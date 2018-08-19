نادر سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره فعالیت های این روزهای خود و سریال هایی که در آنها نقش ایفا می کند، بیان کرد: به تازگی در سریال «شرایط خاص» به کارگردانی وحید امیرخانی و تهیه کنندگی سیدمرتضی فاطمی بازی داشتم.

وی با اشاره به فضای طنز در سریال ها اظهار کرد: طنز نوعی نیش در خود دارد و حرفی برای گفتن دارد اما متاسفانه چنین طنزی در تلویزیون کم شده است.

بازیگر «محله گل و بلبل» با اشاره به ضعف بسیاری از سریال های تلویزیونی در حوزه طنز بیان کرد: اینکه آدم ها در جای خود نیستند در نویسندگی و کارگردانی نیز می تواند صادق باشد به طور مثال نویسنده ای در فضای ملودرام تخصص دارد اما می خواهد طنز بنویسد و یا یک معضل اصلی این است که کارگردان با عجله فقط می خواهد سریالش را ضبط کند چون باید اجاره مکان و تجهیزات بدهد.

وی درباره نبود طنزهای خوب در تلویزیون عنوان کرد: ما نویسندگان و کارگردانان خوب را به هر دلیلی بایکوت می کنیم و کنار می گذاریم. مشکل واقعی ما این است که آدم ها سر جای خود نیستند و به طور مثال می بینیم سریالی در شبکه ای پخش می شود و در شبکه دیگری می گویند اجازه پخش ندارد.

بازیگر «ساعت خوش» ادامه داد: ما سریال های خاطره انگیزی مثل «ساعت خوش» داشتیم که به دلیل جسارت مدیران تولید و پخش شد. آن زمان اینقدر اختلاف سلیقه میان مدیران وجود نداشت ولی اکنون مدیر مجوز پخش اثری را صادر می کند اما ناظر پخش این مجوز را نمی دهد.

بازیگر مجموعه «باغ مظفر» در پایان با اشاره به مشکلاتی که در تولید یک سریال ممکن است به وجود بیاید، بیان کرد: من گله ای از سازمان صداوسیما دارم که برابر برخی تهیه کننده های خود قدرت اجرایی ندارد. من چندین تهیه کننده می توانم اسم ببرم که دستمزد مرا نداده اند و وقتی سازمان را در جریان می گذاریم نمی توانند کاری انجام دهند.