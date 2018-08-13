به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، وزارت خارجه جمهوری آذربایجان امروز دوشنبه در بیانیه‌ ای اعلام کرد: باکو نسبت به آینده اقتصاد در ترکیه اطمینان خاطر کامل دارد. آذربایجان به سرمایه‌ گذاری در ترکیه و حمایت همه‌ جانبه از مردم و دولت این کشور ادامه خواهد داد.

در ادامه این بیانیه آمده است: همکاری راهبردی میان ترکیه و آذربایجان به صورت روزانه گسترش می‌ یابد. روابط اقتصادی با ترکیه برای کشور ما مهم است. آذربایجان به حمایت از سرمایه‌ گذاری متقابل، گسترش تجارت دوجانبه و پروژه‌ های انرژی جهانی و منطقه‌ ای ادامه خواهد داد.

بیانیه مذکور در ادامه می افزاید: جمهوری آذربایجان علاوه بر سرمایه‌گذاری در ترکیه به ایفای نقش فعال در اقتصاد این کشور نیز ادامه خواهد داد. پروژه‌ های بزرگ ترکیه تاثیر فوری و بزرگی بر اقتصاد و امنیت این کشور و منطقه خواهد داشت.

گفتنی است، آمریکا به دنبال عدم آزادی یک کشیشِ متهم در ترکیه، تحریم هائی را علیه آنکارا اعلام کرده و نیز این کشور را در شمول اعمال تعرفه های گمرکی بر محصولات صادراتی از ترکیه به آمریکا قرار داد و با آغاز جنگی اقتصادی علیه این کشور، نرخ لیر ترکیه در برابر دلار آمریکا سقوط کرد.