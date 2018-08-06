لوگوی شهرک تلویزیونی «ایران» رونمایی شد/ راه اندازی یک شورای جدید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت سیما، مرتضی میرباقری معاون سیمای رسانه ملی در مراسم تجلیل از کارکنان مرکز تولید و فنی سیما انعکاس مناسبت های دینی و ملی را مدیون تلاش عوامل این مرکز دانست.

در این مراسم که به دنبال ارزیابی عملکرد عوامل فنی و تولید این مرکز در سال های ۹۵ و ۹۶ برگزار شده بود از ۶۶ تن از کارگردان، تصویربردر، صدابردار، نورپرداز، مهندس، کمک مهندس، منشی صحنه، دوبلور و مترجم دوبلاژ قدردانی شد.

رسانه ملی پرافتخارترین سازمان بعد از انقلاب اسلامی

میرباقری در جمع همکاران مرکز تولید و فنی سیما رسانه ملی را از پرافتخارترین سازمان های بعد از انقلاب اسلامی توصیف کرد که توانسته در حوزه های اطلاع رسانی، آموزش و تفریح و سرگرمی کارنامه قابل قبولی از خود برجای گذارد.

وی رسانه ملی را گنجینه تجربیات ارزشمندی دانست که با وجود کمبودها و تحریم ها توانسته در عرصه جهانی خوش بدرخشد.

نوروز، محرم، رمضان، دفاع مقدس و دهه فجر از جمله مناسبت هایی بود که معاون سیما نام برد و تولید برنامه هایی متناسب با این روزها را نتیجه زحمات خانواده بزرگ صدا و سیما دانست.

میرباقری ایران را کشور مناسبت ها خواند و افزود: تقریبا دو سوم سال در مناسبت های ملی و مذهبی به سر می بریم و صدا و سیما برای همه این رویدادها برنامه ای متناسب روی آنتن می برد که حاصل تلاش های شما همکاران است.

وی تاکید کرد: با وجود افزایش شبکه های ماهواره ای و مجازی در زمینه تعامل و فرهنگسازی صدا وسیما دست برتر را دارد. این برتری ناشی از فهم عمیق و آشنایی برنامه سازان ما با مخاطب است.

معاون سیمای رسانه ملی با اشاره به تولید برنامه های انتخاباتی با بالاترین استانداردهای بین المللی از عوامل فنی و تولید سیما قدردانی کرد.

وی دو دهه حضور موثر مرکز تولید و فنی سیما در تمامی عرصه های برنامه سازی را نتیجه تلاش این مرکز دانست و گفت: وظیفه نیروهای توانمند این مرکز انتقال تجربیات در بازه زمانی ۵ تا ۱۰ ساله به نیروهای جوان است.

مجید شعبان پور رییس مرکز تولید و فنی نیز با ارایه گزارشی از فعالیت های مرکز عنوان کرد: مرکز تولید و فنی سیما ۱۸ سال پیش با هدف بهینه سازی و تمرکز تجهیزات و امکانات سازمان تشکیل شد.

وی تولید با کیفیت را مهمترین دغدغه نیروهای این مرکز دانست و افزود: ارتقای تجهیزات، زیرساخت ها و نیروی فنی و تولیدی از مهمترین برنامه های این مرکز بوده و در همین راستا شورای اندیشه ورزی مرکز راه اندازی شد.

شعبانپور با اشاره به زیرساخت های استاندارد مرکز گفت: زیرساخت های خوب و کارشناسانه مرکز باعث شده تا با وجود گذشت سالیان طولانی و افزایش شبکه ها همچنان پروژه ها بدون وقفه به آنتن برسد.

وی توسعه بخش های مختلف همچون استودیوها، واحدهای سیار و شهرک سینمایی، را از اولویت های مورد نیاز مرکز دانست و اضافه کرد: در کنار توسعه و بهینه سازی تجهیزات جذب نیروهای مستعد و کارآمد جوان در دستور کار قرار گرفته است و امیدواریم این نیروها با بهره گیری از تجربیات همکاران دیگر کار ها را به دست گیرند.

در حاشیه این مراسم احمد امیر حائری قائم مقام مرکز تولید و فنی با اشاره به اهمیت ارزیابی عملکرد همکاران در مرکز تولید و فنی گفت: همکاران ما در دوره های زمانی مختلف مورد ارزیابی قرار می گیرند و از این لحاظ می توان تولید و فنی سیما را از بخش های پیشرو در رسانه ملی دانست.

در آیین بزرگداشت برترین های مرکز تولید و فنی از لوگوی شهرک تلویزیونی و سینمایی ایران (مرحوم علی حاتمی) رونمایی شد.

اسامی تقدیر شدگان مرکز تولید و فنی بدین شرح است:

تقدیر ویژه

فتح اله امیری

تقدیر از عوامل دوبلاژ

عباس نباتی، حسن جمشیدیان، داریوش اسماعیلی، افشین زی نوری و سعید شیخ زاده

مدیران برگزیده مرکز تولید و فنی و سیما

جواد اسناوندی مدیر تولید و فنی شبکه پنج سیما

مهدی خاکی مدیر تولید و فنی شبکه سه سیما

کمال فیض آبادی مدیر شهرک تلویزیونی سینمای ایران

همکاران تولید

سیدمحمد کشفی صدابردار، محمود علیمردانیان تصویربردار، نوراله کریمی واریانی صدابردار، محمود سرخوش صدابردار، معصومه احمدی مهیار منشی صحنه، مجتبی تکلویی تصویربردار، کوروش اسدی متصدی صحنه، علیرضا عبدالعظیمی تصویربردار، فرهاد فاضلی متصدی صحنه، مجتبی جانملکی صدابردار، اسماعیل رضایی کارگردان، فرامرز فروزان احسن کارگردان، زهرا احسانی منشی صحنه، محمدعلی مستفیذ نورپرداز، زهره سیه پوش صدابردار، مجید عباسی خوشرودی تصویربردار، علی محمودی کارگردان، حمید اشرفی کارگردان، اسماعیل دلداری کارگردان، زری پرهیزگار کارمند هماهنگی.

همکاران فنی

مسعود مهدیه آرانی مهندس فنی، احمد انزابی زاده کمک مهندس فنی، مهرداد صالح فر مهندس فنی، امیررضا شفاعی کمک مهندس فنی، هادی روزبهانی کمک مهندس فنی، یاسر رشیدی مهندس فنی، جعفر اکبری، مجید نورایی، علیرضا امینی، حسن شکوهی، مرتضی زنده دل، اله فرید پناه مهندس فنی، حمیدرضا سوری، حبیب اسدی کرده، سیدیاسر رضوی مهندس فنی.

پیشکسوتان فنی

مقصود زارعی کارگر فنی، محمود اسدی تکنسین فنی، فرید الدین امامی مهندس فنی، جعفر مشایخی کمک مهندس فنی.

پیشکسوتان تولید

عباس افشار تصویربردار، محسن تقوی زنوز کارگردان، داریوش آشوری تدوینگر، احمد اورانی گرافیست، مرتضی دهنوی صدابردار، ارسطو مداحی گیوی نورپرداز، سوسن بابایی منشی صحنه، علیرضا کوچکی گریمور.

پیشکسوتان دوبلاژ

داوود نماینده، زهره شکوفنده، فاطمه برزویی، شهروز ملک آرایی، غلامرضا مهرزادیان.

تقدیر از پیشکسوتان

رضا باباپور کارگر حرفه ای، فرزند شهید حسین باباپور

علی اکبر الهیاری تصویربردار آزاده

احمدرضا محمودیان کارگردان جانباز

محمد یوسف زادگان کارمند تولید رزمنده و جانباز

خانواده زنده یاد غلامرضا دهقان مهندس فنی