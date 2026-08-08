ولایتی: نیروهای خارجی باید منطقه را ترک کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، علی اکبر ولایتی، مشاور بین‌الملل رهبر معظم انقلاب با انتشار پستی در یکی از شبکه‌های اجتماعی گفت: «تحولات اخیر با پایداری نیروهای مسلح، ایستادگی مردم ایران و شجاعت محور مقاومت رقم خورد. شکست آمریکا و رژیم صهیونیستی این باور را تقویت کرد که نیروهای خارجی، عامل اصلی ناامنی، باید منطقه را ترک کنند. کشورهای منطقه با همکاری فزاینده می‌توانند امنیت را تامین کنند.»