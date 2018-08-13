به گزارش خبرگزاری مهر، اسمعیل کریم زاده با بیان این مطلب گفت: سطح باغات انگور استان ۲۰هزار و ۱۰۰ هکتار بوده و پیش بینی می شود در سال جاری به میزان ۱۱۲ هزار تن انگور از باغات استان برداشت شود.

وی اضافه کرد: شهرستان ارومیه با بیش از ۱۱ هزار هکتار رتبه اول سطح زیر کشت این میوه در استان می باشد و با تولید حدود ۷۳ هزار تن بیشترین تولید را در استان به خود اختصاص داده است.

کریم زاده با بیان اینکه این استان رتبه چهام کشوری در تولید انگور را به خوداختصاص داده است تصریح کرد: حدود ۳۵ درصد از محصول تولیدی انگور به صورت تازه خوری و حدود ۳۰ درصد نیز تبدیل به کشمش می شود.

وی با بیان اینکه امسال صادرات انگور به دلیل کاهش میزان محصول تولیدی در اثر خسارت ناشی از سرمای دیر رس بهاره نسبت به سال کمتر خواهد بود، گفت: احتمال می رود حدود ۱۵ هزار تن از محصول تولیدی به خارج از کشور صادر شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی گفت: انگور تولیدی به کشور های عربی و روسیه صادر می شود و ارزش ریالی این صادرات در حدود ۳۰میلیارد ریال است.

کریم زاده با اشاره به اینکه بیش از ۳۰ رقم انگور در استان تولید می شود بیان کرد: رقم سفید کشمشی، قرمز کشمشی، تبرزه سفید و قرمز، ریش بابا، حسینی، خلیلی، لعل بیدانه و قیزیل اوزوم از جمله آنهاست.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی آذربایجان غربی با بیان اینکه از برگ مو وهسته این میوه بهشتی برای تهیه غذا و روغن گیری استفاده می شود گفت: انگور به صورت دوشاب (شیره)،کشمش ،سبزه، آبمیوه،سرکه و غوره در صنایع تبدیلی تولید می شود.

وی با بیان اینکه نیمه اول مردادماه بهترین زمان آبغوره گیری است، ادامه داد: این استان دارای بالغ بر ۲۰هزار هکتار باغ انگور می باشد که هر ساله در مرحله غوره شدن و قبل از رسیدن و شیرین شدن انگور بخشی از غوره ها را چیده وبه آبغوره تبدیل می شود .

کریم زاده خاطر نشان کرد: سالانه بیش از 410 تن آب غوره توسط 3 واحد ابغوره گیری به صورت صنعتی درسطح استان استحصال می شود .غوره در مصارف خانگی و تهیه سالادها وچاشنی غذاها بکار می رود و بخش عمده ای از آبغوره نیز در استان نیز به روش سنتی خانگی تهیه می شود.

آبغوره دارای ویتامین c و پتاسیم می‌باشد وبه همین دلیل برای درمان دردهای استخوانی مورد استفاده قرارمی گیرد در ۱۰۰ گرم از آبغوره حدود ۲۶ کیلو کالری وجود دارد که برای سلامت پوست، تقویت سیستم ایمنی بدن و فشار خون مفید است.