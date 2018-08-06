کنداکتور شبکه یک سیما تغییر کرد/ پخش برنامه های جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی شبکه یک، بعد از حدود چند هفته که از حضور مجید زین العابدین به عنوان مدیر شبکه یک سیما می گذرد این شبکه در کنداکتور خود تغییراتی داده است که شامل جابه‏ جایی ساعت پخش پنج برنامه و اضافه ‏شدن چند برنامه جدید است. سریال «آرماندو»، «فرمول یک»، «حرف حساب»، مسابقه «دستپخت» و برنامه «اشعه ایکس» پنج برنامه جدیدی هستند که به کنداکتور این شبکه اضافه شده‏ اند و از ۱۳ تا ۲۰ مرداد به ترتیب روی آنتن خواهند آمد.

دوره جدید برنامه «ورزش و مردم» نیز با حضور بهرام شفیع از جمعه آغاز شد که پس از یک فصل کوتاه، این مجری قدیمی تلویزیون پس از ۴۰ سال اجرای مداوم و پیوسته، با «ورزش و مردم» خداحافظی می‏ کند و برنامه ورزش و مردم با تغییر نسل در اجرا، با حال و هوای جدیدتر روی آنتن خواهد رفت.

در برنامه ‏ریزی جدید شبکه یک، بنا به درخواست‏ های مردمی برای جابه ‏جایی ساعت برخی برنامه ‏ها و همچنین باز شدن فضا برای برنامه‏ های جدید، ساعت پخش چهار برنامه نیز در کنداکتور جابجا شده است. «صبح بخیر ایران» از ساعت ۷:۳۰ به ساعت ۶:۳۰، «آفتاب شرقی» از ساعت ۱۲:۱۵ به ساعت ۱۱، «نسخه» از ساعت ۱۳:۳۰ به ساعت ۱۰:۳۰ و برنامه «خانواده» از ساعت ۱۰:۴۵ به ساعت ۱۲:۱۵ منتقل شدند.

برنامه جدید «اشعه ایکس» از شنبه ۲۰ مرداد روزهای زوج ساعت ۸:۱۵ و «حرف حساب» همین ساعت روزهای فرد روی آنتن خواهند رفت. فصل جدید برنامه «فرمول یک» نیز هر روز ساعت ۱۷:۳۰ با اجرای سیدعلی ضیاء و با محوریت معرفی افراد اثرگذار در فعالیت‏ های اجتماعی پخش خواهد شد.

سریال شبانه «آرماندو» به تهیه‏ کنندگی ایرج محمدی و کارگردانی احسان عبدی‏ پور است که پخش آن از شنبه ۱۳ مرداد آغاز شده هر شب به غیر از جمعه ها حوالی ساعت ۲۲:۱۵ پخش می شود. جمعه‏ ها هم گزیده هفته این مجموعه در یک قسمت روی آنتن می رود. موج بعدی تغییرات جدول پخش شبکه یک، شامل تغییر برنامه‏ های پنج‏شنبه و جمعه و اضافه شدن چند مسابقه و برنامه شبانه جدید خواهد بود.