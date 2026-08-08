به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانهای پروژه، کنسرت-نمایش «بایکوت» به نویسندگی و کارگردانی علی اصغری و تهیه کنندگی داوود علیشاهی از اول شهریور سال جاری در عمارت نوفل لوشاتو روی صحنه میرود.
حسین میرزائیان تنها بازیگر این کنسرت-نمایش است که در هفت نقش متفاوت به ایفای نقش میپردازد. همچنین، ساناز امامیه و امیرحسین قلیچ بهعنوان خوانندگان این کنسرت نمایش، به اجرای قطعات موسیقایی میپردازند.
در خلاصه داستان این کنسرت-نمایش آمده است: «تو اوج کارت، میگن دیگه بازی نکن، دیگه نخون، تو بایکوتی ...»
از دیگر عوامل این کنسرت-نمایش میتوان به دستیار کارگردان و برنامه ریز: حسین عباس پور، آهنگساز: آرمین امین ترابی، طراح گریم: سلماز نجفی، طراح لباس: نرگس ماندنی، طراح صحنه: سنا ماندنی، طراح گرافیک: رضا اسبقی، روابطعمومی، تبلیغات و رسانه: محسن بیده، ساخت تیزر و موشنگرافی: امیر حسین نجاح و عکاس: مهدی آروم اشاره کرد.
علاقهمندان جهت رزرو و خرید بلیت این اثر میتوانند به سایت تیوال و یا گیشه عمارت نوفل لوشاتو به آدرس خیابان نوفل لوشاتو، نبش خیابان رازی مراجعه کنند.
نظر شما