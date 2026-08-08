سرنوشت قهرمانان کشتی آزاد جوانان جهان در سال ۲۰۱۸

به گزارش خبرنگار مهر، مسابقات قهرمانی جوانان زیر ۲۰ سال جهان پس از هشت سال بار دیگر در اسلواکی برگزار می‌شود. این کشور در سال ۲۰۱۸ نیز میزبان رقابت‌های جهانی زیر ۲۰ سال بود که در سالن ورزشی «مسِتسکا» در شهر ترناوا برگزار شد.

این مسابقات نخستین دوره قهرمانی U۲۰ جهان بود که در کشتی آزاد، کشتی زنان و کشتی فرنگی با ۱۰ وزن برگزار شد. از میان ۳۰ قهرمان جهان U۲۰ که در ترناوا به مدال طلا رسیدند، چند نفر بعدها در رده بزرگسالان موفق به کسب مدال طلای المپیک و جهان شدند.

در ادامه، فهرست ۱۰ قهرمان کشتی آزاد جهان در سال ۲۰۱۸ و وضعیت آنها در حال حاضر آمده است:

وزن ۵۷ کیلوگرم: احمد ادریسوف (روسیه)

ادریسوف در مسابقات قهرمانی جوانان جهان ۲۰۱۸ نخستین حضور بین‌المللی خود را تجربه کرد و به مدال طلای جهان رسید. او در پنج مسابقه، مجموعاً ۴۶ امتیاز گرفت و تنها ۶ امتیاز از دست داد. ادریسوف در نیمه‌نهایی نیز با نتیجه ۹ بر ۲ مقابل آرسن هاروتیونیان از ارمنستان به پیروزی رسید.

او سال ۲۰۱۹ نیز در مسابقات جهانی U۲۰ شرکت کرد و به مدال برنز رسید. در سال ۲۰۲۱، ادریسوف قهرمان رقابت‌های زیر ۲۳ سال اروپا شد، اما از آن زمان تاکنون در مسابقات بین‌المللی شرکت نکرده است.

وزن ۶۱ کیلوگرم: اباسگادژی ماگومدوف (روسیه)

ماگومدوف یکی از مقتدرترین عملکردها را در مسابقات ترناوا داشت. او در پنج مبارزه، حریفانش را ۵۰ بر ۴ شکست داد و مدال طلا را کسب کرد. ماگومدوف در سال ۲۰۲۱ در رده بزرگسالان به اوج رسید و در همان سال موفق شد مدال طلای مسابقات جهانی و قهرمانی اروپا را به دست آورد. او در سال ۲۰۲۳ مدال نقره جهان را کسب کرد و در سال ۲۰۲۴ نیز برای دومین بار قهرمان اروپا شد. پس از آن به وزن ۶۵ کیلوگرم رفت.

ماگومدوف پس از ناکامی در رسیدن به تیم روسیه، در سال ۲۰۲۶ قهرمان مسابقات قهرمانی روسیه شد و اکنون به دنبال کسب سومین مدال جهانی خود در مسابقات جهانی اکتبر در آستانه است.

وزن ۶۵ کیلوگرم: سایین کازیریک (روسیه)

کازیریک در یکی از به‌یادماندنی‌ترین فینال‌های آن مسابقات، با نتیجه ۸ بر ۷ امیرحسین مقصودی از ایران را شکست داد و قهرمان جهان شد. او یک سال بعد در مسابقات قهرمانی زیر ۲۳ سال اروپا در جایگاه نهم قرار گرفت، اما نتوانست در سطح بزرگسالان به موفقیت چشمگیری برسد.

پس از یک وقفه شش‌ساله، کازیریک توانست بار دیگر وارد تیم روسیه شود و در مسابقات جهانی شرکت کند؛ با این حال، پس از شکست مقابل اسماعیل موسوکایف از مجارستان، در جایگاه دهم قرار گرفت.

وزن ۷۰ کیلوگرم: خادزی‌مراد غدی‌یف (آذربایجان)

غدی‌یف یکی از کشتی‌گیرانی است که سابقه پیروزی مقابل رضابک جمالوف، قهرمان المپیک را دارد. او در رده‌های نوجوانان و جوانان یکی از مطرح‌ترین کشتی‌گیران بود. غدی‌یف در فینال مسابقات جهانی U۲۰ سال ۲۰۱۸ با نتیجه ۴ بر ۳ جمالوف را شکست داد و به مدال طلا رسید. او در سال ۲۰۱۹ به وزن ۷۴ کیلوگرم رفت و در مسابقات جهانی زیر ۲۰ سال صاحب مدال برنز شد و در مسابقات جهانی بزرگسالان نیز به مقام هفتم رسید.

غدی‌یف در سال ۲۰۲۱ موفق شد سهمیه حضور در المپیک توکیو را کسب کند، اما مصدومیت مانع حضورش در این رقابت‌ها شد. دو سال بعد، او در مسابقات رنکینگ سری زاگرب و بوداپست دو مدال برنز کسب کرد، اما از آن زمان تاکنون دیگر در رقابت‌ها شرکت نکرده است.

وزن ۷۴ کیلوگرم: مکی لوئیس (آمریکا)

لوئیس تنها در یک مسابقه تحت نظر اتحادیه جهانی کشتی شرکت کرد و همان مسابقه را با مدال طلا به پایان رساند. او پس از چهار پیروزی، در فینال ابوبکر اباکاروف از آذربایجان را شکست داد و قهرمان وزن ۷۴ کیلوگرم شد. لوئیس اخیراً در مسابقات جایزه بزرگ اسپانیا در وزن ۸۶ کیلوگرم شرکت کرد و در جایگاه پنجم قرار گرفت.

او در سال ۲۰۱۹ نیز با قهرمانی در رقابت‌های NCAA، به نخستین قهرمان کشتی دانشگاه ویرجینیا تک در تاریخ این دانشگاه تبدیل شد.

وزن ۷۹ کیلوگرم: هایاتو ایشیگورو (ژاپن)

ایشیگورو در فینالی هیجان‌انگیز با نتیجه ۱۱ بر ۱۰ آرون بروکس از آمریکا را شکست داد و مدال طلای جهان را به دست آورد. او بعدها به المپیک راه یافت و در المپیک ۲۰۲۴ پاریس در وزن ۸۶ کیلوگرم به میدان رفت و در جایگاه هفتم قرار گرفت. اما بزرگ‌ترین موفقیت او در سال ۲۰۲۵ رقم خورد؛ زمانی که مدال نقره مسابقات جهانی بزرگسالان را به دست آورد. ایشیگورو همچنین در مسابقات جهانی زیر ۲۳ سال و قهرمانی آسیا نیز صاحب مدال شده است.

وزن ۸۶ کیلوگرم: عارف اوزن (ترکیه)

اوزن همچنان آخرین قهرمان جهان زیر ۲۰ سال ترکیه در کشتی آزاد محسوب می‌شود. او در فینالی نزدیک با نتیجه ۲ بر ۱ دیپاک پونیا از هند را شکست داد و قهرمان جهان شد. اوزن بعدها به وزن ۹۲ کیلوگرم رفت، اما نتوانست به تیم ترکیه برای حضور در رقابت‌های اتحادیه جهانی کشتی راه پیدا کند. او در مسابقات یاشار دوغو امسال در وزن ۹۲ کیلوگرم به مقام هفتم رسید.

وزن ۹۲ کیلوگرم: عباس فروتن‌رامی (ایران)

فروتن‌رامی در حالی به مسابقات ترناوا رسید که پیش از آن نایب‌قهرمان نوجوانان جهان و قهرمان جوانان آسیا شده بود. او یکی از مدعیان اصلی کسب مدال طلا بود و انتظارات را نیز برآورده کرد. فروتن‌رامی با پیروزی در چهار مبارزه و کسب ۴۰ امتیاز در مقابل تنها ۳ امتیاز از دست‌رفته، قهرمان جهان شد. او در سال ۲۰۱۹ نیز در وزن ۹۷ کیلوگرم برای دومین بار متوالی قهرمان جهان در رده زیر ۲۰ سال شد. فروتن‌رامی بعدها به وزن ۱۲۵ کیلوگرم رفت و در مسابقات یاشار دوغو نیز به مدال طلا رسید.

وزن ۹۷ کیلوگرم: ماگومدخان ماگومدوف (روسیه/آذربایجان)

ماگومدخان ماگومدوف که در آن زمان برای روسیه کشتی می‌گرفت، در مسابقات جهانی U۲۰ سال ۲۰۱۸ قهرمان وزن ۹۷ کیلوگرم شد. او در پنج مبارزه ۵۳ امتیاز گرفت و تنها یک امتیاز از دست داد و حتی یک پیروزی با ضربه فنی نیز در کارنامه‌اش ثبت شد. این مسابقات تنها تورنمنت او برای روسیه بود و پس از آن تابعیت ورزشی خود را تغییر داد و برای آذربایجان به میدان رفت. ماگومدوف در سال ۲۰۲۲ قهرمان اروپا شد و سپس در مسابقات جهانی نیز یک مدال نقره و یک مدال برنز به دست آورد. او در المپیک پاریس ۲۰۲۴ نیز موفق به کسب مدال برنز المپیک شد. ماگومدوف در حال حاضر همچنان در وزن ۹۷ کیلوگرم فعالیت می‌کند، اما برای رسیدن به ترکیب اصلی آذربایجان با رقابت داخلی سختی روبه‌رو است.

وزن ۱۲۵ کیلوگرم: سوسلان خینچاگوف (روسیه)

خینچاگوف یکی از پنج کشتی‌گیر روس بود که در مسابقات جهانی U۲۰ سال ۲۰۱۸ به مدال طلا رسید. او در پنج مبارزه به پیروزی رسید و در فینال نیز با نتیجه ۷ بر صفر آلی بارگوت از کانادا را شکست داد. با این حال، خینچاگوف پس از آن در هیچ‌یک از مسابقات اتحادیه جهانی کشتی شرکت نکرد. او نتوانست موفقیت خود در رده جوانان را در مسابقات داخلی نیز تکرار کند و در نهایت به تیم ملی بزرگسالان روسیه راه نیافت.