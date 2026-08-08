به گزارش خبرگزاری مهر، این روزها بازیکنان جوان زیادی با نظر سهراب بختیاریزاده و هماهنگی با آکادمی در تمرینات بزرگسالان شرکت میکنند که شاید برخی از هواداران استقلال آنها را نشناسند؛ بازیکنانی که همه از استعدادهای ناب فوتبال ایران هستند و پیراهن استقلال را بر تن میکنند.
اهورا نبیزاده
نبیزاده متولد سال ۱۳۸۵ است و از رده جوانان در استقلال حضور داشته. او سال گذشته گزینه اصلی حضور درون دروازه امیدهای استقلال بود و در نهایت با این تیم در لیگ رتبه سوم را کسب کرد. او در هر دو دربی فوتبال پایه کلین شیت داشت.
ایلیا ابراهیمی
ابراهیمی که از رده نوجوانان سابقه حضور در استقلال را دارد سال گذشته سال اول حضور خود در رده جوانان را گذراند و امسال هم در همین رده به فعالیت می پردازد؛ هرچند که با بزرگسالان قرارداد حرفهای بسته و میتواند با نظر بختیاریزاده برای تیم اصلی هم بازی کند. ابراهیمی که در پست مدافع وسط بازی میکند، سال گذشته ۳ گل هم برای جوانان استقلال به ثمر رساند. او متولد سال ۸۷ است و تنها ۱۸ سال سن دارد.
حسین قارلقی
قارلقی یکی از محصولات خوب آکادمی استقلال است که سال گذشته ۴ گل زد و ۱۰ پاس گل هم به همتیمیهایش داد تا آقای پاس گل استان تهران شود. او ۲۱ سال سن دارد و از رده نوجوانان تا امیدها پیراهن استقلال را بر تن کرده است. قارلقی در پست مدافع راست بازی میکند.
علیرضا محبعلی
محبعلی کاپیتان تیم امید استقلال است که در تمام ردهها پیراهن استقلال را بر تن کرده. این بازیکن ۲۱ ساله که در پست هافبک وسط ایفای نقش میکند در بازی دوستانه مقابل استقلال خوزستان هم به میدان رفت.
مهدی قایدی
قایدی که همه او را با شباهت نام با مهدی قایدی، ستاره سالهای قبل استقلال میشناسند، ۲۱ سال سن دارد و در پست هافبک وسط بازی میکند. او سال گذشته به تیم امید استقلال پیوست و حالا در تمرینات بزرگسالان حضوری پیوسته دارد. برادر دوقلوی مهدی با نام علی هم در تیم امیدها حضور دارد و پس از یک مصدومیت سخت حالا به تمرینات خود ادامه میدهد. این دو برادر روابطی بسیار صمیمانه با هم دارند. مهدی سال گذشته با ۶ گل زده دومین گلزن برتر امیدهای استقلال بود.
احسان خردپیشه
خردپیشه مهاجم تیم جوانان استقلال است که سابقه حضور در تیم ملی نوجوانان را دارد، سال گذشته با پیراهن استقلال آقای گل جوانان استان تهران شد و در ۲۲ بازی ۱۴ گل به ثمر رساند. او به عنوان سهمیه برای تیم امید هم بازی کرد و در ۸ بازی ۵ گل برای این تیم هم وارد دروازه رقبا کرد. خردپیشه متولد سال ۸۷ است.
در کنار این شش نفر، بازیکنان دیگری هم در تمرینات بزرگسالان استقلال حضور پیدا کردهاند، اما هیچ کدام قرارداد حرفهای با بزرگسالان ندارند؛ بازیکنانی چون محمدرضا شعبان و حسام بایگان که فصل گذشته در استقلال ب توپ زدهاند یا آریا حسینیفرد که سابقه حضورش در آکادمی استقلال به سالهای قبل بازمیگردد.
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