سید محسن طباطبائیان در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان اینکه ۱۶ هزار و ۹۰۰ هکتار از اراضی دامغان را باغات پسته تشکیل میدهد، ابراز داشت: از این میزان ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار آن مثمر و چهار هزار و ۴۰۰ هکتار نیز به باردهی اقتصادی نرسیده است.
وی بابیان اینکه پسته دامغان دارای قدمت چند هزارساله و ازلحاظ کیفیت، ظاهر و همچنین مزه در کشور منحصربهفرد است، افزود: باغات پسته شهرستان بهصورت عمده در مناطق قهاب، رستاق، صرصر و دامنکوه قرار دارند که تولید چهار هزار تن پسته از باغات آنها پیشبینی میشود.
مدیر جهاد کشاورزی دامغان با اشاره به کشت گونههای مختلف پسته در این شهرستان ابراز داشت: عباسعلی، شاهپسند، خنجری، فرضی، اکبری، احمد آقایی و حاج حسینی مهمترین ارقام پسته این شهرستان را شامل میشود که این ارقام برحسب انتخابهای طبیعی و انسانی در بلندمدت بومی این منطقه شدند.
طباطبائیان در ادامه تصریح کرد: از مجموع محصول پسته تولیدی امسال دامغان ۳۵ درصد بهصورت تازه فروشی به بازارهای داخلی عرضه میشود.
وی با اشاره به اهمیت وجود صنایع تبدیلی در ایجاد ارزشافزوده بیشتر محصولات کشاورزی، افزود: از مجموع پسته امسال ۶۵ درصد آن در ۱۰۵ واحد فرآوری مکانیزه و غیرمکانیزه ضبط و محصول خشکشده آن به بازارهای داخلی و خارجی برای صادرات هدایت میشود.
برداشت پسته در دامغان از ۱۵ مرداد آغاز و تا اوایل آبان ماه ادامه دارد.
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