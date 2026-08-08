به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام تبریک بهرام سرمست استاندار آذربایجان شرقی بمناسبت ۱۷ مرداد روز خبرنگار آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

روز خبرنگار، فرصت مغتنمی برای تجلیل از تلاش‌های ارزشمند انسان‌های متعهدی است که با قلم، اندیشه و مسئولیت ‌پذیری، در مسیر آگاهی‌ بخشی، مطالبه ‌گری، امیدآفرینی و تقویت سرمایه اجتماعی گام برمی‌دارند و با روایت صادقانه واقعیت‌ها، نقشی مؤثر در پیشبرد توسعه و تعالی کشور ایفا می‌کنند.

خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای، شرکای اجتماعی مدیریت و توسعه هستند. بی‌ تردید، تحقق حکمرانی مطلوب، ارتقای اعتماد عمومی و شتاب ‌بخشی به روند توسعه آذربایجان شرقی، در گرو تعامل سازنده، گفت ‌و گوی مستمر و بهره‌ گیری از ظرفیت ارزشمند رسانه ‌های مسئول، حرفه‌ای و دلسوز است.

مدیریت استان همواره رسانه را نه صرفاً ابزار اطلاع‌رسانی، بلکه سرمایه ‌ای راهبردی برای تقویت همدلی، انعکاس مطالبات مردم، تبیین اقدامات و اصلاح مسیرها می‌داند و بر این باور است که نقد منصفانه، پیشنهادهای کارشناسانه و مطالبه‌ گری مسئولانه اصحاب رسانه، پشتوانه ‌ای برای تصمیم‌ گیری بهتر و خدمت‌ رسانی مؤثرتر به مردم خواهد بود.

اینجانب ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید والامقام محمود صارمی و همه شهدای عرصه رسانه، روز خبرنگار را به تمامی خبرنگاران، روزنامه ‌نگاران، عکاسان خبری و فعالان رسانه‌ای، به‌ ویژه اصحاب رسانه پرتلاش آذربایجان شرقی، صمیمانه تبریک عرض می‌کنم و از زحمات صادقانه آنان در مسیر آگاهی‌ بخشی، انعکاس واقعیت‌ ها و همراهی با توسعه استان قدردانی می‌نمایم.

امیدوارم با همدلی، هم‌ افزایی و تعامل سازنده میان رسانه‌ها و مجموعه مدیریت استان، شاهد آینده‌ ای روشن ‌تر، توسعه ‌ای متوازن ‌تر و آذربایجان شرقی بیش از پیش سربلند و پیشرو باشیم.