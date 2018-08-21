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۳۰ مرداد ۱۳۹۷، ۱۰:۱۳

کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور تصویب شد؛

آزاد شدن تردد و فعالیت قایق های پر قدرت در سواحل خزر

آزاد شدن تردد و فعالیت قایق های پر قدرت در سواحل خزر

رشت- با پیگیری های مصطفی سالاری استاندار گیلان و تصویب کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور، تردد و فعالیت قایق هایی با حجم موتور بیش از۴۸اسب بخار در سواحل خزر آزاد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری گیلان، نشست کارگروه ویژه مرز شورای امنیت کشور که به ریاست وزیر کشور و با حضور مصطفی سالاری استاندار گیلان و دیگر نمایندگان عالی دولت در استان های شمالی برگزار شد.

در این نشست موضوع افزایش ظرفیت مجاز قایق های گردشگری و صیادی با رویکرد توسعه گردشگری پاک که بارها از سوی استاندار گیلان پیگیری شده بود، مطرح و در نهایت تردد و فعالیت قایق هایی با حجم موتور بیش از ۴۸ اسب بخار که تاکنون در بنادر و سواحل شمالی و جنوبی کشور ممنوع بود آزاد اعلام شد.

به موجب این مصوبه استفاده از قایق های گردشگری و مسافری که پیش از این حداکثر قدرت مجاز آنها ۴۸ اسب بخار بود به هر میزان ظرفیت، مجاز محسوب می شود.

همچنین ظرفیت استفاده برای قایق های صیادی نیز در استانهای شمالی به ۱۵۰ اسب بخار افزایش یافت.

با اجرای این مصوبه علاوه بر صدور مجوز برای قایق هایی با قدرت موتور بیش از ۴۸ اسب بخار، خرید و اخذ مجوز برای قایق های گردشگری و مسافری به هر میزان قدرت موتور بلامانع خواهد بود که این امر موجب توسعه گردشگری آبی در کشور است.

افزایش ظرفیت قایق های مجاز طی ۳۰ سال اخیر از مهم ترین مطالبات ساحل نشینان شمال و جنوب کشور بود.

کد مطلب 4380565

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