انجام مالچ کشی پلاستیکی در سطح ۳ هکتار باغات پسته دامغان

به گزارش خبرنگار مهر، اسماعیل شوکت آبادی بعد از ظهر شنبه در بازدید از باغات پسته از اجرای طرح مالچ کشی پلاستیکی در روستای الله آباد امیر آباد دامغان خبر داد و افزود: این طرح در سطح سه هکتار باغات پسته انجام گرفته است.

وی با تاکید به اینکه رویکرد این طرح ارتقا بهره وری در تولید پسته است، ادامه داد: این پوشش با بهبود نفوذ پذیری جذب آب و باران را تسهیل می‌کند.

مدیر جهاد کشاورزی دامغان کنترل شوری آب را از دیگر اهداف طرح عنوان کرد و افزود: مالچ پلاستیکی شدت حرکت نمک های محلول را مدیریت کرده و از رسوب املاح در لایه های سطحی پیشگیری می کند.

شوکت آبادی اظهار داشت: تعدیل سازی دمای خاک، حفاظت از جانوران مفید خاک زی، حفاظت از فرسایش آبی و خاکی، حفظ رطوبت خاک و جلوگیری از تبخیر سطحی از عمده مزایای اجرای این طرح است.

وی اضافه کرد: پیشگیری از رشد علف های هرز از دیگر مزیت های طرح محسوب می شود چرا که هزینه های کارگری و داشت را به میزان قابل توجهی کاهش می دهد.