اجرای طرح احیاء خلیج گرگان به ۴۳ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نظری، شامگاه شنبه در نشست تخصصی خلیج گرگان و تالاب‌های بین‌المللی استان گلستان اظهار کرد: خلیج گرگان با طول ۶۰ و عرض ۱۲ کیلومتر دارای امتداد شرقی و غربی است.

وی افزود: اهمیت این خلیج از لحاظ اقتصادی و اکولوژیکی بسیار بالا بوده و به عنوان مرکز تفریحی و شیلاتی مورد استفاده ساکنان است.

نظری ادامه داد: تراز آب نسبت به دو دهه گذشته کاهش داشته و از دلایل آن می توان به پسروی آب دریا ناشی از کاهش آبدهی رودخانه ها، افزایش تبخیر سطحی، افزایش رسوبات در دهانه خلیج و کاهش بارندگی اشاره کرد.

نابودی خلیج تبعات منفی اجتماعی خواهد داشت

مدیرعامل آب منطقه ای استان گلستان با بیان این که گستردگی تبعات ناشی از نابودی خلیج بر جنبه های اجتماعی و اقتصادی منطقه تأثیر می گذارد، تصریح کرد: از آسیب های زیست محیطی اآن تشکیل ریزگرد، اثرات سوء بر آبزیان، ایجاد بوی بد در منطقه و آسیب جدی اکوتوریسم منطقه ای را می توان نام برد.

نظری با اشاره به این که وظیفه نجات خلیج به آب منطقه ای محول شده، اظهار کرد: پنج میلیارد تومان در قالب اسناد خزانه ای به شرکت آب منطقه ای محول شد که یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان آن نهایی شد.

وی گفت: اهم اقداماتی که برای اجرای نجات خلیج شد برگزاری جلسه هم اندیشی منطقه ای، تهیه شرح خدمات مطالعات نجات خلیج، تشکیل کارگروه تخصصی پایش و راهبرد طرح بود که مطالعات به دو بخش اضطراری و جامع تقسیم شد.

نظری افزود: انتقال آب دریا از بندر امیرآباد از طریق کانال، احداث کانال ارتباط جدید بر روی میانکاله و احداث جتی رسوب گیر و پمپاژ سیستم آب دریا به خلیج گرگان از جمله راهکارها برای نجات خلیج است.

وی تصریح کرد: تعیین حریم خلیج، جلوگیری از برداشت های غیرمجاز، جلوگیری از ورود آلاینده ها در طرح پیشنهادی آب منطقه ای برای نجات خلیج گنجانده شده و ۴۳ میلیارد تومان برای احیاء آن نیاز است.