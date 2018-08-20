هوش مصنوعی تا ۱۰سال دیگر مشاغل را تسخیر می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وی تری، بر اساس پژوهشی که از طریق گفتگو با صاحبان مشاغل برتر در کشورهای توسعه یافته جهان صورت گرفته، یک سوم از این افراد گفته اند تردیدی ندارند که هوش مصنوعی تا ده سال دیگر به بازیگری عمده در حوزه کسب و کار مبدل می شود.

علاوه بر این، یک پنجم پاسخ دهندگان گفته اند انتظار دارند استفاده حرفه ای از خدمات واقعیت مجازی و دورکاری در خودروهای شخصی نیز طی این مدت به یک پدیده غالب در دنیا مبدل شود.

آنان می گویند تبدیل خودروهای امروزی به خودروهای خودران باعث خواهد شد تا افراد به جای رانندگی بتوانند وقت خود را به کارهای دیگری مانند مطالعه یا پیشبرد امور حرفه ای و شغلی اختصاص دهند.

تحقیق یادشده که توسط موسسه TomTom Telematics صورت گرفته نشان می دهد ۳۲ درصد از پاسخ دهندگان اعتقاد دارند همراه شدن شرکت های تجاری و صاحبان مشاغل مختلف با این تغییرات شگرف و عمیق دشوار است و آنان باید بدین منظور به شدت تلاش کنند.

نیمی از این پاسخ دهندگان هم گفته اند اگر افراد حرفه ای نتوانند خود را با شرایط جدید سازگار کنند از گردونه رقابت حرفه ای کنار گذاشته می شوند.

بر همین اساس شرکت های تجاری باید تلاش کنند تا فرایندهای خود را بر مبنای راه حل های جدید و دستاوردهای شگرف دنیای فناوری طراحی کنند و خود را با آنها سازگار کنند.