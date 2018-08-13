به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از افق، عملیات آزادسازی ولایت غزنی افغانستان پس از گذشت ۳ روز از حمله گسترده طالبان، همچنان ادامه داشته و تاکنون نیروهای نظامی این کشور در به دست آوردن کنترل این ولایت ناکام بوده اند.

آمریکا در همین راستا تعدادی از نیروهای خود را به عنوان مستشار به ولایت غزنی اعزام کرده تا به نیروهای نظامی افغان در بیرون راندن طالبان از این ولایت مشاوره بدهند.

پس از نشر تصاویری از درگیری در شهر غزنی، سقوط بخش هایی از شهر توسط طالبان از سوی مقامات افغانستان تأیید شد ولی این مقامات باز هم سقوط کامل این شهر را رد کردند.

با گذشت ۳ روز از این جنگ هنوز هم بخش هایی از شهر در دست طالبان قرار دارد و درگیری در حومه و بخش های دیگر غزنی بین نیروهای امنیتی و طالبان جریان دارد.

در حالی که جنگ غزنی وارد چهارمین روزش می‌شود اما هنوز طالبان پیروز میدان شمرده‌ می‌شود. تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که شهر غزنی به یک ویرانه تبدیل شده است.

اکنون در غزنی هیچ شبکه‌ مخابراتی فعالیت ندارد و خطوط تلفنی از شب اول جنگ قطع شده است. رانندگان که به صورت پراکنده در مسیر غزنی- کابل تردد دارند گفتند که از منطقه «سیدآباد» دیگر طالبان اجازه ورود به سمت غزنی را نمی‌دهد و ما ناچار هستیم از مسیرهای پیچیده و راه‌های خاکی مسیر را طی کنیم.

طالبان با نشر تصاویر از غزنی مدعی شد که مناطق استراتژیک این شهر را در کنترل دارد و زندان غزنی را در شب دوم جنگ تصرف کرده است و زندانیان را به مکان امنی انتقال داده‌ است.

افراد طالبان در مناطق «نوآباد» و «قلعه شاده» آزادانه رفت و آمد دارند، آنتن‌های مخابرات این مناطق را آتش زده اند و ارتباط به صورت کامل قطع است.