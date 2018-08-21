به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به اندونزی، محمدعلی چمیانی مربی تیم ملی کشتی فرنگی درباره قرعه فرنگی کاران در رقابت های آسیایی جاکارتا اندونزی گفت: کشتی گیری که مدال طلا بخواهد نباید دنبال قرعه آسان باشد. آنها باید بجنگند و مدال طلا را از دهان شیر بیرون بکشند. در هر شش وزن باید قبل از فینال با رقبای اصلی‌شان کشتی بگیرند و این یعنی ما در قرعه‌ها خوش شانس نبودیم. البته همانطور که گفتم دنبال خوش شانسی هم نبودیم و برای رویارویی با هر حریفی آماده ایم.

چمیانی با اشاره به نتایج کشتی گیران آزادکار گفت: آزادکاران در شش وزن موفق شدند سه مدال طلا و یک برنز کسب کنند که نتیجه درخشانی بود. در کشتی فرنگی همه نفرات ما شانس مدال دارند ولی به نظرم کسب دو یا سه طلا دور از دسترس نیست.

مربی تیم ملی درباره میزان آمادگی فرنگی کاران برای مسابقات امروز گفت: به جاکارتا آمده ایم تا دست پر برگردیم همه بچه ها برای کسب مدال به بازی های آسیایی آمده اند و شک ندارم که از جان مایه خواهند گذاشت.