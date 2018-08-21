برگزاری مراسم ذبح و قربانی در ۱۰۰ روستای کردستان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد کردستان، هیوا رحیمی معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد استان کردستان بابیان اینکه این نهاد باهدف کمک به نیازمندان از ظرفیت مناسبت‌های مختلف سال بهره‌گیری می‌کند، گفت: عید قربان یکی از مناسبت‌های مذهبی است که مردم این استان هرساله در این عید با انجام سنت حسنه الهی ذبح و قربانی، نذورات خود را در بین نیازمندان توزیع می‌کنند.

وی ضمن بیان اینکه کمیته امداد آمادگی دریافت نذورات مردمی و توزیع آن در بین مددجویان تحت حمایت را دارد، افزود: هدف این نهاد اختصاص سهم بیشتری از نذورات مردمی به نیازمندان و مددجویان این نهاد است.

رحیمی با اشاره به اینکه هفت پایگاه جمع‌آوری نذورات مردمی در داخل شهر سنندج آماده دریافت نذورات مردمی است، ادامه داد: همچنین خیران می‌توانند نذورات خود را از طریق تمامی دفاتر کمیته امداد، مصلاهای برگزاری نماز عید، مراکز نیکوکاری و مراکز فروش و ذبح دام در سراسر استان کردستان تحویل نمایندگان این نهاد دهند و در صورت تمایل با همراهی شخص خیر آن را در بین مددجویان این نهاد توزیع کند.

وی با اشاره به اینکه در عید قربان سال گذشته پنج میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان از طریق نذورات مردمی به نیازمندان کمک شد، گفت: عید قربان سال جاری در ۱۰۰ روستا به‌صورت نمادین و با حضور مسئولان محلی مراسم ذبح و قربانی برگزار می‌شود و کمیته امداد تلاش می‌کند با همکاری دهیاران، شوراها، هیئت‌امنا و امامان جماعت روستاها نذورات مردمی را در بین مردم همان روستا و منطقه توزیع کند و سهم بیشتری به مددجویان این نهاد تعلق گیرد.