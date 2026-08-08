به گزارش خبرنگار مهر، «سینما» یکی از هنرهای هفتگانه پرطرفدار در میان عموم مردم است که روزانه اخبار بسیاری را در سرویسها و گروههای خبری رسانهها به خود اختصاص میدهد و هنرمندان این رشته به ویژه بازیگران سینما، به نوعی زیر ذرهبین جامعه هستند و به همین دلیل به محلی برای ایجاد حواشی تبدیل میشوند.
سینما با ارائه داستانهای جذاب، تصویرگریهای بصری و پیامهای فرهنگی، توانایی تأثیرگذاری عمیقی بر افراد دارد و این تأثیر ممکن است در ایجاد همدلی، تغییر دیدگاهها، آموزش مفاهیم فرهنگی و حتی شکلگیری رفتارهای اجتماعی مؤثر باشد. در عین حال، تأثیرات مثبت و منفی بستگی به نوع محتوا و نحوه ارائه آن دارد. از آنجایی که تأثیر سینما بر مردم قابل توجه است و میتواند در شکلدهی افکار، احساسات و نگرشها نقش بهسزایی داشته باشد، ما نیز در خبرگزاری مهر درصدد هستیم تا اخبار هفتگی این هنر پرطرفدار و پرحاشیه را به صورتی کوتاه و خلاصه به صورت گزارشی، پیشروی مخاطبان قرار دهیم.
در هفته گذشته، سالنهای سینما به مناسبت فرا رسیدن اربعین حسینی، از غروب دوشنبه ۱۲ مرداد تا پایان روز سهشنبه ۱۳ مرداد تعطیل بودند.
ماجرای نصب سنگ مزار زندهیاد اکبر عبدی چه بود؟
هفته گذشته، پس از مراسم تشییع و خاکسپاری اکبر عبدی، خبر رسید که سنگ مزار زندهیاد اکبر عبدی روی آرامگاه ابدی این هنرمند نصب شده است که توسط خانواده او نصب نشده بود، بلکه توسط تعدادی از طرفداران و دوستداران او با عبارت «از طرف دوستداران و هوادارانش و به نام ملت ایران» روی مزار قرار گرفته بود.
بر این اساس، این اقدام بدون اطلاع و هماهنگی با خانواده اکبر عبدی انجام شده بود. نزدیکان و خانواده آن مرحوم اشاره کردند که قرار است سنگی که مدنظر همسر و دختر او است، در زمان مناسب نصب شود.
آیا اجرای یک طرح، تحولی در اقتصاد سینمای ایران به وجود میآورد؟
در هفتهای که گذشت، طرح «تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور» اجرایی شد. این طرح، همان طرح پرداخت سهم صاحبان آثار از فروش بلیت سینما را نه یک چالش چهلساله بلکه باید مهمترین مسأله از اولین اکران عمومی فیلم در سینمای ایران دانست. موضوعی که در دهههای گذشته به واسطه گردش روزافزون مالی در حوزه سینما، هرساله عمیقتر و پررنگتر شده و منشأ و مبدأ اختلافات بسیاری را فراهم میکرد. طرح تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینما، در واقع مکانیزمی برای توزیع عادلانهتر درآمدهای حاصل از فروش بلیت بین عوامل مختلف تولید فیلم (تهیهکننده، کارگردان، بازیگران و ...) و همچنین سینماگران است تا از تمرکز بیش از حد سود در دست یک یا دو نفر جلوگیری شود.
در مدلهای قدیمی، بسیاری از عوامل فیلم تنها مبلغی ثابت (حقالعمل) دریافت میکردند و سودی از فروش بلیت نداشتند. طرح تسهیم تلاش میکند تا بخشی از سود حاصل از فروش بلیت (پس از کسر مالیات و سهم سینماتیک) را به صورت درصدی بین عوامل کلیدی فیلم تقسیم کند. این کار باعث میشود انگیزه عوامل برای تولید آثار باکیفیتتر افزایش یابد، چون هرچه فیلم بیشتر دیده شود، درآمد آنها نیز بیشتر میشود.
در این سیستم، درآمد کل بلیت به چند بخش تقسیم میشود؛ سهم سینما: بخشی از مبلغ بلیت برای هزینههای جاری و سود سالنهای سینما برداشته میشود. سهم دولت و مالیات: مبلغی طبق قانون به سازمانهای مربوطه پرداخت میشود. سهم تولید/تسهیم: مبلغ باقیمانده که به آن «سود تولید» میگویند، بر اساس قراردادهای پیشبینی شده، بین تهیهکننده و سایر عوامل (مانند کارگردان یا بازیگران اصلی) تسهیم میشود.
فاصله زمانی طولانی میان فروش واقعی فیلم و دریافت سهم قانونی صاحبان آثار و فرآیندهای پیچیده اداری و مالی، در پرداخت هر یک از ذینفعان را باید از جمله چالشهای مهم سینمای ایران پیش از آغاز این طرح دانست. این کلیدواژه نشان میداد قرار است مهمترین و زیرساختیترین طرح اقتصادی سینما پس از چهار دهه رنگ و بوی اجرایی به خود بگیرد. رائد فریدزاده معتقد بود در صورتی که اجزای زنجیره بهدرستی کنار هم قرار گیرند، چرخه اقتصادی سینما مستمر، پایدار و کارآمد خواهد شد از همین رو و در همان روزهای ابتدایی، بدون هرگونه وعده وعیدی و یا رپرتاژ خبری، یک تیم متخصص فنی وظیفه فراهم کردن زیرساختهای اجرایی طرح تسهیم از مبدأ را بر عهده گرفتند و پس از سپری شدن چندین ماه فعالیت مستمر و پیگیر، همچنین پس از انجام موفقیتآمیز تستهای اولیه، اولین خبر پیرامون اجرایی شدن مهمترین مطالبه اهالی سینما یعنی طرح تسهیم از مبدأ فروش بلیت سینماهای کشور پس از چهار دهه منتشر شد و در هفته گذشته با حضور طیف گسترده و وسیعی از اصناف سینمایی، تهیهکنندگان، سینماداران، پخشکنندگان و مدیران سینمایی طی مراسمی طرح تسهیم از مبدأ فعالیت خود را رسماً آغاز کرد.
شفافیت و انضباط مالی، افزایش امنیت سرمایهگذاری، بهبود نقدینگی تهیهکنندگان، کاهش اختلافات صنفی پیرامون تسویه درآمدهای حاصل از فروش فیلم، افزایش اعتماد میان ارکان صنعت سینما، حرکت به سمت استانداردهای جهانی و استفاده بهینه از ظرفیتهای فناورانه در حوزه سینما را باید از جمله ویژگیهای اجرای این طرح دانست، موضوعی که به جرأت میتوان گفت حاصل یک همدلی و همراهی در جامعه سینما بود و نشان داد، هر زمان اصناف سینمایی در کنار یکدیگر متحد باشند، دولت نیز همراه آنان میتواند اقدامات بزرگی را رقم بزند.
عدالت اجتماعی در صنعت سینما از مزایای این طرح است که منجر به توزیع ثروت بین عوامل مختلف به جای تمرکز در دست تهیهکننده میشود. سرمایهگذاران با دیدن ساختار شفاف تسهیم، تمایل بیشتری به سرمایهگذاری در پروژههای سینمایی پیدا میکنند. با دیجیتالی شدن فروش بلیتها، امکان ردیابی دقیق تعداد بلیتهای فروش رفته و محاسبه دقیق سهم هر فرد فراهم شده است.
درگذشت ۲ بازیگر و صدابردار پیشکسوت سینما
در هفتهای که گذشت، مریم همتیان بازیگر جوان سینما و تئاتر پس از ۲ سال مبارزه با بیماری سرطان در ۳۳ سالگی درگذشت. این بازیگر در فیلمهای «طلاقم بده به خاطر گربه ها» به کارگردانی محمدعلی سجادی، «گیجگاه» به کارگردانی عادل تبریزی، «فصل آلوچههای سبز»، «بالاتر از سیاهی» و «خارپشت» ایفای نقش کرده است.
همچنین، محمد حقیقی صداگذار و صدابردار پیشکسوت سینما نیز پس از تحمل یک دوره بیماری درگذشت. وی در آثاری همچون «لیلی با من است»، «سفر به چزابه»، «دلشکسته»، «رویای خیس»، «آوازخوان»، «دبستان شوک»، «چشم تنگ دنیادار» و ... به عنوان صدابردار یا صداگذار فعالیت داشته است.
دیگر بازیگر درگذشته در هفته پیش، کاوه کاویان بود. از جمله آثار او میتوان به فیلمهای «بوتیک»، «مجردها» و «چهره به چهره» اشاره کرد. همچنین ایفای نقش در مجموعه «کتابفروشی هدهد» به کارگردانی مرضیه برومند، نام او را برای طیف گستردهتری از مخاطبان آشنا کرد.
کاویان سالهای زیادی را خارج از ایران و در آمریکا سپری کرد و مدتی پیش با هدف از سر گرفتن فعالیتهای هنری به کشور بازگشته بود، اما فرصت حضور دوباره در عرصه بازیگری برای او فراهم نشد.
نظر شما