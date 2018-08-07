ساماندهی ۹۷۸ شی تاریخی موزه «فلک الافلاک»

به گزارش خبرنگار مهر، امین قاسمی در جمع خبرنگاران از ساماندهی ۹۷۸ قلم شی تاریخی موزه قلعه فلک الافلاک خبر داد.

وی اظهار داشت: ساماندهی این اشیاء شامل تهیه شناسنامه عمومی برای هر شی و ورود به سامانه جامع اموال فرهنگی و تاریخی سازمان میراث فرهنگی است.

قاسمی، گفت: این پروژه با اعتباری بالغ بر ۸۳ میلیون ریال در حال اجرا است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری لرستان، تصریح کرد: با اتمام این پروژه تعداد اشیاء ساماندهی شده موزه قلعه فلک الافلاک به نزدیک ۱۲ هزار قلم می رسد.

موزه مردم‌شناسی استان لرستان به‌عنوان یکی از غنی‌ترین موزه‌های مردم‌شناسی کشور در قلعه «فلک الافلاک» خرم آباد واقع شده است. این موزه با ۱۲ سالن و راهروهایی مرتبط به آن صحنه‌هایی بسیار بدیع و چشم‌نوازی را از زندگی بومی مردم لرستان به نمایش گذاشته است.

موضوعات به نمایش گذارده شده در این موزه شامل باورها و اعتقادات مردم این دیار درباره چشم‌زخم‌ها و تولد، ابزار و وسایل روشنایی سنتی، کتابت و لوازم مربوط به آن، پوشاک سنتی مردان وزنان، ابزار و صنایع کشاورزی بومی، موسیقی محلی، آهنگر محلی، گالری عکس از مناظر طبیعی وزندگی مردم، صحنه‌هایی از مراسم عروسی، گالری عکس‌هایی از دوره قاجار است.

بنابراین گزارش، قلعه باستانی فلک الافلاک یکی از شاخص‌ترین آثار تاریخی ایران و جهان است، بنای عظیم آجری مربوط به دوره ساسانی که همچنان استوار بر روی تپه‌ای باستانی در مرکز شهر خرم‌آباد میزبان دوستداران میراث فرهنگی این مرزوبوم است.

زیبایی و معماری شگفت‌انگیز قلعه فلک الافلاک موجب شده که این قلعه تاریخی و باستانی لرستان از سوی بسیاری از کارشناسان به‌عنوان یکی از شاهکارهای مهندسی و معماری دنیا لقب گیرد.

این قلعه به لحاظ موقعیت استراتژیک خود در قرن چهارم هجری قمری به‌عنوان مقر حکومت آل حسنویه و گنجور در زمان آل‌بویه درآمد و از قرن ششم هجری پس از ساخته‌شدن شهر جدید خرم‌آباد این قلعه نیز بنام خرم‌آباد معروف شد و احتمالاً نام فلک الافلاک در دوره قاجار به آن اطلاق شده است.

این بنای کم‌نظیر مربوط به دوره ساسانی است و به شماره ۸۸۳ در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسیده است.