰ ها برابری تحولات حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات، از برنامه ریزی برای توسعه زیرساختها در جهت رسیدن به اقتصاد دیجیتالی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، حمید فتاحی در پیامی به مناسبت چهاردهمین سالروز تاسیس این شرکت، تاکید کرد: توجه خاص به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در قالب سرفصلهای مشخص شده، مبین نقش ویژه ICT در توسعه ملی به عنوان توانمند ساز، توسعه آفرین و اثربخش بر رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور است.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه شدت تحولات در این حوزه سرعتی دهها برابر پیدا کرده است، ادامه داد: برای رسیدن به این مسیر بالنده، شرکت ارتباطات زیرساخت با توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطی کشور، توانسته است ضمن ارتقای ظرفیت ارتباطی و توان فناورانه خود در بخش ICT که زیرساختی ترین بنای توسعه است، موتور رشد و عامل شتاب دهنده توسعه سایر بخش های کشور نیز باشد.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم گام نهادن در مسیر رشد و گسترش بخش ارتباطات کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به پر رنگ شدن مفاهیمی مانند تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی و تحکیم و توسعه زیرساخت های ارتباطی سهم جدی تری به خود خواهد گرفت.

کد مطلب 4367450

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