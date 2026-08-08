به گزارش خبرگزاری مهر، علاءالدین ازوجی، در پیامی به مناسبت روز خبرنگار، عنوان داشت: هفدهم مرداد، یادآور منزلت والای انسانهایی است که رسالت خود را در جستوجوی حقیقت، پاسداری از آگاهی و روایت مسئولانه واقعیتها معنا کردهاند. خبرنگاران، با قلمی متعهد و نگاهی مسئولانه، چراغ دانایی را در جامعه روشن نگاه داشته و با پایبندی به اخلاق حرفهای، اعتماد عمومی را سرمایهای گرانبها برای پیشرفت کشور میسازند.
حوزه بازنشستگی، به واسطه گستره مخاطبان، تنوع خدمات و حساسیت موضوعات معیشتی، رفاهی و اجتماعی، بیش از حوزههای دیگر نیازمند اطلاعرسانی دقیق، مسئولانه و مبتنی بر واقعیت است. میلیونها بازنشسته و وظیفهبگیر، اخبار و اطلاعات این حوزه را با دقت دنبال میکنند و طبیعی است که هر خبر، تحلیل یا روایت، میتواند بر امید، اعتماد و آرامش آنان اثرگذار باشد. از این رو، مسئولیت خبرنگاران این عرصه، رسالتی خطیر و ارزشمند است.
خبرنگاران حوزه صندوق بازنشستگی کشوری، در سالهای گذشته با تلاش حرفهای، انصاف در روایت، دقت در انتقال اطلاعات و توجه به دغدغههای جامعه پیشکسوتان، نقش مؤثری در تبیین خدمات، انعکاس مطالبات و تقویت ارتباط میان صندوق و ذینفعان ایفا کردهاند. این همراهی ارزشمند، سرمایهای برای ارتقای شفافیت، پاسخگویی و بهبود کیفیت خدمترسانی به بازنشستگان عزیز است.
ما در صندوق بازنشستگی کشوری، رسانه را شریک راهبردی خود در مسیر خدمت میدانیم و بر این باوریم که اطلاعرسانی صحیح، شفاف و بههنگام، زمینهساز افزایش اعتماد عمومی و تصمیمگیری آگاهانه مخاطبان خواهد بود. تعامل سازنده با اصحاب رسانه و پاسخگویی مسئولانه به افکار عمومی، همواره از اصول اساسی این مجموعه بوده و خواهد بود.
اینجانب، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهید محمود صارمی و تمامی شهدای عرصه رسانه، فرا رسیدن ۱۷ مرداد، روز خبرنگار را به همه خبرنگاران، عکاسان خبری، فعالان رسانهای و بهویژه خبرنگاران پرتلاش حوزه بازنشستگی صمیمانه تبریک عرض نموده و از زحمات ارزشمند آنان در مسیر آگاهیبخشی، صیانت از حقیقت و خدمت به جامعه شریف بازنشستگان کشور قدردانی میکنم.
امیدوارم با همدلی، صداقت و مسئولیتپذیری، همچنان شاهد گسترش جریان آگاهی، امید و اعتماد در جامعه باشیم و رسانه، بیش از پیش در مسیر توسعه، عدالت و تکریم پیشکسوتان این سرزمین نقشآفرین باشد.
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