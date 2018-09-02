جلسه مجلس باتیم اقتصادی دولت/دولت علیرغم پذیرش اشتباه،اجراکرد

محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص تصمیمات اخیر دولت در حوزه اقتصاد اظهار داشت: بخش عمده‌ای از تصمیمات اقتصادی دولت دربردارنده‌ موضوعات کلان به مفهوم راهکارهای حل مشکلات اقتصادی نبود، بلکه به نظر همه کارشناسان اقتصادی، این تصمیمات غیرمنطقی و غیرتخصصی بود.

پورابراهیمی ادامه داد: زمانی که بحث افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از سوی بانک مرکزی مطرح شد، کمیسیون اقتصادی مجلس بلافاصله موضع‌گیری کرد و این تصمیم را خطای بزرگ اقتصادی خواند؛ این کار نه تنها بازار ارز کشور را از التهاب خارج نکرد بلکه بازار پول کشور را نیز دچار التهاب کرد، این اولین تصمیمی بود که بر اثر التهابات ارزی در پایان سال ۹۶ اتخاذ شد.

عضو شورای هماهنگی اقتصادی قوا گفت: در همان زمان وقتی به دولت گفتیم چرا این تصمیم را گرفتید، اعلام کردند که در راستای حل مشکلات اقتصادی، این تصمیم اتخاذ شده است؛ درحالی‌که استنباط ما این بود که این تصمیم موجب خواهد شد مشکلات اقتصادی افزایش یابد که همین اتفاق هم افتاد. ما بارها درخواست و خواهش کردیم که بانک مرکزی این موضوع را مدیریت کند اما این اتفاق نیفتاد.

پورابراهیمی ادامه داد: با تیم اقتصادی دولت در خصوص این تصمیم غلط اقتصادی صحبت کردم، تقریباً تک‌تک آنها به بنده اعلام کردند که این تصمیم غیرکارشناسی و غیرمنطقی بوده است و مخالف هستند؛ برای من هنوز این علامت سؤال بزرگ وجود دارد که چرا این تصمیمات اتخاذ شد درحالی‌که تک‌تک اعضای تیم اقتصادی دولت این تصمیمات را غیرکارشناسی و غیرمنطقی می‌دانستند. جالب این است که این تصمیمات غیرمنطقی، اجرا، اتخاذ و عمل می‌شود.

به گفته وی، تصمیم غیرکارشناسی افزایش سود سپرده‌ها ۱۵ هزار میلیارد تومان هزینه به سیستم بانکی کشور تحمیل کرد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: همه اعضای تیم اقتصادی تصمیمات اتخاذ شده را غیرمنطقی و غیرتخصصی می‌دانستند. جالب این است که بنده با آقای سیف نیز صحبت کردم، ایشان نیز با این تصمیمات مخالف بود اما مشخص نبود که این تصمیمات از کجا اتخاذ می‌شود و چطور همه اعضای تیم اقتصادی آن را می‌پذیرفتند و اجرا می‌کردند؛ این نوع تصمیم‌گیری و اجرا از عجایب تصمیمات اتخاذی تیم اقتصادی دولت است.

وی اظهار داشت: در ابتدای سال ۹۷ پس از تلاش شبانه‌روزی کمیسیون اقتصادی، طرحی را برای مدیریت بازار ارز ارائه کردیم که در این سیاست بر لزوم اداره بازار ارز بر اساس تشکیل بازار اولیه و ثانویه تأکید شد. همچنین ساماندهی صرافی‌ها و ایجاد حساب سپرده‌های ارزی نیز در این طرح مورد تأکید قرار گرفت، وزیر اقتصاد و رئیس کل بانک مرکزی نیز در اولین جلسه کمیسیون اقتصاد کاملاً با این بسته موافقت کردند اما بلافاصله بعد از آن نرخ ارز تک رقمی از سوی رئیس کل بانک مرکزی اعلام شد که هر کسی کمترین اطلاعات اقتصادی داشته باشد، می‌داند این تصمیم غلط است.

پورابراهیمی افزود: بعد از چند ماه در یکی از جلساتی که با آقای سیف بودم، ایشان نامه‌ای به من نشان داد که در آن دلایل غیرمنطقی بودن ارز تک رقمی اعلام شده بود. من با دیدن این نامه بیشتر ناراحت شدم و گفتم چرا شما با اینکه این تصمیمات را غیرمنطقی می‌دانید، باز هم اجرا می‌کنید؟ اینها علامت سؤال‌های بزرگی است که هنوز جلوی چشم ماست و ما نمی‌دانیم چرا چنین تصمیماتی اتخاذ شد.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: رئیس کل بانک مرکزی و تیم اقتصادی دولت نیز تصمیمات ارزی دولت را قبول نداشتند.

وی افزود: در خصوص عرضه سکه نیز باید گفت با توزیع سکه به آن شکل، منابع بانک مرکزی و بیت‌المال از بین رفت که مقام معظم رهبری نیز به این موضوع اشاره کردند.

پورابراهیمی افزود: هم ارائه ارز در بازار به شکل سنتی و هم اعلام نرخ واحد برای ارز، تصمیمات کاملاً غیرکارشناسی و غیرتخصصی و سوءتدبیر از نوع حادش بود. جالب این است که وقتی با اعضای تیم اقتصادی دولت نیز در این خصوص صحبت می‌کردیم، می‌پذیرفتند اما باز هم اقدامات خود را انجام می‌دادند. فقط آقای جهانگیری نمی‌پذیرفت، آقای دکتر لاریجانی بعد از نشستی که با اقتصاددانان مجلس داشت و اعتراض شدید اقتصاددانان مجلس، اعلام کرد که هماهنگ می‌کند تا با تیم اقتصادی دولت صحبت کنید؛ جلسه‌ای هماهنگ کردند که با آقای سیف، جهانگیری، وزیر اقتصاد و آقای نهاوندیان صحبت کردیم، این جلسه سه ساعت و نیم طول کشید و خروجی آن، عدم پذیرش بحث‌های کارشناسی اقتصاددانان بود. حتی در جلسه شورای هماهنگی اقتصادی نیز آقای رئیس‌جمهور به بنده گفتند بنشینید و مباحث اقتصادی‌تان را با آقای جهانگیری مطرح کنید؛ به ایشان عرض کردم که ما با آقای جهانگیری صحبت کردیم اما ایشان نپذیرفتند.

وی تصریح کرد: دیگر زمان آزمون و خطا در اقتصاد کشور نداریم. امروز همه کارشناسان اقتصادی اذعان دارند که بخش عمده مشکلات ما ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی و فساد و شاید بخش کوچکی از آن مربوط به تحریم است. اگر در راستای رفع سوءمدیریت‌ها و مبارزه با فساد جدی باشیم، مشکلات کاهش خواهد یافت.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: دولت باید نوع رفتار و نگاهش به پدیده‌های اقتصادی تغییر کند؛ انتظار داریم با روش و رویکرد جدیدی، مدیریت اقتصاد کشور را انجام دهند.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: هر تصمیم اقتصادی که برای کشور گرفته شود، باید مورد تائید جمعی از اقتصاددانان کشور باشد، نباید در اتاق‌های بسته تصمیمات اقتصادی اتخاذ شود. این نوع تصمیم‌گیری به اقتصاد کشور صدمه وارد خواهد کرد و هزینه‌های جبران‌ناپذیری را تحمیل می‌کند.

وی گفت: فرمایشات مقام معظم رهبری اتمام حجتی بود برای پایان سوءمدیریت‌ها که امیدواریم دولت به نحوی عمل کند که ما دیگر شاهد تصمیمات غیرتخصصی در اقتصاد کشور نباشیم.

نماینده مردم کرمان در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: معتقدیم بن‌بست در اقتصاد کشور وجود ندارد، راهکارهای علمی و تخصصی برای مدیریت شرایط کشور کاملاً در دسترس است، نیروهای جوان، توانمند و شایسته در عرصه اقتصادی که هم تجربه علمی دارند و هم دارای تجربه اجرایی هستند، وجود دارد. دولت باید نگاه متفاوتی به نحوه مواجهه خود با مشکلات اقتصادی داشته باشد و با اتخاذ تصمیمات دقیق و کارشناسی و اجرای صحیح و جامع، خواهیم توانست از سختی‌هایی که دشمنان برای نظام جمهوری اسلامی ایجاد کردند که بخشی از آن ناشی از سوءمدیریت‌های داخلی است، عبور کنیم.