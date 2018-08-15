عرضه اولین گوشی هوشمند نسل پنجم در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از انگجت، هیچ یک از دو شرکت ال جی و اسپرینت تا به حال در مورد ویژگی ها و مشخصات گوشی نسل پنجمی که قصد عرضه آن را دارند، اطلاعاتی عرضه نکرده اند.

اپراتورهای مخابراتی در جهان درگیر رقابتی گسترده برای ارائه خدمات جدید مخابراتی هستند که از جمله آنها می توان به اسپرینت در آمریکا اشاره کرد که زیرساخت های ارائه خدمات نسل پنجم را نیز به طور گسترده ایجاد کرده است.

این شرکت روز گذشته با صدور بیانیه ای اعلام کرده همکاری با ال جی گامی به جلو برای تسهیل دسترسی به خدمات نسل پنجم خواهد بود.

این اپراتور مخابراتی قصد دارد خدمات نسل پنجم خود را در گام اول در شش شهر آمریکا ارائه دهد. همچنین سه شهر دیگر در سال ۲۰۱۹ به این مجموعه شهرها افزوده می شوند که از جمله آنها می توان به آتلانتا، شیکاگو، دالاس، هوستون، کانزاس، لس آنجلس، نیویورک، فونیکس و واشنگتن اشاره کرد.

اسپرینت مدعی است شبکه نسل پنجم این شرکت بسیار پرسرعت است و سرعت آن حتی ده برابر بیشتر از شبکه های مبتنی بر استاندارد ال تی ای است.