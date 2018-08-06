علت نابسامانی های موجود به مجریان باز می گردد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدنبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی عصر امروز (دوشنبه) در نشست صمیمانه با خبرنگاران اظهار داشت: در حزب موتلفه اسلامی برای ضرورت تعمیق تحزب در کشور اعتقادی راسخ وجود دارد. ما معتقدیم یکی از لوازم جمهوریت نظام، توسعه تحزب است.

وی افزود: رقابت های فعلی انتخاباتی در ریاست جمهوری، شورای شهر و قوه تقنینی، رقابت میان اشخاص و الفاظ است در حالیکه این رقابت باید تغییر ماهیت بدهد.

حبیبی ادامه داد: رقابت باید میان برنامه ها و میان مدیرانی که می خواهند این برنامه ها را اجرا کنند، باشد؛ این کار هم به عهده احزاب است.

وی با اشاره به رویکرد نسبت به دولت گفت: باید از کیان دولت در هر صورت حمایت کرد. رییس جمهوری که با اکثریت آراء انتخاب شده و با تنفیذ رهبری، مشروعیت پیدا کرده، باید مورد پشتیبانی اصولی همه مردم و احزاب و گروه های ولو رقیب قرار بگیرد. چوب لای چرخ دولت گذاشتن را کاری سخیف می دانیم.

تیم اقتصادی دولت را ناموفق میدانیم

حبیبی تصریح کرد: تیم اقتصادی دولت را ناموفق میدانیم. علت نابسامانی های موجود، به نظام اقصادی و بخش زیادی از آن به مجریان بازمی گردد. ما معتقد به تغییر قابل توجه در تیم اقتصادی دولت هستیم. با توجه به اینکه در نظام قحط الرجال وجود ندارد، باید به رییس جمهور برای انتخاب تیم اقتصادی کمک کنیم.

وی با اشاره به پیشنهاد ترامپ برای گفتگو با ایران گفت: آقای ترامپ چند وقت پیش گفته بود، باید آنقدر به ایران فشار بیاوریم که ایران را به پای میز مذاکره بکشانیم. با فرض اینکه ادعای ترامپ برای مذاکره دروغ نباشد، موضوعاتی که می خواهد مورد مذاکره قرار دهد، چیست؟

حبیبی گفت: آن ها می خواهند که موضوعات مورد نظر خود از جمله اقتدار دفاعی و منظقه ای ایران را در مذاکرات مطرح کنند. کدام مقررات بین المللی گفته که ما حق استفاده از حق هسته ای را نداریم؟ به نظر ما ترامپ دروغ می گوید. آقای ترامپ باید ابتدا اعلام کند که به برجام بازخواهد گشت.

وی تصریح کرد: همه برجام برای ما برد نیست اما ترامپ باید اعلام کند به همان معاهده برجامی که به قول آقای رییس جمهور هم در آن گل زدیم و هم گل خوردیم، بازخواهد گشت.

حبیبی در پاسخ به سوال خبرنگاری درباره موضع کنونی حزب موتلفه نسبت به جبهه مردمی نیروهای انقلاب(جمنا) گفت: من عضو شورای مرکزی منتخب جمنا هستم و در همه جلسات آن شرکت می کنم.



وی افزود: جمنا ظرفیتی را توانست فراهم کند. معتقدیم که این تشکیلات واجد نقاط ضعف و قوت بوده است. جمنا توانست در مقطع انتخابات 96، عملکرد نسبتا موفقی برای گرد آوری نیروهای انقلاب داشته باشد.

حبیبی تصریح کرد: تا جایی که اطلاع دارم، افرادی که در جلسات جمنا شرکت می کنند، قصد دارند فعالیت های جبهه را گسترش دهند و هدف شان، جمع و جور نگه داشتن نیروهای انقلاب است. اصولا باید از هر ظرفیتی که برای جمع آوری نیروهای انقلاب به وجود می آید، حمایت کنیم.