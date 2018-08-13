به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، طیف لپ تاپ های Thinkpadلنوو مدتها است که مورد توجه کاربرانی است که به دستگاه های قدرتمند نیاز دارند.

سری تینک پدP این شرکت با هدف حفظ کارایی با طراحی کلی ظریف تر ارائه شده است. در همین راستا دو دستگاه آخر این سری یعنی «تینک پد P۱» و «تینک پد P۷۲» با همین اهداف تولید می شوند.

هرچند مدل های پیشین با مشکل باتری های حجیم روبرو بودند اما اندازه تینک پد P۱ حدود ۳۵ درصد کاهش یافته است. این دستگاه با ضخامت ۱۸.۴ میلیمتر، حدود ۳.۷۶ پوند وزن دارد و نازک ترین و سبک ترین لپ تاپ کاری است که این شرکت عرضه کرده است.

لپ تاپ مذکور مجهز به یک نمایشگر ۱۵.۶ اینچی۴K باوضوح تصویر بالا است. کارت های گرافیکی آن نیز سری Quadro P متعلق به شرکت NVIDIA است که عملکردی حرفه ای ارائه می کند.

همچنین هشتمین نسل از پردازشگرهای اینتل در دستگاه به کار رفته است. زیر شاسی های ظریف آن یک حافظه DDR۴ ۶۴ گیگابایتی و حافظه ذخیره ۴ ترابایت قرار دارد که ۲ گیگابایت کمتر از پی ۷۲ است.

از سوی دیگر لپ تاپ پی ۷۲ به عنوان جایگزین رایانه پی سی حافظه ذخیره ۶TB و حافظه DDR۴ RAM ۱۲۸ گیگابایتی دارد.

به گفته لنوو در این لپ تاپ ۱۷.۳ اینچی کارت های گرافیکی Quadro متعلق به شرکتNVIDIA به کار رفته است.

دستگاه های تینک پد P۱ و P۷۲ در پایان آگوست به ترتیب با قیمت های ۱۷۹۹ و ۱۹۴۹ دلار عرضه می شوند.