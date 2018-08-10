محمد هاشمی رفسنجانی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برخی حواشی استیضاح وزیر کار، اظهار داشت: استیضاح حق مجلس است اما توهین به یک وزیر، حق هیچ کسی نیست.

عضو سابق حزب کارگزاران سازندگی افزود: در نظام جمهوری اسلامی، کرامت انسانی باید در هر شرایطی حفظ شود. اگر برای رسیدن به هدفی، این اصل اخلاقی زیر پا گذاشته شود، دیگر نمی‌توانیم ادعا کنیم در مسیر اخلاق اسلامی قرار داریم.

هاشمی رفسنجانی با اشاره به چرایی استیضاح ربیعی، گفت: با توجه به روشی که این مرتبه، برخی نمایندگان موافق استیضاح انجام دادند، استیضاح رای آورد.

وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پیام استیضاح وزیر کار برای رئیس‌جمهور و دولت چیست، تصریح کرد: پیام استیضاح شاید این باشد که اگر رئیس‌جمهور نتواند نظر نمایندگان را درباره برخی وزرا تامین کند و در عین حال همان وزیر استعفا ندهد و یا اینکه برکنار نشود، مجلس وارد مساله خواهد شد.

هاشمی افزود: به نظر می‌رسد اگر برداشت مجلس این باشد که استیضاح یک وزیر رای خواهد آورد، به استیضاح دیگر وزرا نیز ادامه خواهد داد اما اگر متوجه شود این روش، تاثیری ندارد و وزیر به جای خود باقی خواهد ماند و بحث‌هایی که مطرح می‌شود، بیشتر باعث اختلاف میان دولت و آن وزارتخانه و مجلس خواهد شد، شاید دیگر اقدامی در زمینه استیضاح انجام ندهد.