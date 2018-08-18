ثبتِ شهدای مدافع حرم در کتاب «گینس» را دنبال می کنم

به گزارش خبرنگار مهر، طی سال های گذشته برنامه های مختلفی به یاد شهدای مدافع حرم برگزار شده است که می توان به یادواره شهدا، ساخت مستند شهدا و یا چاپ کتاب خاطرات اشاره کرد ولی هستند جوانانی که برنامه های متفاوتی را نیز در این حوزه اجرا می کنند.

محمد آقامیربابایی یکی از همین جوانان است که به یاد شهدای مدافع حرم تصمیم به رکاب زدن دور ایران و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت گرفته وتاکنون به ۲۹ استان سرزده است. این دوچرخه سوار که به خراسان رضوی رسیده در حاشیه دیدار با امام جمعه گناباد در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: از اول تیرماه سال ۹۵ بیاد شهدا از شهر بابلسر مازندران شروه به رکاب زدن کردم و هم اکنون ۲ سال و ۲ ماه است که در حال رکابزنی هستم.

وی افزود: در ابتدا شروع این کار قصد ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را داشتم ولی در ادامه بحث هایی مانند گردشگری و محیط زیست نیز به آن اضافه شد.

دوچرخه سوار مازندرانی در ادامه بیان کرد: هدف من از انجام این کار ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و ثبت رکورد جهانی بیاد شهدای مدافع حرم و ثبت در کتاب گینس است.

آقامیربابایی تصریح کرد: در ابتدای شروع سفرم تصویر ۵ شهید شهرم را چاپ کردم و به هر شهری می رسم آن ها را به عنوان هدیه به مسئولان می دهیم و باز تصویر شهدای مدافع حرم آن شهر را به مجموعه خود اضافه می کنیم و تاکنون ۲۹ استان را به همین شکل رکاب زده ایم.تابلویی به ابعاد ۲ در ۲ دارم که تصویر تمامی شهدای مدافع حرم استان ها در آن نقش بسته که در حال تکمیل شدن است.

وی خاطرنشان کرد:زمانی که من به شهرم برگردم موزه شهرشناسی ای احداث خواهد شد که در آن تصویر شهدای مدافع حرم هر شهر با صنایع دستی و و کتابی از این شهدا چاپ خواهد شد.

دوچرخه سوار مازندرانی در ادامه گفت:حوزه گردشگری در شهرهای مختلف ایران در حال شکل گیری و رونق گرفتن است ولی آنچه زیاد مشاهده نمی شود اطلاع رسانی است. بطور مثال من به عنوان کسی که دور ایران را می گردم و به گردشگری توجه می کنم،در خصوص قنات جهانی قصبه گناباد اطلاعی نداشتم که در این حوزه ها چه در داخل کشور و چه در خارج کشور باید بیشتر اطلاع رسانی شود.

آقامیربابایی خاطرنشان کرد: در ادامه مسیربه سمت مشهد حرکت خواهم کرد وپس از زیارت امام رضا(ع) وارد خراسان شمالی خواهم شد.