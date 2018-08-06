به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسن روحانی رئیس جمهور اسلامی ایران امشب (دوشنبه) در گفتگوی زنده تلویزیونی با مردم، اظهار داشت: پیشاپیش روز خبرنگار را به همه خبرنگاران سراسر کشور، صدا و سیما و همه رسانه ها تبریک عرض می کنم.



وی در خصوص موضوع مذاکره با آمریکا، افزود: مردم ما در طول سال های گذشته تجربه بسیار خوبی هم از مقامات آمریکایی و هم از دولت مردان ایرانی دارند. کسانی که امروز دولت را در اختیار دارند کسانی هستند که از ابتدا شعارشان تعامل، گفتگو و مذاکره بوده و بر همین مبنا پیش رفتند و با آمریکایی ها و بقیه مذاکره کردند.

آمریکا از نتیجه مذاکره و پشت مذاکره خارج شدند

رئیس جمهور ادامه داد: در طول دو سال به صورت مداوم مذاکرات انجام شد و به نتیجه ای رسید که آمریکایی ها کم و بیش اجرا می کردند، بقیه متعهد بودند و ایران هم کاملا متعهد بود. کسی که ادعا می کند تمایل به مذاکره دارد، باید بداند که مذاکره مبانی دارد و اولین آن صداقت دو طرف و به نتیجه رسیدن مذاکره است. کسی که ادعای مذاکره می کند بدون مذاکره از تعهدات بین المللی از پاریس تا تعهدات تجاری خارج شده و مخاطب این حرف ها دولت ایران نیست که دولت جواب دهد، آنها از نتیجه مذاکره و پشت میز مذاکره خارج شدند.

همزمانی تحریم و مذاکره چه معنایی دارد؟



رئیس جمهور با بیان اینکه کسی که ادعا ی مذاکره می کند باید نشان دهد که می خواهد مشکل را حل کند، تصریح کرد: همزمانی تحریم و مذاکره چه معنایی دارد؟ اگر کسی در برابر رقیب خود از چاقو استفاده می کند و آن را در بازو فرد فور می‌کند و می گوید میخواهم مذاکره کنم معنایی ندارد و اول باید چاقو را خارج کند.

حرف های ترامپ یا برای مصرف داخلی و یا برای جنگ روانی علیه مردم ایران است

وی گفت: آنها می خواهند در این جنگ روانی مردم ایران را دچار تردید کنند و از آن برای انتخابات کنگره در ماه های آینده استفاده کنند، حرف های ترامپ یا برای مصرف داخلی و یا برای جنگ روانی علیه مردم ایران است.ما حتی در دولت جدید هم با دولت آمریکا مذاکره کردیم و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل وزرای خارجه ۱+۵ با وزیر امور خارجه ما مذاکره کردند و آقای تیلرسون نیز در این مذاکرات حضور داشت.

ترامپ و دولت او کسانی هستند که به مذاکره پشت کرده اند



روحانی با بیان اینکه ترامپ و دولت او کسانی هستند که به مذاکره پشت کرده اند، خاطرنشان کرد: کاری که او انجام می دهد، کاری بر علیه ملت ایران و منافع ملی ایران است و اگر صداقت باشد ایران از مذاکره استقبال می کند.

تحریم همراه با مذاکره معنا ندارد



وی تاکید کرد: تحریم همراه با مذاکره معنا ندارد. تحریم علیه بیماران، کودکان و بزرگسالان ایرانی متناقض است و یادآور مثل معروف ایرانی "قسم حضرت عباس را باور کنیم یا دم خروس را" است.

رئیس شورای عالی امنیت ملی با بیان اینکه تحریم و مذاکره سازگار نیست، ادامه داد: کسی که مردم ایران را تحت تحریم قرار می دهد و دیگران را تهدید می کند برای کار نکردن با ایران، فشارش تنها علیه ایران نیست بلکه علیه همه شرکت های خارجی است که در حال کار با ایران هستند.

آمریکا برای نحوه پرداخت غرامت هایی که از سال ۱۳۳۲ تاکنون به ایران دارد، باید مذاکره کند



به گزارش مهر، روحانی با بیان اینکه من پیش شرطی برای مذاکره با آمریکا ندارم، تصریح کرد: اگر دولت آمریکا آماده است درباره نحوه پرداخت غرامت هایی که از سال ۱۳۳۲ تا کنون به ایران دارد مذاکره کند، آماده ایم تا ببینیم چطور می خواهد و در چند قسط و چگونه این بدهی را پرداخت کند. آمریکا بدهکار ملت ایران است و به دلیل دخالت هایش در امور ایران هم بدهکار عذرخواهی است و هم بدهکار غرامت است.

رئیس جمهور در خصوص شرایط پس از خروج آمریکا از برجام و رفتار اروپایی ها، اظهار داشت: آمریکایی ها اول دنبال این بودند که بقیه کشورهای ۱+۵ را با خود همراه کنند و به همین دلیل هم ترامپ در ۲۲ دی ماه سال گذشته از شرکای خود خواست تا آنها هم بیایند و مذاکره مجدد درباره برجام را آغاز کنند که موفق نشد و ناچار شد بگوید به تنهایی از برجام خارج می شوم.

اروپایی ها در مقابل اولین قدم ترامپ برای تحریم ایستادند



رئیس جمهور با بیان اینکه هدف آمریکا این بود که ایران بلافاصله از برجام خارج شود تا پرونده را به شورای امنیت ببرد، تصریح کرد: ما دستاوردی در برجام داریم که قطعنامه ۲۲۳۱ است و کشورهای جهان را دعوت می کند از برجام حمایت کنند و یک سند و پیمان بین المللی در شورای امنیت است. ترامپ می خواست همه این دستاورها را از ما بگیرد و می خواست همه دنیا را وادار به تحریم کند که در این کار ناموفق بودند و در دوشنبه که آمریکا می خواهد اولین قدم تحریم را بردارد، اروپایی ها در برابر او ایستادگی کردند و قانون انسداد تحریم را اعلام کردند و گفتند هر شرکتی که با ایران کار می کند، اگر بخواهد حرف آمریکا را قبول کند اروپا او را تحریم می کند.

اروپا در مقام عمل باید برنامه ریزی کنند که چگونه تحریم را جبران کنند



روحانی با بیان اینکه امروز در سراسر جهان تنها نیستیم و بجز چند کشور محدود سایر کشورهای جهان ایران را بعنوان یک کشور متعهد قابل اعتماد می شناسند، خاطرنشان کرد: مهلتی که دادیم بر این مبنا بود که دیگران یعنی ۵ کشور بتوانند این تحریم را جبران کنند و برجام حفظ شود. پنج کشور از نظر سیاسی سنگ تمام گذاشتند و موضع گیری و مقررات وضع کردند و کار آمریکا را غیرقابل قبول دانستند؛ اما در مقام عمل باید برنامه ریزی کنند که چگونه می خواهند جبران کنند.

قول اروپا، چین و روسیه ایستادگی برای فروش نفت و حفظ روابط بانکی با دنیا است



وی افزود: با اروپایی ها و چین و روسیه از نزدیک مذاکره کردیم و قولشان این است که به تحریم اعتنا نخواهیم کرد. مشکل آنها شرکت هایی است که ممکن است تحت تاثیر قرار بگیرند و ما هنوز منتظر اقدامات عملی اروپا هستیم. جلسه ای در اواخر همین ماه اوت قرار است بین ایران و ۵ کشور دیگر در اروپا برگزار شود و در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل هم در سطح وزرا گفتگو می شود.



به گزارش مهر، رئیس جمهور با بیان اینکه اساس تحریم به سه ماه آینده بر می گردد که می خواهد در نفت و بانک وارد شود، گفت: قولی که اروپا و چین و روسیه به ما دادند ایستادگی برای فروش نفت و حفظ روابط بانکی با دنیا است.

مانعی برای گسترش روابط با اروپا نداریم

رئیس جمهور در ادامه درباره آینده فعالیت ایران با روسیه و چین در جریان اجرای برجام و عمل کردن این کشور به تعهداتشان، اظهار داشت: برای ما منافع ملی مهم است؛ البته رابطه ای که با چین و روسیه داریم بهتر و بیشتر از اروپاست، به عنوان مثال چین دارد رآکتور اراک را بر مبنای تعهدات برجامی دنبال می کند و به عنوان بزرگترین شریک تجاری ما محسوب می شود.

روحانی افزود: در دیداری هم که در حاشیه اجلاس شانگهای داشتیم مقامات چینی اعلام کردند که به تعهدات خودشان پایبند هستند. هر چند که در شکل تعهدات ممکن است اختلافاتی باشد اما هم چین و هم روسیه روابط خوبی با ما دارند و به طور کلی رابطه با کشورهای آسیایی برای ما اهمیت دارد.

وی تاکید کرد: البته هیچ مانعی برای گسترش روابط با اروپا نداریم و در حال توسعه روابط هستیم.

رئیس جمهور در ادامه و در خصوص التهابات ارزی آغاز شده از اسفند ماه سال قبل و ابتدای امسال اظهار داشت: ما یکسری مشکلات و بیماری ها در اقتصادمان داریم که مربوط به این دولت و دولت قبل نیست و برخی از آنها مربوط به قبل از انقلاب بوده است؛ مشکلات بانک ها و موسسات اعتباری، مزمن بوده و در شرایط خاص بروز و ظهور می یابد.

روحانی با بیان اینکه حرکت نقدینگی باعث ایجاد تهدیداتی می شود، گفت: علت حرکت نقدینگی هم این است که چون اعتماد مردم به آینده متزلزل می شود و در جریان دسترسی به ارز و روابط بانکی ما با دنیا مشکلاتی ایجاد می شود، این شرایط ایجاد می شود.

رئیس جمهور خاطرنشان کرد: در دولت یازدهم و سال اول دولت دوازدهم روند حرکت ما به گونه ای بود که نرخ ارز داشت کاهش می یافت و ما هم به دنبال این بودیم که جلوی این کاهش را بگیریم؛ علتش هم این بود که مردم به آینده امیدوار و خوشبین بودند و می دانستند روابط ما با دنیا بهتر می شود البته در مذاکرات هم برخی منابع ارزی ما آزاد شد.

در دی ماه ۹۶ عده‌ای بدنبال اعتراض و برخی بدنبال اغتشاش بودند

وی با اشاره به زمان شروع مشکلات ارزی و دو عامل در این خصوص گفت: هر دو عامل در دی ماه ۹۶ اتفاق افتاد. در پنجم دی ماه سال قبل اعتراضاتی در یک شهر آغاز شد و به شهرهای دیگر سرایت کرد؛ برخی ها به دنبال اعتراض بودند و برخی ها به دنبال اغتشاش. مردم هم وقتی احساس کردند عده ای به دنبال سوءاستفاده هستند با دولت همکاری کردند و شرایط آرام شد اما متاسفانه خارجی ها پیامی را که دریافت کرده بودند نگه داشتند و فکر کردند با فشار بیشتر می‌توانند مشکلات را افزایش دهند.

رئیس جمهور ادامه داد: بر این اساس در ۲۲ دی ماه ترامپ اعلام کرد اگر دیگران هم نیایند او از برجام خارج می شود؛ از سوی دیگر مشکلاتی برای روابط بانکی ما با دنیا از زمان روی کار آمدن ترامپ آغاز شد لذا در فروردین ۹۷ التهاب بزرگی ایجاد شد و اگر همه یعنی خریداران و فروشندگان ارز، صرافان و صادرکنندگان و واردکنندگان همکاری می‌کردند این التهاب قابل کنترل بود.

برخی ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند اما سوءاستفاده کردند

روحانی افزود: ما به مردم گفتیم هر چه می خواهید وارد کنید، ارز ۴۲۰۰ تومانی به آن تعلق می گیرد اما عده ای ارز گرفتند و سوءاستفاده کردند؛ یا جنس وارد نکردند و یا در بازار آزاد فروختند.

به گزارش مهر، وی گفت: این روند همزمان شد با اردیبهشت ماه و خروج آمریکا از برجام؛ لذا در خرداد ماه به این نتیجه رسیدیم که بسته فعلی ارزی با توجه به سوءاستفاده ها و اتفاقات جدید کارایی ندارد و وقتی رانت وجود دارد و مردم نسبت به آینده نگران هستند، مشکل ایجاد می شود لذا به فکر بسته جدید افتادیم که از خرداد ماه شروع به بحث در خصوص آن کردیم.

رئیس جمهور با بیان اینکه می خواستم زودتر از اینها با مردم صحبت کنم، عنوان کرد: بازی های فوتبال جام جهانی و سرگرمی مردم به آن و آماده نبودن بسته جدید ارزی باعث شد تا با تاخیر این مصاحبه انجام شود.

روحانی با تاکید بر اینکه بسته جدید ارزی متفاوت از گذشته است، ادامه داد: در گذشته بانک مرکزی مسئولیت کار را بر عهده می گرفت اما در شرایط جدید تعهدات بانک مرکزی خیلی کمتر است، امروز بانک مرکزی برای کالاهای اساسی و ضروری مثل مواد غذایی، دارو و تجهیزات پزشکی متعهد است که با یک قیمت ثابت ارز ارائه کند.

فهرست جدید کالاهای اساسی امشب به بانک مرکزی اعلام می شود

وی با اشاره به هماهنگی های عصر امروز با وزرای دولت برای تعیین فهرست کالاهای اساسی مشمول دریافت ارز دولتی تصریح کرد: قرار شده است فهرست جدید کالاهای اساسی امشب به بانک مرکزی اعلام شود. مردم باید به این فهرست اعتماد داشته باشند که نوسانات ارزی تاثیری بر آن نخواهد داشت.

نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی تا فروردین ۹۸ تغییر نمی کند

روحانی یادآور شد: در جلسه دولت به وزرا گفتم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای کالاهای اساسی حداقل تا فروردین ۹۸ ادامه خواهد داشت.

وی ادامه داد: تعریف کالاهای اساسی در فهرست جدید قدری بازتر از قبل شده و حبوبات و شوینده ها نیز اضافه شده است.

رئیس جمهور تاکید کرد: ارزی که پرداخت می شود باید به طور شفاف به مردم گفته شود که به چه کسانی و به چه میزان پرداخت می شود و قرار است چه کالاهایی وارد کنند و تا رسیدن آن کالا به دست مصرف کننده همه اعم از دولت و تعزیرات باید نظارت کنند.

می خواستم بسته جدید ارزی آماده شود، بعد مصاحبه کنم

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور گفت: وقتی رانت است و شرایط، شرایطی است که مردم برای آینده نگرانی دارند، ما به فکر یک بسته پیشنهادی افتادیم و کار را شروع کردیم. این را از همان خرداد ماه شروع کردیم و بحث در دولت، در خارج از دولت و در ستاد اقتصادی مطرح شد. در خرداد بعد از ماه رمضان می‌خواستم با مردم حرف بزنم، اما شرایط، شرایط فوتبال و حضور در جام‌جهانی بود که شرایط را متفاوت کرده بود و مردم برای مصاحبه سرشان گرم بود به بازی‌های جام‌جهانی.

روحانی ادامه داد: یک‌مقدار هم به خاطر این بود که بسته جدید ما آماده شود و به این دلیل مصاحبه من یک ‌مقدار به تأخیر افتاد تا ما به بسته جدید ارزی رسیدیم. بسته جدید ارزی کاملاً با بسته گذشته تفاوت‌های اساسی دارد. در بسته گذشته بانک مرکزی بود که بار سنگینی را بر دوش می‌کشید و می‌گفت من متعهدم و هر سال تأمین می‌کنم آن هم با یک قیمت قابل قبول و متعارف.

وی با بیان اینکه در این شرایط ایجاد رانت می‌شد، گفت: در شرایط جدید تعهد بانک مرکزی خیلی کمتر است؛ یعنی امروز بانک مرکزی ما برای کالاهای ضروری و اساسی از جمله مواد غذایی ضروری، دارو و تجهیزات پزشکی متعهد است که با یک قیمت متعارف و یا قیمت ثابت، این یارانه را پرداخت کند.

فردا؛ آغاز اجرای بسته جدید ارزی

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه از فردا بسته جدید ارزی ما اجرا و عملیاتی می‌شود، اظهار داشت: وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت توافقات خود را با بهداشت و درمان انجام دادند. فهرست جدید که غروب راجع به آن صحبت می‌کردم، می‌گفتند که تا شب ما آن را اعلام می‌کنیم و حتماً تا الان به بانک مرکزی اعلام شده است.

ارز ۴۲۰۰ تومانی تا پایان فروردین ۹۸ برای کالاهای اساسی دست نخواهد خورد

به گزارش مهر، روحانی با بیان اینکه مردم باید اعتماد داشته باشند که نوسانات ارز تأثیری روی قیمت آن فهرست نخواهد داشت، تصریح کرد: با یک اعتماد و اطمینانی نسبت به آینده می‌توان نگاه کرد و در جلسه هیأت دولت گفتم به وزرا که ارزی که برای کالای اساسی ۴۲۰۰ تومان است و از فردا اجرا خواهد شد، این ادامه خواهد داشت؛ حداقل مردم باید بدانند تا پایان فروردین سال آینده این نرخ برای کالاهای اساسی دست نخواهد خورد. کالای اساسی یک مقدار بازتر از آن کالاهای اساسی معروف در ذهن مردم است.

فهرست کالاهای اساسی را بازتر کردیم

وی ادامه داد: گوشت، برنج، ماست، پنیر و ... از قبل کالای اساسی بود و ما حبوبات را هم اضافه کردیم. شوینده‌ها را هم اضافه کردیم و یک‌مقدار کالاهای اساسی را بازتر کردیم که فهرست آن به بانک مرکزی اعلام شده و «صمت» ما باید به مردم اعلام کند تا مردم کاملاً بدانند و ارزی که داده می‌شود، باید به صورت کامل به مردم گفته شود.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور با بیان اینکه باید به مردم گفت که مبلغ ۴۲۰۰ تومان به چه کسانی ارز داده شده است؟ تصریح کرد: شرکت دولتی و شرکت خصوصی بوده و بناست چه کالایی بیاورند و قرار ما با وزرا این بوده است که این ارز ۴۲۰۰ تومانی که یارانه‌ای نیز است تا رسیدن به دست مصرف‌کننده، همه نظارت کنند.

روحانی گفت: هم دستگاه‌های نظارتی دولت، هم تعزیرات، هم قوه‌قضائیه، هم بازرسی و همه اینها در کنار هم باید با هم همکاری کنند تا این قیمت به دست مردم برسد تا مردم خیالشان نسبت به ضروریات زندگی راحت شود.

وزارت جهاد کشاورزی می گوید برای کنترل ارز دولتی مشکلی ندارم

وی در ادامه در خصوص آینده کنترل ارز دولتی گفت: درگذشته چند هزار قلم کالا بود و کنترل آن بسیار سخت بود. ما هم می‌خواستیم کنترل کنیم و خیلی از پرونده‌ها هم آماده شده است. اقلام الان محدود است و وزارت جهاد کشاورزی ما می‌گوید من برای کنترل مشکلی ندارم و تمام چیزهایی که برای پروتئین است، مانند ذرت، جو، کنجاله و اینهایی که برای دامپروری‌های داخلی باید وارد شود، مشکلی نیست و با همین ارز خواهد بود.

برای مواد غذایی مردم و بخش پروتئین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال پرداخت می کنیم

روحانی افزود: ارز در این شرایط به مواد غذایی مردم و بخش پروتئین تعلق می‌گیرد. کنترل این خیلی آسانتر است. برای این بخش بین ۱۵ تا ۲۰ میلیارد دلار در سال پرداخت می کنیم و دولت به آن متعهد است. بانک مرکزی این پول را با این قیمت ثابت پرداخت می‌کند. تا پایان فروردین سال آینده با همین ۴۲۰۰ تومان خواهد بود و تغییر نخواهد کرد.

دیشب تصمیم گرفتم فرآورده های نفتی به داخل «بازار دوم» بیاید

به گزارش مهر، وی با بیان اینکه باقی ارز به داخل یک بازاری می‌آید و این قیمت را بازار تعیین می‌کند، گفت: در اواخر بسته قبلی این طرح آمد و تحت عنوان «بازار دوم» بود. منتهی اشکال آن این بود که ارز همه صادرکنندگان نمی‌آمد و برخی از صادرکنندگان ما ارزشان به این بازار می‌آمد. برنامه‌ریزی این است که تمام ارز صادرات غیرنفتی ما داخل این بازار بیاید. هرچه صادرات غیرنفتی داریم که حالا در سال حدود ۴۰ یا ۵۰ میلیارد است، به داخل این بازار می‌آید. دیشب تصمیم گرفتیم حتی فرآورده‌های نفتی نیز به داخل این بازار بیاید.

رئیس‌جمهور با بیان اینکه بازار بزرگی ایجاد خواهد شد، افزود: یک رقم بزرگ ارزی وارد می‌شود. حالا چه کسانی می‌توانند از این استفاده کنند؛ چارچوب آن هم تعیین شده که وزارت صمت باید ببیند چه چیزی برای کشور لازم است.

لیست اقلام ممنوعه سرجای خود باقی می ماند

وی با اشاره به اعلام لیستی به عنوان اقلام ممنوعه گفت: آن لیست سَرِ جای خود است و الان برداشته نمی‌شود تا ببینیم در آینده شرایط چه می‌شود.

به گزارش مهر، روحانی با تأکید بر اینکه یکسری اقلام ممنوع است، تصریح کرد: آن اقلامی که آزاد است بر اساس ثبت سفارش خواهد بود. بر مبنای چارچوبی که برای وزارت صمت مشخص شده، به بانک مرکزی اعلام خواهد شد و بانک مرکزی آن ارز را در اختیار آنها قرار خواهد داد. بنابراین ارز به این صورت درخواهد آمد. یک بخشی از آن، ارز ۴۲۰۰ تومانی است که باقی می‌ماند و ما به آن متعهدیم و بخش دیگری در بازار آزاد عرضه می‌شود. بازار آزاد در روزهای آینده قیمت را مشخص می‌کند.

دولت وارد نرخ بازار آزاد نمی شود

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور با اعلام اینکه طرح از فردا اجرا می‌شود، گفت: بخش‌هایی نیز وجود دارد که ممکن است اجرای آن تا دو، سه روز به طول بیانجامد. بازار خودش را پیدا خواهد کرد. ارز در بازار آزاد نرخ پیدا خواهد کرد.

وی با بیان اینکه دولت وارد نرخ بازار آزاد نمی‌شود، اظهار داشت: به این دلیل که ما همه ارز صادراتی را در این بازار می‌آوریم، با عرضه و تقاضا کنترل می‌شود.

فعالیت صرافی ها تسهیل می شود

روحانی تصریح کرد: چون فعالیت صرافی‌ها و ورود اسکناس و طلا از فردا آزاد می‌شود و حتی بدون گمرک و مالیات بر ارزش افزوده است، یک‌مقدار تسهیل می‌شود. صرافی‌ها می‌توانند در چارچوبی که بانک مرکزی به آنها اعلام می‌کند، ارز را در اختیار متقاضیان قرار دهند. بانک مرکزی باید موارد را مشخص کند. ۳۶ مورد نیازمندی‌هایی است که مردم نیاز دارند و از قبل مشخص شده است.

به گزارش مهر، رئیس‌جمهور ادامه داد: ما حالتی که قبلاً داشتیم و ارزها ممنوع بود، وجود نخواهد داشت. از طرف دیگر قبلاً اگر مردم دلار خود را در داخل بانک می‌آوردند، قاچاق بود اما از فردا دیگر قاچاق نیست. قبلاً چون بانک این پول را می‌گرفت، وقتی مشتری می‌خواست پولش را بگیرد، می‌گفت من به ریال حساب می‌کنم اما در بسته جدید، بانک مرکزی متعهد است هر کسی که اسکناس خود را به عنوان سپرده در بانک می‌گذارد، این بانک مرکزی است که به عهده می‌گیرد که همان ارز را با سود به او پرداخت کند.

وی با بیان اینکه این مسئله باعث اعتماد مردم است، گفت: دولت و بانک مرکزی متعهد هستند و معتقدم این امر، بازار را متعادل می‌کند.

اگر دولت تلاش کند ارز بیشتر بیاید و مردم ارز را به گوشه‌ای ببرند، هیچ‌وقت ما موفق نمی‌شویم

به گزارش مهر، روحانی تصریح کرد: در تمام این طرح‌ها دولت و مردم باید در کنار هم قرار بگیرند. مردم عزیز باید این‌طور در نظر بگیرند که امروز ارز به یک معنا اِرض ما هم است؛ یعنی یک آبروی ملی برای ما هم است و این آبروی ملی باید با همکاری همه حراست و حفاظت شود. اگر دولت تلاش کند ارز بیشتر بیاید و مردم هم تلاش کنند ارز بیشتری جمع کنند و به گوشه‌ای ببرند، هیچ‌وقت ما موفق نمی‌شویم.

رئیس‌جمهور با تأکید بر اینکه دولت و مردم در کنار هم قرار می‌گیرند، گفت: اگر دولت و مردم در کنار هم قرار بگیرند و این را وظیفه خود بدانیم و مردم به دولت اعتماد کنند و با تلاش به دنبال حل مشکلات باشیم، مشکل حل می‌شود. به مردم عزیز می‌گویم که همه اعضای دولت تا دیر وقت در دفتر کار هستند و کار می‌کنند.

وی با بیان اینکه همه وزرا مشغول فعالیت هستند، افزود: حالا یا شهرستان هستند یا در دفتر کار خود حضور دارند. همه وزرای ما شبانه‌روزی فعالیت می‌کنند و مردم ما باید مطمئن باشند که دولت همه توان خود را برای این کار گذاشته است. رئیس‌جمهور، وزرا و تمام دستگاه‌های دولتی دنبال این هستند.

مردم، دولت و قوای دیگر در کنار یکدیگر قرار بگیرند، آنها به اهدافشان با تحریم نمی رسند

روحانی با اشاره به جلسات سه قوه گفت: قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی هم همکاری می‌کنند و به نظر من اگر مردم، دولت و قوای ما همه در کنار هم قرار بگیرند، هیچ‌کس نمی‌تواند ما را شکست دهد. تحریم به اهدافی که آنها دارند، نمی‌رسد.

از تحریم به سرعت عبور خواهیم کرد

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه تحریم فوایدی دارد، تصریح کرد: تحریم فواید و فشارهایی دارد و ما حتماً به سلامت عبور خواهیم کرد. اگر متحد باشیم، تحریم هر چه زودتر شکسته خواهد شد. تحریمی که آمریکا از امروز شروع کرده است، البته از قبل اجرایی و عملیاتی شده است. از دی ماه سال گذشته این تحریم شروع شده اما به طور رسمی از امروز است.

متحدانه با هم کار کنیم، خیلی زود آمریکا را پشیمان می‌کنیم

به گزارش مهر، وی با تأکید بر اینکه اگر متحدانه با هم کار کنیم، خیلی زود آمریکا را پشیمان می‌کنیم، افزود: ما اگر بتوانیم با دنیا خوب کار و تلاش کنیم، آمریکایی‌ها می‌فهمند تحریم نمی‌تواند تأثیرگذار باشد و زودتر بازمی‌گردد. ترامپ فکر می‌کنم یک قدم به نظر من بازگشته است و آن لحن تندی که علیه ملت ایران داشت، هرچند امروز هم آن حرف‌ها را زده، اما به نظر من یک قدم بازگشته است. ترامپ باید چند قدم به دوران قبل از دوران خود بازگردد.

رئیس‌جمهور ادامه داد: در آن شرایط می‌شود یک شرایط مناسب برای اینکه منافع ایران، آمریکا و جهان تأمین شود، تصور کرد. هر چه ما متحدتر کار کنیم، آمریکا را زودتر پشیمان می‌کنیم و ما می‌توانیم تحریم را از بین ببریم؛ این دست ماست.

زمان تحریم دست ماست و این زمان را دست به دست هم خواهیم داد و کوتاه تر خواهیم کرد

روحانی با اشاره به اینکه زمان تحریم‌ها دست ماست، گفت: هرچه دولت، قوای دیگر، نیروهای مسلح و مردم ما کنار هم قرار بگیرند، به این تحریم هر چه سریعتر خاتمه خواهیم داد؛ اگر از هم فاصله بگیریم، باعث اختلاف می‌شود. اگر بی‌تحملی نشان دهیم، حتماً تحریم طولانی خواهد شد. زمان تحریم دست ماست و این زمان را دست به دست هم خواهیم داد و کوتاه تر خواهیم کرد.

به گزارش مهر، رئیس جمهور در پاسخ به سئوالی در خصوص بسته جدید ارزی دولت و واردات کالاهای اساسی با نرخ دولتی و تضمین فروش این کالاها به مردم با نرخ ارز دولتی گفت: ممکن است عده ای نگرانی داشته باشند. پیش از این نیز در سالهای گذشته کالاهای اساسی با نرخ ۳۸۰۰ تومان وارد می شدند و با همان قیمت به دست مردم می رسید. بنابراین ما تجربه این کار را در کالاهای اساسی داریم.

وی ادامه داد: عده ای معتقدند که قیمت سوخت، آب و برق را افزایش بدهیم و به جای آن به یارانه مردم اضافه کنیم. من به مردم اعلام می کنم که قیمت کالاهای اساسی، آب، برق و سوخت تا پایان سال هیچ التهابی نخواهد داشت و قیمت هایی دست دولت است و قوه مجریه مانع هرگونه التهاب و افزایش قیمت ها خواهد بود. دستگاه‌های نظارت دولتی و غیردولتی همه دست به دست هم خواهیم داد تا کالاهای اساسی به قیمت مناسب در دسترس مردم قرار گیرد.

منطقه در حال امن تر شدن است

به گزارش مهر، روحانی در پاسخ به سئوالی پیرامون احتمال جنگ در منطقه خاورمیانه و غرب آسیا گفت: در منطقه جنگ هایی وجود داشته و وجود دارد. هم اکنون یمن در حال جنگ است، سوریه مشکلاتی دارد و نیروهای خارجی در سوریه وجود دارند اما روند منطقه ما به سمت امن تر شدن است. مسلما شرایط سوریه در ماههای آینده بهتر از امروز خواهد بود. قدم به قدم تروریست ها در حال عقب نشینی از سوریه هستند.

رئیس جمهور تصریح کرد: نیروهای خارجی به ویژه آمریکایی ها ناچار هستند از سوریه خارج شوند. عراق نیز از گذشته امن تر است. عربستان و امارات نیز به این نتیجه خواهند رسید که فعالیت های نظامی در یمن فایده ای ندارد و باید از طریق فعالیت های سیاسی و مذ اکره مشکلاتشان را در یمن حل کنند.

اراده جمهوری اسلامی در صلح و دوستی است

وی با تاکید بر اینکه امنیت کل منطقه در آینده بیشتر خواهد شد، ادامه داد: با ایستادگی و حضور مردم و ضربه های اساسی که به تروریسم در منطقه وارد شده است منطقه ما در آینده امن تر خواهد بود.

به گزارش مهر، روحانی تصریح کرد: جمهوری اسلامی ایران همواره بدنبال صلح بوده است. امروز نیز بدنبال صلح است. ایران هیچگاه آغازکننده جنگ نبوده است و همواره نگهدارنده صلح در منطقه بوده است. اراده جمهوری اسلامی در صلح و دوستی است.

رئیس جمهور تاکید کرد: جمهوری اسلامی با همسایگانش روابط بسیار خوبی دارد. با یکی دو تا از همسایگان نیز اگر روابط ما خوب نیست ما آماده هستیم برای اینکه این روابط را به یک روابط مناسب و مساعد برگردانیم؛ از طرف جمهوری اسلامی مانعی در این زمینه وجود ندارد.

خطر جنگ متوجه ایران نیست

وی افزود: تا زمانی که ملت ایران و نیروهای مسلح در صحنه هستند خطر جنگ نسبت به ایران وجود ندارد. این موضوع باز هم به وحدت و یکپارچگی و انسجام ملت ایران بستگی دارد.

روحانی گفت: باید از مردم سپاسگزاری و تشکر کنم، می دانم که امسال با مشکلات فراوانی مواجه بودند.

رئیس جمهور در پاسخ به این سئوال که چه مقدار در جریان خواسته ها و مطالبات مردم قرار دارید گفت: مردم به طور مداوم با تلفن و نامه با ریاست جمهوری در تماس هستند. در فضای مجازی نیز من وقت می گذارم و نظرات مردم را می بینم.

به گزارش مهر، رئیس جمهور با تاکید بر اینکه ما از وضع مردم مطلع هستیم گفت: مردم ما امسال با فشار شدیدی مواجه بودند. به خاطر خشکسالی با مشکل آب و برق مواجه بودیم. در کنار آن مشکلات محیط زیستی و ارزی بوجود آمد که در بازار و زندگی مردم تاثیر گذاشت.

روحانی ادامه داد: مردم ما مردمی نجیب و صبوری هستند و تلاش دارند تا مشکلات حل شود. این همه دنیا فشار روانی می آورد و تبلیغ می کند تا یک روز مردم به خیابان ها بریزند و اغتشاش و اعتراض کنند اما مردم ما حضور نمی یابند، مگر تعدادی محدود. این امر نشان دهنده صبر، تحمل، بیداری و هوشیاری مردم است.

وی گفت: من در این شرایط احساس نگرانی از لحاظ امنیت ملی ندارم.

روحانی تاکید کرد: در سیاست خارجی روند ما روابط سیاسی بهتر با دنیا است. امروز روابط ما با غرب و شرق بهتر است و این روابط بهتر را ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور افزود: من آینده منطقه را توام با امنیت و صلح و ثبات بیشتر می بینم.

برنامه ایران همچنان صلح آمیز است اما در برار حرف زور خواهیم ایستاد

وی اظهار داشت: در زمینه تهدیدات نفتی آمریکا به زودی هیئت هایی را به همه کشورهای منطقه و صادر کنندگان نفت در منطقه و خارج از منطقه خواهم فرستاد. مبنای ما گفتگو از طریق منطقه است و انشاالله این روند را ادامه خواهیم داد. مردم نباید هیچگونه نگرانی داشته باشند که دولت یا نظام ایران تصمیم به تهاجم، ناآرامی و یا جنگ دارد.

روحانی تصریح کرد: من به عنوان رئیس شورای عالی امنیت ملی به مردم عرض می کنم که برنامه ما همچنان برنامه صلح آمیز است. البته در برابر حرف زور خواهیم ایستاد. وقتی می ایستیم پاسخ مثبت خواهیم گرفت.

رئیس جمهور افزود: اجازه نمی دهیم منافع و حقوقمان زیر پا گذاشته شود. من هیچ علامت و دلیلی را نمی بینم که در آینده، منطقه ما با ناآرامی مواجه باشد.

وی در پاسخ به سئوالی در خصوص تلاش ها برای موج سواری بر مطالبات مردم خاطرنشان کرد: نظامی تغییر می کند که بر مبنای انتخابات و آراء مردم نباشد. اگر مردم با صندوق آرا مسئولین خود را انتخاب کنند این نظام همیشه ثابت خواهد ماند. تا زمانی که ما جمهوریت و اسلامیت نظام را حفظ کنیم نظام حفظ خواهد شد.

روحانی گفت: مردم ما به اصول اسلام پایبند هستند. ممکن است در برخی احکام، مسائلی را شاهد باشیم اما اعتقادات مردم، اعتقاداتی پایدار است. اسلامیت مورد توجه مردم است.

وی تاکید کرد: هر چه جمهوریت و دموکراسی نظام را تعمیق ببخشیم این نظام مستحکم تر خواهد شد. مردم بدانند به راحتی می توانند رئیس جمهور و نمایندگان مجلس را انتخاب و نظارت کنند.

روحانی گفت: باید همه چیز را به صورت شفاف به مردم اعلام کنیم. باید با فساد به صورت شفاف برخورد کنیم. مردم باید بدانند و نظارت کنند. همه باید باور کنیم که این کشور مال مردم است.

به گزارش مهر، رئیس جمهور با بیان اینکه مردم ما آزاد هستند که رای خود را به صندوق بریزند نظام ما صدمه نخواهد دید، افزود: اما اگر ببینند که فساد خط قرمز است و برای ما این قوه یا آن قوه فرق دارد و ما در انتخابات مثلا می خواهیم فرد یا حزب خاصی را حاکم کنیم، آن وقت می شود گفت که نظام مستحکم یا تضعیف شده است.



روحانی گفت: اگر روزی در مساله ای نظیر فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی اختلاف نظر پیدا کردیم، چرا با شرایطی که قانون اساسی گفته، پای صندوق آرا نیاییم و از آن استفاده نکنیم؟ مگر اصل ۵۹ کمرش بیل خورده است. البته در مسائل عادی مجلس تصمیم گیرنده است اما در مسایل بسیار مهم، اصل ۵۹ برای ما راه را مشخص کرده است.



به گزارش مهر، وی تصریح کرد: اصل ۵۹ قانون اساسی، نظام را تثبیت می کند. ما هر مقدار که بر مردم تکیه کنیم و هر مقدار در کنار مردم باشیم و به مردم خدمت کنیم، مردم ما هم اسلام و هم کشور عزیزشان ایران را می خواهند. این مردم همان هایی هستند که هشت سال شرف و عزت خود ایستادگی کردند.



روحانی گفت: من هیچ نگرانی از نظام ندارم. این ها حرف های کودکانه ای است؛ مثلا ۴ نفر در امریکا با یک مشت تروریست در تماس هستند و می روند به آن ها دست می دهند و کمک مالی شان می کنند؛ آن هم گروه تروریستی که مردم ایران از عمق جان، از آن ها نفرت دارند. منافقینی که در زمام جنگ، زمانی که مردم برای سرزمین شان می جنگیدند، با صدام متحد شدند و از پشت به مردم ما خنجر زدند.

نظام امروز از هر زمان دیگری مستحکم تر است



به گزارش مهر، رییس جمهور تاکید کرد: آن ها( منافقین) ممکن است تصورات این چنینی به ذهن شان بیاید که این نظام قوی یا ضعیف است؛ به نظر من نظام ما امروز از هر زمان دیگری مستحکم تر است. قوای سه گانه در کنار هم هستیم. من کاملا به مجلس شورای اسلامی و قوه قضاییه احترام می کنم.



روحانی گفت: در جلسات مشترک سه قوه شاهد هستم که آن دو قوه هم دارند تلاش می کنند؛ البته ممکن است در بعضی جاها سلایق ما فرق کند اما در مسائل اساسی کشور، کاملا متحد هستیم. رهبر انقلاب مسئولیت بسیار سنگینی دارند و همواره با استحکام بر قوای کشور نظارت دارند.

هیچ دغدغه ای نسبت به آینده نظام و ایران نباید داشته باشیم



رئیس جمهور گفت: به نظرم هیچ دغدغه ای نسبت به آینده نظام و ایران نباید داشته باشیم. این به معنای این نیست کا امروز مشکل آب، برق، محیط زیست و زندگی مردم نداریم. ما مشکل داریم اما مردم باید بدانند که ما داریم به طور شبانه روزی تلاش می کنیم. ممکن است در جایی ۱۰۰ درصد و در جای دیگر ۷۰ درصد موفق باشیم.

اگر دنبال برجام رفتیم برای تجارت، واردات، صادرات و ... راحت تر انجام شود



روحانی تاکید کرد: برخی فکر می کردند که خود برجام یا صحبت کردن با شش کشور برای ما مهم بود، در حالیکه ما به فکر راحتی مردم بودیم. اگر رفتیم دنبال برجام، برای این بود که تجارت، واردات و صادرات و حمل و نقل و بیمه ما راحت تر انجام دهیم.



رییس جمهور اظهار داشت: همین امروز که مردم دچار فشار هستند، شرایط صادرات کالای ما از همیشه بهتر است. اینکه در یک روز چند هزار واحد بورس، افزایش پیدا می کند، به معنای امید مردم است یعنی آن نقدینگی که به آن اشاره کردم، دارد درست هدایت می شود و نقدینگی به سمت بورس و تولید می رود.

یارانه کمیته امداد و بهزیستی افزایش خواهد یافت

روحانی با اشاره به اشتغال زایی دولت گفت: نه تنها تمام آن هایی که متقاضی کار بودند، جذب شدند بلکه از بیکارهای قبلی هم تعدادی جذب شدند. اینکه ۷۵۶ هزار نفر در بهار امسال نسبت به بهار پارسال، اشتغال خالص داشتیم، این یعنی ما راه داریم؛ البته معنی اش این نیست که بیکاری تمام شده است؛ ما همچنان ۳ میلیون بیکار داریم و فقط توانسته ایم اندکی از آن را کاهش دهیم.

به گزارش مهر، وی افزود: دولت باید به فکر اقشاری باشد که فشار اقتصادی بیشتری را می بینند. ما برای آن ها داریم فکر می‌کنیم؛ در همین زمینه، مدتی است که داریم در دولت روی بسته جدیدی فکر می‌کنیم که به موقع اعلام خواهد شد. افرادی از جامعه که عضو کمیته امداد یا بهزیستی هستند، یارانه شان افزایش یافت و باز هم امسال افزایش خواهد یافت. همچنین روند ارائه بسته غذایی را ادامه خواهیم داد.

روحانی ادامه داد: باید به اقشار کم درآمد کمک شود. حتما دولت این را کار را خواهد کرد. همچنین بازار ارز باید متعادل شود. امیدوارم مردم طی روزهای آینده شاهد بازار متعادلی باشند. درست در زمانی که ترامپ می گوید من دارم اولین مرحله تحریم ها را اجرا می کنم، اروپا اطلاعیه می دهد و می گوید اگر هر کشوری ایران را تحریم کند، من تحریمش خواهم کرد. این حادثه به لحاظ سیاسی بسیار مهم و مبارک است.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه با وجود مطالبات و مشکلات مردم، گفته می شود روحانی ۹۷ با روحانی ۹۶ فاصله زیادی دارد؛ آیا شما نگران کاهش محبوبیت تان هستید؟ گفت: محبوبیت من چیز مهمی نیست. مهم این است که ما بتوانیم به مردم خدمت کنیم. اینکه من با سال ۹۶ فرق کرده ام یا برخی می گویند روحانی در سیاست خارجی فرق کرده است، باید بگویم اینچنین نیست. من در سیاست خارجی همچنان معتقد به تعامل با جهانیان هستم. اگر یکی میز مذاکره را ترک کرده و در برابر مردم ما یاوه گویی می کند باید در برابر آن ایستاد.

لحن ما در سیاست خارجی نمی‌تواند مانند سال ۹۶ قبل از آن باشد

وی ادامه داد: همان اسلامی که می گوید با دیگران با مصالحه و تعامل برخورد کنید می گوید در برابر متکبر و کسی که می خواهد به شما زور بگوید باید با اقتدار بایستید. لحن امروز ما نمی‌تواند مانند سال ۹۶ و سال های قبل از آن باشد زیرا شرایط فرق کرده است. آمریکا شروع کننده این مسائل بوده و سیاست های ما تغییری نکرده است.

به گزارش مهر، رئیس جمهور درباره تغییر در اصول سیاست داخلی دولت گفت: اصول سیاست داخلی ما نیز تغییری نکرده است. من معتقدم باید به رای مردم احترام بگذاریم و اساس رای مردم است. بر همین اساس فضای مجازی در کشور ما گسترش یافته و در قیاس با کشورهای منطقه ما رتبه اول را داریم. البته اگر می خواهیم از فضای مجازی استفاده بهتری کنیم و مقابل فساد بایستیم باید به سمت دولت الکترونیک برویم.

وی ادامه داد: اشتغال، فضای مجازی، آزادی و حتی تظاهرات مسالمت آمیز اگر بر اساس قانون باشد حق مردم است اما عده ای نباید پاسخ گروه دیگری را و یا آمریکا را در قالب تظاهرات بدهند. به مردم می گویم من در اصولم تغییری نکرده ام و پای قول و قرارهایی که در سال ۹۲ و ۹۶ به مردم دادم ایستاده ام و تردیدی ندارم آینده خوب مردم در سایه اعتدال است و تندروی و ایستادن مقابل یکدیگر به ضرر مردم است.

روحانی در ادامه تصریح کرد: همانگونه که چند وقت پیش در یک سخنرانی گفتم، من حاضرم دست مردم و همه گروه ها را ببوسم و معتقدم نیاز داریم با هم باشیم. این مشکلات قابل حل است و ما می توانیم از آنها عبور کنیم. آمریکا نیز قادر نیست خواست خود را بر ما تحمیل کند. شرط اینکه ما بر این مشکلات غلبه کنیم این است که حق همدیگر را مدنظر داشته باشیم اما اگر رانت وجود داشته باشد مسائل و مشکلاتی به وجود می آید.

به آنهایی که ارز دولتی دریافت کردند سه ماه وقت می دهیم بگویند این ارز را چه کرده اند

به گزارش مهر، رئیس جمهور در پاسخ به سوالی در خصوص جدیت دولت برای مقابله با فساد گفت: من معتقدم باید قاطعانه با کسانی که حق مردم را ضایع می کنند، برخورد کرد. چند بار گفتم که سه ماه به همه آنهایی که ارز دولتی دریافت کردند وقت می دهیم تا اعلام کنند که این ارز را چه کرده اند. به گمرک هم اعلام کرده ایم که کالاها با سرعت بیشتری وارد شود البته حتما تخلف و فساد و رانت وجود دارد. در این ماه های اخیر یکی از نگرانی های من مبارزه با همین رانت ها بوده است.

وی افزود: هر چیزی یارانه ای باشد در کنار آن فساد و قاچاق وجود دارد، مثل بنزین که در کشور ما هزار تومان و در ترکیه در حدود ۱۰ هزار تومان است و یا گازوئیل و دارو. هر چیزی که فاصله قیمت آن در داخل و خارج زیاد شود موجب می شود رانت و فساد شکل بگیرد. البته برای مقابله با قاچاق باید از مرزها حفاظت بیشتری کرد و این وظیفه بر عهده نیروی انتظامی و یا سپاه پاسداران در دریای جنوب است.

زمان برخورد با مفاسد کوتاه تر شده است

روحانی در ادامه به اقدامات دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی اشاره کرد و گفت: دستگاه قضا نیز باید با فساد برخورد جدی تری داشته باشد و نباید با کسی با اغماض برخورد کرد. خوشبختانه در نامه ای که چند روز پیش به من رسید اعلام شد زمان رسیدگی به مفاسد کوتاه تر شده که این موضوع جای خشنودی دارد.

پاسخ به سوالات نمایندگان فرصت خوبی را برای من فراهم می‌آورد

به گزارش مهر، رئیس جمهور در پاسخ به سوالی پیرامون طرح سوال از رئیس جمهور توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی، گفت: من قبل از اینکه دولتی باشم، مجلسی هستم چرا که ۲۰ سال در مجلس بودم و سمت های مختلفی را داشتم. بنابراین کاملا مجلس را حس می کنم و نه تنها از طرح سئوال نمایندگان گله مند نمی شوم، بلکه از این موضوع خوشحالم و استقبال هم می کنم. ممکن است دو نفر با یکدیگر شریک باشند و یک روز اختلافی میان آنها ایجاد شود. در آن روز باید به کتاب قانون مراجعه کنند و در چارچوب قانون کار خود را ادامه دهند. من هم به عنوان رئیس جمهور اگر دستگاهی قانون را نادیده بگیرد حتما نسبت به آن تذکر قانون اساسی خواهم داد چرا که همه باید ذیل قانون حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه مجلس و دولت با یکدیگر همکاری خوبی دارند و هر دو طبق قانون عمل می کنند، ادامه داد: دوستی ما با آنها محفوظ است، حق آنها است که بتوانند از رئیس جمهور سئوال کنند. هدف همه ما این است که بتوانیم به مردم خدمت کنیم و مشکلات را حل کنیم، استفاده از حق قانونی در این گونه مسائل مهم حداقل باشد بهتر است تا حداکثر. من به مجلس می روم و پاسخ سئوالات را هم خواهم داد و به نظرم این موضوع می تواند فرصت خوبی را هم برای من بوجود بیاورد.

روحانی تصریح کرد: زمانی که یک نماینده سئوالی را مطرح کند من می توانم راحت تر از زمانی که سخنرانی دارم و یا گفتگویی انجام می دهم به برخی نکات و مسائل اشاره کنم و بنابراین، این موضوع می تواند یک فرصت مناسبی برای ما باشد.

برای حل مسئله کم آبی توانسته ایم ۳۰ درصد بهره‌وری آب کشاورزی را افزایش دهیم

به گزارش مهر، رئیس جمهور با بیان اینکه از مردم به خاطر روزهای سختی که پشت سر گذاشتند سپاسگزاری می کنم، اظهار داشت: مردم بدانند که دولت با همه توان در راستای حل مشکلات آنها گام برداشته است. به طور مثال ما برای حل بحران آب توانسته ایم ۳۰ درصد بهره‌وری آب کشاورزی را افزایش دهیم و در حوزه محیط زیست هم کارهای مثبت و رو به جلویی را انجام دادیم؛ این اقدامات همچنان ادامه خواهد داشت.

وی در پایان خاطرنشان کرد: در عین حال که دولت تلاش کرده مشکلات مردم را حل کند اما همچنان مردم فشار زیادی را متحمل می شوند. من اینجا می‌گویم که ما می توانیم با کمک هم این دوره از فشار و مشکل را هم پشت سر بگذاریم.