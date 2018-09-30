اتوبوس دریایی غرق شد/اورژانس غیراستاندارد برای جابجایی بیماران

خبرگزاری مهر - گروه استانها، احمد رنجبری؛ مردم جزیره هرمز نگران‌ ارائه خدمات ضعیف بهداشت و درمان، هزینه‌های بالای دارو و ویزیت و نبود آمبولانس استاندارد دریایی برای جابجایی بیماران از این جزیره به سرزمین اصلی و جزیره قشم را دارند. علیرغم اینکه سال گذشته اورژانس استاندارد دریایی توسط وزیر بهداشت و درمان مورد بهره برداری قرار گرفت اما در ماههای اخیر یک اتوبوس دریایی کار انتقال و جابجایی بیماران را انجام می داد.

یکی از اهداف مهم دولت‌ها رساندن جامعه به‌سلامت مطلوب است و هر دولتی به نحوی برای این مهم در اقصی نقاط کشور با اجرای برنامه‌های کلان سعی در بهبود نظام سلامت کشور دارد. بر کسی پوشیده نیست که از اهداف بزرگی که تاکنون در دولت تدبیر و امید به آن پرداخته‌شده است برنامه‌ریزی‌های کلان بهداشت و سلامت بوده به‌گونه‌ای که موفقیت‌های بزرگی در خدمت به مردم نمایان است. در این میان آنچه مغفول مانده سلامت جزیره‌نشینان است.

موقعیت استراتژیکی جزیره هرمز این جزیره را نسبت به سایر جزایر در شرایط خاصی قرارداده است. با ارتقاء مرکز بهداشت هرمز به مرکز توسعه سلامت به‌عنوان یک رکن مستقل بهداشتی در سال‌های گذشته بارقه امیدی به مردم داده شد، تا شاید مشکلات این جزیره مرتفع شود. اما نه‌تنها استقرار مرکز توسعه سلامت دردی را دوا نکرد، بلکه این روزها دو پزشک بخش خصوصی در نوبت صبح و عصر نداشتن امکانات پزشکی را بهانه قرار می‌کنند تا فقط به ویزیت بیماران بپردازند و نه درمان.

طرح تحول نظام سلامت که اجرا شد، بسیاری از بخش‌های «سلامت» را متحول کرد. از میزان پرداخت از جیب مردم تا دسترسی به داروها، از ارزان شدن تعرفه‌ها تا پوشش بیمه‌ای و... طرح تحول نظام سلامت، همه این‌ها را کم‌وبیش متحول کرد اما اهالی جزیره هرمز از این طرح فقط گران شدن ویزیت و خدمات نصیبشان شد.

اتوبوس دریایی غیر استاندارد به جای آمبولانس دریایی

اتوبوس دریایی سال ۹۰ به دلیل حادثه دلخراش غرق شدن ۱۷ مسافر در مسیر دریایی هرمز به بندرعباس از رده تردد مسافران توسط استانداری هرمزگان و سازمان بنادر و دریانوردی هرمزگان خارج شد. اما با گذشته ۷ سال شاهد بودیم که این شناور تا قبل از غرق شدن به جای اورژانس مورد استفاده قرار می گرفت.

جابجایی بیماران با این اتوبوس دریایی مورد اعتراض مردم جزیره هرمز قرار داشت و پس از انتشار خبر غرق شدن این اتوبوس دریایی نگرانی ها بسیار زیاد شد و اهالی جزیره با انتقاد از بی توجهی مسئولان عنوان می کردند اگر این شناور در هنگام جابجایی بیمار و همراهان بیمار دچار حادثه می شد کدام مسئول حاضر به پاسخگویی بود.

تاخیرات آمبولانس دریایی بلای جان بیماران اورژانسی در هرمز

چندی پیش بیمار دیابتی با درجه بالای ۵۰۰ با دستور پزشک درمانگاه هرمز برای اعزام آماده می شود ولی دیر رسیدن آمبولانس دریایی موجب تحمل درد شدید توسط بیمار می شود.

بااینکه ریاست دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و اورژانس هرمزگان در نشست با معاون سیاسی واجتماعی استاندار هرمزگان عنوان کردند که از این به بعد در خصوص جابجایی بیماران از هرمز و کاهش تاخیرات در اعزام بیماران اقداماتی صورت خواهد پذیرفت اما هنوز جابجایی بیماران و انتقال آنها به سرزمین اصلی یک دغدغه است.

چندی است که استانداری هرمزگان طی تفاهمات صورت گرفته با بنیاد مستضعفان و بنیاد برکت برای مرمت و زیباسازی جزیره هرمزگان اقدام کرده است اما این در حالی است که خواسته و دغدغه اصلی مردم جزیره هرمز بهداشت و درمان و انتقال بیماران به مراکز درمانی خوب در سرزمین اصلی است.

معصومه هرموجی مادر یکی ازبیماران بدحال دیابتی به خبرنگار مهر می گوید: از ساعت ۱۰شب تاساعت ۲ بعد نصف شب برای اعزام دخترم به بندرعباس در مرکز درمانی هرمز معطل رسیدن آمبولانس دریایی بودیم که متاسفانه این آمبولانس دریایی همان اتوبوس دریایی هست که ۶سال پیش ازرده خارج شده اکنون برای جابجایی دختر من و دیگربیماران بدحال این جزیره استفاده می شود.

وی اظهارداشت: هیچکدام از مسئولان استانی وکشوری به فکر سلامت اهالی این جزیره نیستند.

مادراین بیمار دیابتی بیان داشت: مگر پزشکان نمی گویندکه بیمار دیابتی درشرایط بداحتمال کورشدن یاایست قلبی و یا فلج شدن را دارند پس چگونه فرزند من و جگرگوشه من باید با این شرایط دست و پنجه نرم کند.

هرموجی اظهارداشت: اگر دخترم از دستم برود چه کسی می خواهد جوابگو باشد.

یکی دیگر از شهروندان هرمزی به خبرنگار مهر گفت: جزیره هرمز از لحاظ بهداشتی و درمانی در وضعیت بدی است تاجایی که حتی دستگاه دیالیزی که به این جزیره از سوی خانواده مرحوم هاشمی اهدای شده بود از این جزیره گرفتند و باید بیماران دیالیزی هزینه های سنگینی متحمل شوند و ساعت ها در مراکز دیالیزی شهرستان های بندرعباس و قشم درمان شوند.

حسین هرمزی اظهارداشت: از محل سفر مقام معظم رهبری به استان هرمزگان اعتباری جهت تهیه یک فروند آمبولانس دریایی به جزیره هرمز اختصاص داده شده بود که پس از گذشت هشت سال دانشگاه علوم پزشکی همان آمبولانس دریایی را از مرکز درمانی گرفت و سرکاربیماران هرمزی به اتوبوس دریایی کشیده شد.

هرمزی اضافه کرد: ساعت کاری درمانگاه هرمز از ساعت ۷:۳۵ دقیقه صبح تا ۱۲:۳۵ دقیقه ظهر و عصر ها هم از ساعت ۱۸ تا ۲۰:۳۵ بعداز ظهر است و اگر بیمار اورژانسی باشد این مرکز درمانی خدمات نمی دهد.

این شهروند هرمزی اظهارداشت: به دلیل کمبود امکانات و نبود نیروی متخصص درمانگاه جوابگوی نیازهای مردم نیست. مردم این منطقه بسیار محرومند و در بخش درمان با مشکلات زیادی مواجه هستند، در موقع بیماری یا باید از درمان کامل صرف نظر کنند و یا به شهرستانهای دیگر مراجعه کنند.

وی افزود: با توجه به اینکه اکثریت مردم جزیره هرمز از قشر صیاد هستند و وضعیت معیشتی و درآمد آنان چندان مطلوب نیست، توان پرداخت هزینه های سنگین تردد و مطب های تخصصی به ویژه خصوصی را ندارند و حداقل هفته ای یکبار لازم است متخصص به جزیره بیاید و بیماران را درمان کند.

دانشگاه علوم پزشکی قول داده تاخیرات آمبولانس دریایی کم بشود

فرماندار قشم در خصوص تاخیرات آمبولانس دریایی و جابجایی بیماران از هرمز به مراکز درمانی به خبرنگار مهر گفت: در جلسه ای که با حضور معاون سیاسی استاندار و رئیس دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مسئولان شهر هرمز برگزار شد مقرر شد که جابجایی بیماران توسط آمبولانس دریایی از هرمز در کوتاه ترین زمان ممکن صورت بگیرد.

علیرضا نصری اظهارداشت: با توجه به شکایت مردمی به جد پیگیر این موضوع هستیم و حتما باید به یک نتیجه مطلوبی برسد تا مشکلات درمانی این جزیره مرتفع گردد.

نماینده عالی دولت در شهرستان قشم بیان داشت: در همین جلسه ای که برگزار شد قول داده شد که تاخیرات آمبولانس دریایی به حداقل برسد و طی زمان یک ساعته صورت بگیرد.

شبانه روزی شدن درمانگاه هرمز خواسته مردم جزیره است/ دردهای شبانگاهی در هرمز علاج ندارد

یکی از مشکلات اساسی و مطالبات به حق مردم جزیره هرمز برخوردار شدن از درمانگاه شبانه‌روزی است زیراکه با برخورداری از خدمات درمانگاه برای ساعاتی مقرر(ساعات اداری) اقدامی حیاتی و پایه‌ای صورت نمی‌پذیرد چون در بسیاری موارد بیماری و ناراحتی در پاسی از شب به وقوع می‌پیوندد که مطمئناً نبود مرکز درمانی شبانه روزی آن بیماری و ناراحتی را تشدید خواهد کرد و چه بسا که اتفاقات ناگوارتری همچون مرگ هم هر بیماری را تهدید کند.

در همین راستا نگرانی از آنجایی نشأت می‌گیرد که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان هرمزگان و معاونت بهداشتی این دانشگاه در خصوص ایجاد مرکز درمانی شبانه‌روزی در شهر هرمز«معیار جمعیتی» را در اولویت قرار داده است.

لازم به ذکر است که منظور از «معیار جمعیتی» در اینجا این است که اگر برای مثال جمعیت شهری و یا روستایی به حد نصاب با معیار دانشگاه علوم پزشکی نرسد آن شهر از داشتن درمانگاه شبانه‌ورزی بی‌بهره می‌شود در حالی که به عقیده صاحب‌نظران دیگر این رویه نمی‌تواند درست و منطقی و انسانی باشد و آن هم در جزیره ای که ساکنانش در شرایط بحرانی جوی هوا قادر به هیچ ترددی به مرکز استان و یا دیگر شهرستان های اطراف نیستند.

دکتر پریسا محمدی مسئول درمانگاه هرمز به خبرنگار مهر گفت: کارکرد درمانگاه هرمز در حد یک مطب پزشک عمومی است در این جزیره برخی حوادث رخ می دهد که باید بیماران سریعتر به مراکز درمانی مجهز در قشم و یا بندرعباس منتقل شوند.

پزشک مستقر در درمانگاه هرمز اظهارداشت : با توجه به اینکه جزیره هرمز دارای موقعیت گردشگری می باشد و گردشگران زیادی هم از داخلی و خارجی برای بازدید به این جزیره سفر می کند این خدمات رسانی درمانی زیبنده این جزیره نیست.

محمدی بیان داشت: متاسفانه اگر یک اتفاق اورژانسی در این جزیره رخ بدهد یک شناور خوب و مناسب وجود ندارد که بتواند بیماران اورژانسی را از هرمز به مرکز استان یا مراکز درمانی نزدیک اعزام نماییم.

وی عنوان کرد: با توجه به اینکه در این جزیره بیمارستان وجود ندارد که بیماران را به حالت پایدار برسانیم و بعد اعزام شوند، تنها کاری که می توانیم در درمانگاه هرمز برای بیماران انجام دهیم فقط در حد اقدامات اولیه هست.

مسئول درمانگاه هرمز با اشاره به نبود آمبولانس دریایی در جزیره گفت: اگر یک بیمار اورژانسی که شرایط اعزام را دارد بخواهیم اعزام کنیم باید چندین هماهنگی انجام شود و تاخیر در اعزام آمبولانس به جزیره هرمز موجب می شود تا بیمار در این مدت زمان طولانی متحمل درد زیادی شود.

محمدی عنوان کرد: در بعضی از روزها و حتی ماه های سال دریا به شدت متلاطم و طوفانی است که آمبولانس دریایی (اتوبوس دریایی) قادر به آمدن به هرمز نیست و نمی توانیم بیماران را اعزام کنیم.

وی گفت: در این خصوص مردم این جزیره فشار روحی و روانی متحمل می شوند که موجب پرخاشگری همراهان بیمار می شود. بیماری که باید سریع به مراکز درمانی مجهزتر برسد با تاخیر دو الی سه ساعته از هرمز اعزام می شود.

مسئول درمانگاه هرمز اظهارداشت: با اینکه درمانگاه هرمز شبانه روزی است ولی با دو پزشک یکی شب و دیگری روز مشغول طبابت بیماران هستند.

محمدی از مسئولان خواست که به وضع سلامت مردم این جزیره توجه و اهمیت بدهند و شناور آمبولانس دریایی در خود جزیره مستقر باشد تا بتوانیم در کمترین زمان ممکن بیماران را به مراکز برسانیم.

رنج بیماران دیالیزی هرمز از نبود امکانات/ هزینه های تردد بر دوش بیماران

به گفته برخی از اهالی هرمز، امکانات درمانی این جزیره بسیار ضعیف است. حسن جاشوی هرمزی یکی از ساکنان جزیره هرمز و همراه بیمار دیالیزی می گوید: درمانگاه جزیره هرمز در حد یک خانه بهداشت به مردم خدمات ارائه می دهد و اگر کسی نیاز به درمان تخصصی داشته باشد باید به مرکز استان مراجعه کند.

نیاز اصلی جزیره هرمز تامین آمبولانس دریایی استاندارد است/جزیره نیازمند درمانگاه مجهز

رئیس شورای شهر هرمز در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد وضعیت بیماران دیالیزی در جزیره هرمز گفت: هرچند آمار تعداد بیماران دیالیزی در جزیره هرمز به چند نفر می رسد اما باید اعتراف کرد که به دلیل نبود دستگاه دیالیز، آمار مرگ و میر بیماران کلیوی در این بخش افزایش می یابد، زیرا این بیماران برای رسیدن به نزدیک‌ترین دستگاه دیالیز باید مسافت زیادی را طی کنند که گاهی به دلیل شرایط جوی آب و هوایی و طوفانی بودن دریا قادر به رفتن به مرکز استان نیستند و فوت می‌کنند.

وی در ادامه گفت: در حال حاضر بیماران دیالیزی که در هفته سه بار باید دیالیز شوند به دلیل نبود دستگاه و مشکلات تردد دریایی که گاها باید در آفتاب در انتظار شناور باشند.همه مردم جزیره هرمز توان پرداخت هزینه انتقال بیماران خود به بیمارستانهای دیگر ندارند و به مشکلات زیادی برمی خورند.

رئیس شورای شهر هرمز گفت: به دلیل کمبود امکانات و نبود نیروی متخصص درمانگاه جوابگوی نیازهای مردم نیست و اکنون ساعات خدمات رسانی این درمانگاه را محدود کردند . مردم این منطقه بسیار محرومند و در بخش درمان با مشکلات زیادی مواجه هستند، در موقع بیماری یا باید از درمان کامل صرفنظر کنند و یا به شهرستانهای دیگر مراجعه کنند.

مرتضی غلامزاده اظهارداشت: بیماران دیالیزی به لحاظ جسمی و روحی دچار مشکلند و با توجه به اینکه نصف روز را اینجا هستند، مسلما کار و شغل مناسبی نخواهند داشت. متاسفانه روز به روز هم بر شمار بیماران دیالیزی اضافه می‌شود و این در حالی است که نبود دستگاه‌ دیالیز در جزیره هرمز کاملا چشمگیر است.

رئیس شورای شهر هرمز، از نبود درمانگاه شبانه روزی در این شهر هفت هزار و ۵۰۰ نفری گله مند است و می گوید: هفت سالی هست که از تصویب شبانه روزی شدن درمانگاه هرمز در مرکز ارتقای سلامت وزارت بهداشت و ابلاغ آن به دانشگاه علوم پزشکی استان هرمز گان می گذرد اما این خواسته مردمی هنوز محقق نشده است.

غلامزاده مهمترین مشکل شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز را کم توجهی مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان به حوزه بهداشت جزیره هرمز ذکرکرد و افزود: مادامی که مسئولان دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان، جزیره هرمز را در حوزه سلامت به جای نگاه برادرانه نگاهی رقابتی داشته باشند، پیشرفتی در زمینه سلامت و خدمات بهداشتی و درمانی این منطقه حاصل نخواهد شد.

رئیس شورای شهر هرمز اظهارداشت: مسئولان این دانشگاه برای بهبود ارایه خدمات پزشکی به مردم، باید زمینه احداث کلینیک تخصصی در جزیره هرمز فراهم سازند تا شرایط حضور پزشکان متخصص در این جزیره بیش از گذشته فراهم شود.

شبکه بهداشت و درمان جزیره هرمز تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان و مرکز بهداشت استان هرمزگان فعالیت می کند جزیره هرمز با جمعیتی بالغ بر هفت هزار و ۵۰۰ نفر و در ۱۸ کیلومتری جنوب شرقی بندرعباس قرار دارد.