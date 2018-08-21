تائید آرای بسیاری از ناشران متخلف نمایشگاه کتاب در هیئت تجدیدنظر

«نیکنام حسینی‌پور» رئیس هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اتمام رسیدگی مجدد به پرونده حدود ۴۰ ناشری که در هیئت بدوی متخلف شناخته شده بودند، گفت: هفته گذشته آخرین جلسه هیئت تجدیدنظر برگزار و کلیه درخواست‌های واصله برای بررسی مجدد پرونده‌ها، تعیین تکلیف شد و جمع‌بندی لازم در این باره در هیئت تجدید نظر صورت گرفت و طی جدولی به معاونت امور فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شد.

وی افزود: بر این اساس، بسیاری از آراء صادره در هیئت بدوی، عیناً به تائید هیئت تجدید نظر رسید و تعداد اندکی از پرونده‌ها هم مستوجب تخفیف در رای صادره شدند؛ به این ترتیب که مثلاً محرومیت آنها از حضور در نمایشگاه آتی کتاب تهران به محرومیت از حضور در نمایشگاه‌های استانی سال ۹۷ و همچنین برخی احکامِ ناظر بر محرومیت از حضور در نمایشگاه‌های استانی کتاب به محرومیت از دریافت تسهیلاتی که وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به ناشران ارائه می‌کند، تقلیل پیدا کرد.

به گفته رئیس هیئت تجدید نظر رسیدگی به تخلفات ناشران، کمیته‌ها و کارکنان سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، اکثر آراء صادره ناظر بر فروش کتاب غیر (ناشران دیگر) و عرضه کتاب‌های قاچاق بوده است و در این رابطه، اصلاح آئین‌نامه رسیدگی به تخلفات ناشران، ضروری به نظر می‌آید و بررسی‌های حقوقی لازم انجام شود.

حسینی‌پور از صدور آرائی در این هیئت خبر داد و بدون اشاره به جزئیات آراء صادره، گفت: از آنجا که کار رسیدگی به درخواست‌های تجدیدنظر، کماکان ادامه دارد و یک جلسه دیگر هم به زودی تشکیل می‌شود، اعلام احکام نهایی، فعلاً امکانپذیر نیست.

یادآوری می‌شود، هیئت بدوی رسیدگی به تخلفات در سی و یکمین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران، در ۹ روز نخست برپایی این رویداد ۲۰ بار تشکیل جلسه داد و در این جلسات ضمن بررسی ۳۷۱ گزارش واصله از ناظران خود در بخش‌های مختلف، مبادرت به صدور ۲۴۱ رای برای ناشران متخلف کرد که بر اساس آراء صادره، ۹۵ ناشر از حضور در سی‌ و دومین نمایشگاه کتاب تهران (۱۳۹۸) محروم شدند.

به گفته «همایون امیرزاده» رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه، پرتکرارترین تخلف این دوره و همچنین دوره‌های گذشته، ارائه و فروش کتاب‌های سایر ناشران بود. این در حالی است که به گفته وی، حدود ۹۰ درصد از کسانی که به عنوان ناظر با کارگروه‌های مختلف هیات رسیدگی به تخلفات ناشران فعالیت می‌کنند، از اعضای صنف نشر هستند. نقد کردن بن کتاب هم در ردیف دوم تخلفات پرتکرار نمایشگاه کتاب تهران قرار دارد.

رئیس هیئت رسیدگی به تخلفات نمایشگاه اذعان می‌کند که «مسائلی که به عنوان تخلف در نمایشگاه کتاب صورت می‌گیرد، بستری غیر از خود نمایشگاه دارد و در واقع، سرریز مسائل و مشکلات موجود در حوزه نشر است».