«رهروان امید» در فرهنگسرای نیاوران

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه موسیقی ایرانی «رهروان امید» ، همزمان با آغاز دوباره اجراهای موسیقی پس از ایام محرم و صفر، شامگاه جمعه ۲۳ مرداد با اجرای مجموعه «بیبال رها» به آهنگسازی آرمین حسینی در فرهنگسرای نیاوران روی صحنه میرود.
این گروه به سرپرستی آرمین حسینی، آثاری را در دستگاههای چهارگاه و همایون اجرا میکند. «بیبال رها» عنوان مجموعه قطعاتی است که در این کنسرت برای مخاطبان به صحنه خواهد رفت.
آرمین حسینی (نوازنده ساز تار و سرپرست گروه)، هادی فیضآبادی (خواننده)، سیاوش ولیپور (نوازنده ساز سنتور و کمانچه آلتو)، میلاد قریشی (نوازنده سازهای کوبهای)، سهیل قدمی (نوازنده ساز نی)، آیدین ترکیان (نوازنده ساز کمانچه) و فاطمه امانآبادی (نوازنده ساز عود) اعضای گروه «رهروان امید» را تشکیل می دهند.
کنسرت گروه «رهروان امید» جمعه ۲۳ مرداد از ساعت ۲۱ در فرهنگسرای نیاوران برگزار میشود و علاقهمندان میتوانند بلیت این اجرا را از سامانه «ایران کنسرت» تهیه کنند.
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