به گزارش خبرنگار مهر، نرگس مرادخانی شامگاه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه به مناسبت روز خبرنگار، با اشاره به اهمیت توسعه بخش گردشگری و جذب گردشگر در استان، اظهار کرد: سینما و فعالیتهای فرهنگی، گردشگری و جذب و نگهداشت گردشگر از جمله اولویتهای اقتصادی استان است و زنجان در این زمینه ظرفیتهای قابل توجهی دارد.
وی افزود: فعالان بخش گردشگری میتوانند از ظرفیت تسهیلاتی وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استفاده کنند و استان نیز در کنار حوزه انرژی و سایر بخشهایی که از شرایط نسبی مناسبی برخوردار هستند، توسعه گردشگری را به عنوان یکی از اولویتهای خود دنبال میکند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در ادامه درباره آخرین وضعیت منطقه ویژه اقتصادی زنجان گفت: موضوع ایجاد این منطقه از سال ۱۳۸۳ آغاز شده و پس از طی مراحل مختلف، مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز با ایجاد منطقه ویژه اقتصادی در زنجان موافقت کرده است.
مرادخانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۰ فراخوانی برای انتخاب سازمان مسئول اجرای منطقه ویژه اقتصادی منتشر شد و از میان ۱۲ شرکت متقاضی، در نهایت دو شرکت در قالب یک کنسرسیوم برای اجرای این پروژه انتخاب شدند.
وی با تأکید بر اینکه اجرای منطقه ویژه اقتصادی زنجان توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد، افزود: هنگام انتخاب این مجموعه، توانایی مالی آن مورد بررسی و احراز قرار گرفت و دستگاههای نظارتی نیز در فرآیند بررسی حضور داشتند و موضوع به تأیید رسید.
معاون استاندار زنجان تصریح کرد: بیش از ۹۰ درصد مطالعات منطقه ویژه اقتصادی انجام شده و مدارک و مطالعات مربوط نیز به دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی ارسال شده است. از سال گذشته تاکنون جلسات متعددی با دستگاههای مرتبط، از جمله ادارهکل امور اقتصادی و دارایی، در این زمینه برگزار شده است.
وی با اشاره به طرح برخی موضوعات از سوی محیط زیست در مقطعی از فرآیند، گفت: مدارک مربوط مجدداً بررسی و تکمیل شده و پروژه اکنون در مرحله دریافت آخرین تأییدیه قرار دارد.
مرادخانی افزود: در حال حاضر سازمان برنامه و بودجه کشور باید آخرین تأیید را صادر کند. طی دو روز گذشته نیز موضوع از رئیس سازمان برنامه و بودجه استان پیگیری و درخواست شده است برخی مدارک تکمیل و مجدداً بارگذاری شود.
وی ابراز امیدواری کرد با تکمیل مدارک و طی شدن مراحل نهایی، عملیات اجرایی منطقه ویژه اقتصادی زنجان امسال آغاز و کلنگزنی این پروژه انجام شود.
رتبه ۱۳ زنجان در نرخ تورم سال ۱۴۰۵
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه «گرانی» با «تورم» متفاوت است، گفت: گرانی به معنای بالا بودن سطح قیمتها و تورم به معنای افزایش قیمتها است و بر اساس آمار، زنجان در سال ۱۴۰۵ از نظر نرخ تورم رتبه ۱۳ کشور را دارد.
مرادخانی اظهار کرد: گرانی مفهومی ایستا و به معنای بالا بودن قیمتهاست، در حالی که تورم مفهومی پویا و به معنای افزایش قیمتهاست.
وی افزود: ممکن است تهران در یک سال تورم کمتری نسبت به زنجان داشته باشد، اما به دلیل بالاتر بودن شاخص قیمت، سطح قیمتها در تهران همچنان از زنجان گرانتر باشد.
معاون استاندار زنجان ادامه داد: اگر معیار را نرخ تورم قرار دهیم، رتبه زنجان در سال ۱۴۰۴، ۱۱ کشور بوده و در سال ۱۴۰۵ به رتبه ۱۳ رسیده است؛ بنابراین از این نظر، وضعیت استان در میان بدترین استانهای کشور قرار ندارد.
شاخص قیمت زنجان بالاتر از متوسط کشوری
مرادخانی با اشاره به شاخص قیمت استان گفت: شاخص قیمت در زنجان در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۲ درصد و متوسط کشوری ۵۰ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۵ نیز این شاخص در استان حدود ۷۰ درصد و متوسط کشوری ۶۶ درصد اعلام شده است.
وی افزود: بنابراین در هر دو شاخص، نرخهای بالاتر از ۵۰ درصد نشاندهنده فشار تورمی قابل توجه است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به شرایط اقتصادی کشور، بیان کرد: کشور با تورم ساختاری مواجه بوده و شرایط جنگی نیز هزینههای قابل توجهی را به اقتصاد تحمیل کرده است.
وی ادامه داد: اقتصاد استان زنجان حدود یک و سهدهم درصد اقتصاد کشور را تشکیل میدهد؛ بنابراین استان نمیتواند به تنهایی بر روندهای کلان اقتصادی کشور تأثیر تعیینکنندهای داشته باشد و بیشتر از شرایط اقتصادی کشور تأثیر میپذیرد.
مسکن یکی از عوامل اثرگذار بر قیمتها در زنجان
مرادخانی درباره عوامل مؤثر بر تورم استان گفت: با بررسی اقلام تشکیلدهنده تورم، بخش قابل توجهی از افزایش قیمتها در حوزه کالاها و خدمات غیرخوراکی است. در این میان، قیمت مسکن در زنجان بالا است و باید توجه داشت که بازار مسکن با بازار کالاهای معمولی تفاوت دارد.
وی افزود: زمین و مسکن قابل جابهجایی نیستند و نمیتوان زمین را از تهران به زنجان منتقل کرد؛ به همین دلیل، موضوع مسکن کارگروه تخصصی خود را دارد که با مسئولیت معاونت اقتصادی استانداری و ادارهکل راه و شهرسازی پیگیری میشود.
انجام ۱۴ هزار بازرسی در زنجان
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات کارگروه تنظیم بازار استان گفت: در حوزه اقلام اساسی، کارگروه تنظیم بازار وظیفه نظارت و مدیریت بازار را بر عهده دارد و دستگاههای مختلف از جمله دامپزشکی و سایر مجموعههای نظارتی نیز در این زمینه فعال هستند.
مرادخانی افزود: سال گذشته حدود ۱۴ هزار بازرسی در استان انجام شد که در پی آن حدود ۲ هزار و ۱۸ پرونده تشکیل و بیش از ۳۵۰ میلیارد تومان جریمه نقدی برای متخلفان تعیین شد.
وی با اشاره به اقدامات انجامشده برای مقابله با قاچاق کالا اظهار کرد: در برخی موارد، سود حاصل از قاچاق به اندازهای بود که یک خودرو میتوانست با جابهجایی یک سبد کالا، روزانه چند میلیون تومان سود کسب کند؛ بنابراین برای اقلام اساسی و جلوگیری از خروج غیرقانونی کالا، نظارتهای لازم در استان انجام میشود.
معاون استاندار زنجان همچنین به موضوع تسهیلات بانکی اشاره کرد و گفت: بر اساس آماری که از سوی رئیس مجمع بانکی استان ارائه شد، از حدود ۱۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات پرداختشده در سال گذشته، حدود ۲۳ درصد، معادل بیش از ۳۰ همت، در حوزه مسکن پرداخت شده است.
وی افزود: میزان سپردهگذاری در حوزه مسکن حدود چهار همت بوده و این تفاوت میان منابع و مصارف نیز آثار خود را بر اقتصاد استان و قیمتها نشان میدهد.
مرادخانی ادامه داد: با وجود این شرایط، زنجان در سال جاری پایینترین نرخ تورم را در میان برخی دورههای مورد بررسی داشته و رتبه دوم کشور را نیز کسب کرده است.
وی با تأکید بر اینکه آمارهای تورم و شاخص قیمت بر اساس استانداردهای مرکز آمار ایران تهیه و منتشر میشود، توضیح داد: شاخص قیمت با بررسی سبدی متشکل از حدود ۴۰۰ قلم کالا و خدمات محاسبه میشود و میزان بالا یا پایین بودن سطح قیمتها و تغییرات آن را نشان میدهد.
شناسایی کالاهای دارای تورم بالاتر از متوسط کشور
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان با اشاره به اقدامات انجامشده در کارگروه تنظیم بازار گفت: یکی از اقدامات مهم این کارگروه، شناسایی اقلامی است که تورم آنها در استان بالاتر از متوسط کشور بوده است.
مرادخانی افزود: در همین راستا، با استفاده از گزارش سازمان برنامه و بودجه و بررسی سبد خانوار، چند قلم کالا که افزایش قیمت آنها بیش از متوسط کشوری بوده، شناسایی و در دستور کار بررسی قرار گرفته است.
وی همچنین از همکاری قرارگاههای مختلف در حوزه تنظیم بازار خبر داد و گفت: قرارگاه امام حسن مجتبی (ع) با محوریت بسیج و همچنین قرارگاه مقابله با قاچاق کالا که اخیراً با همکاری نیروی انتظامی فعالیت خود را آغاز کرده است، در کنار دستگاههای دولتی به مدیریت بازار و کنترل تخلفات کمک میکنند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار زنجان در پایان با اشاره به تلاش دستگاههای اجرایی استان در شرایط جنگی گفت: در طول جنگ، همکاران ما در دستگاههای اجرایی، چه در حوزه اقتصادی و چه در سایر حوزهها، به صورت شبانهروزی فعالیت کردند تا امور استان با کمترین اختلال ادامه پیدا کند.
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