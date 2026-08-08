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۱۷ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۵۴

ولایتی: نیروهای خارجی باید منطقه را ترک کنند

ولایتی: نیروهای خارجی باید منطقه را ترک کنند

مشاور بین‌الملل رهبر انقلاب گفت: شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: «تحولات اخیر با پایداری نیروهای مسلح، ایستادگی مردم ایران و شجاعت محور مقاومت رقم خورد. شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند. کشورهای منطقه با همکاری فزاینده می‌توانند امنیت را تامین کنند.»

کد مطلب 6911008
زهرا علیدادی

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