رشد ۱۰ برابری تحولات ارتباطی/توسعه زیرساختها برای اقتصاد دیجیتالی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شرکت ارتباطات زیرساخت، حمید فتاحی در پیامی به مناسبت چهاردهمین سالروز تاسیس این شرکت، تاکید کرد: توجه خاص به بخش ارتباطات و فناوری اطلاعات در سیاست های کلی برنامه ششم توسعه و در قالب سرفصلهای مشخص شده، مبین نقش ویژه ICT در توسعه ملی به عنوان توانمند ساز، توسعه آفرین و اثربخش بر رشد و توسعه فرهنگی اجتماعی و اقتصادی کشور است.

رئیس هیات مدیره شرکت ارتباطات زیرساخت با بیان اینکه شدت تحولات در این حوزه سرعتی دهها برابر پیدا کرده است، ادامه داد: برای رسیدن به این مسیر بالنده، شرکت ارتباطات زیرساخت با توسعه زیرساخت های شبکه ارتباطی کشور، توانسته است ضمن ارتقای ظرفیت ارتباطی و توان فناورانه خود در بخش ICT که زیرساختی ترین بنای توسعه است، موتور رشد و عامل شتاب دهنده توسعه سایر بخش های کشور نیز باشد.

معاون وزیر ارتباطات بر لزوم گام نهادن در مسیر رشد و گسترش بخش ارتباطات کشور تاکید کرد و گفت: با توجه به پر رنگ شدن مفاهیمی مانند تحول دیجیتال و اقتصاد دیجیتالی و تحکیم و توسعه زیرساخت های ارتباطی سهم جدی تری به خود خواهد گرفت.